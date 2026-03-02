El aumento de accidentes con bicicletas eléctricas incentiva cambios legales en Florida

El crecimiento acelerado del uso de bicicletas eléctricas en Florida plantea nuevos desafíos para la convivencia y la seguridad vial (Imagen Ilustrativa Infobae)

La popularidad de las bicicletas eléctricas desencadenó un aumento de accidentes, lo que impulsó a los legisladores estatales de Florida a considerar propuestas para ampliar la regulación de estos vehículos y elevar la edad mínima obligatoria para el uso de casco, según informó el medio WLRN.

La discusión se da en un contexto de incremento de las e-bikes, con autoridades y el hospital Tampa General atentos al aumento de lesiones graves en adultos y adolescentes, mientras distintos sectores buscan un equilibrio entre seguridad y acceso a la movilidad eléctrica.

El incremento de accidentes impulsa campañas y propuestas de ley

En el mayor hospital universitario de la región, Tampa General Hospital, la doctora Jennifer Caputo Seidler, especialista en trauma, describió a WLRN: “Los accidentes con bicicletas eléctricas constituyen el mayor aumento en casos de trauma en nuestro hospital”. A diferencia de épocas anteriores, cuando predominaban niños en los incidentes ciclísticos, ahora los pacientes suelen ser adultos que utilizan estos vehículos como medio de transporte laboral o escolar.

Seidler advierte sobre el problema central: “Las lesiones en la cabeza son, sin duda, las más frecuentes, y la mayoría se debe al escaso uso del casco”. Insiste asegurando que “el casco es fundamental, no puedes reemplazar tu cerebro”.

Según Seidler, quienes sobreviven sin protección suelen enfrentar desde “una conmoción cerebral y dolores de cabeza” hasta cuadros mucho más graves, como “hemorragias cerebrales o daños permanentes debido a las velocidades que alcanzan estos vehículos”.

En este escenario, Tampa General Hospital respalda iniciativas legislativas que buscan elevar de 16 a 18 años la edad mínima para el uso obligatorio de casco en dispositivos eléctricos.

El aumento de incidentes con e-bikes motiva acciones legislativas y campañas de prevención en hospitales y organismos públicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Iniciativas ciudadanas y el debate escolar sobre seguridad

El impulso de nuevas normativas también llega desde el ámbito escolar. Maggie Takamatsu, estudiante de último año en Freedom High School y futura aspirante a medicina, promovió el proyecto de ley HB 667 para aumentar la edad mínima de uso obligatorio del casco. Takamatsu declaró a WLRN: “Nuestra propuesta no busca restringir, sino proteger. Si este proyecto es aprobado, será una forma de educar a la comunidad”.

El interés de Takamatsu surgió tras la muerte de un compañero en un accidente de bicicleta eléctrica. Relata haber dialogado con especialistas médicos y estudiantes de medicina, quienes confirmaron la elevada frecuencia de incidentes graves.

Takamatsu presentó formalmente la propuesta junto a otros estudiantes, pero la iniciativa no logró avanzar en esta sesión, aunque podría retomarse en el futuro.

Estudiantes y familias promueven el uso del casco como medida esencial para reducir lesiones graves entre jóvenes usuarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Regulaciones municipales y respuesta ante hechos fatales

Frente al aumento de accidentes, algunas municipalidades optaron por regular de manera autónoma. El condado de Charlotte aprobó el 10 de febrero un límite de velocidad de 24 km/h para la mayoría de dispositivos eléctricos. En Key Biscayne se mantiene la prohibición total tras el accidente fatal de 2024 donde un ciclista murió atropellado por un conductor de e-bike de 12 años.

En Winter Garden, las nuevas reglas prohíben a los usuarios de dispositivos eléctricos circular por veredas de menos de 2,4 metros de ancho, y en Sarasota County la oficina del sheriff optó por estrategias educativas antes de pasar a la aplicación estricta, realizando jornadas informativas en la Legacy Trail, una vía recreativa de 30 kilómetros utilizada por ciclistas y usuarios de vehículos eléctricos.

El agente Jimmy Adams del departamento de tránsito explicó a WLRN: “Estamos observando un aumento de lesiones con estos dispositivos, tanto a nivel local como en todo el estado. Incluso se han registrado muertes”.

Diversos municipios en Florida adoptan restricciones y normas propias tras accidentes graves ligados a la movilidad eléctrica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los usuarios buscan equilibrio entre libertad y seguridad

El debate sobre regulación no es ajeno a los propios usuarios. Bryten Glass, de 20 años, es aficionado a las bicicletas eléctricas de altas prestaciones. Su modelo 2024 Surron Light Bee X, valorado en cerca de USD 4.500, puede alcanzar hasta 84 km/h.

Glass afirmó a WLRN que pese a las medidas de protección y habilidad del conductor, el riesgo es elevado: “No importa cuánto te prepares o cómo vistas, si vas en dos ruedas no tienes la protección de un auto. Por eso el casco es esencial. He tenido varios accidentes y el casco me ha salvado la vida”.

Glass señaló la falta de homogeneidad normativa: “La bicicleta vive en una zona gris. Las reglas cambian según el lugar, por lo que la experiencia del usuario depende del municipio y la interpretación local”.

Desde el punto de vista ciudadano y de seguridad vial, Rita Miotti, presidenta de la organización local de promoción ciclista Friends of the Legacy Trail, identificó comportamientos peligrosos tanto en jóvenes como en adultos: “Vemos jóvenes haciendo maniobras temerarias, excediendo la velocidad o sin anunciar su paso, pero también adultos que circulan a gran velocidad porque se sienten invulnerables”.

Miotti, usuaria habitual de e-bike, considera necesarias regulaciones, siempre que sean razonables y permitan su correcta aplicación: “Hace falta una mirada equilibrada, con métodos para que las autoridades puedan hacerlas cumplir sin desalentar el uso responsable”.

El debate sobre la velocidad y las prestaciones de las e-bikes enfrenta la necesidad de protección con el deseo de mantener la autonomía en el traslado diario (Freepik)

El avance de propuestas legislativas bipartidistas

En la legislatura estatal avanzan otras propuestas, como los proyectos de ley HB 243 y SB 382, respaldados transversalmente por demócratas y republicanos. Estas iniciativas impulsan la formación de un grupo de trabajo dedicado a investigar la seguridad de los vehículos eléctricos ligeros y proponen regulaciones concretas: establecer límites de velocidad, priorizar la prioridad de paso a los peatones y exigir señales de adelantamiento.

Ambas versiones legislativas lograron aprobación unánime en sus respectivas cámaras, aunque deben superar más instancias antes de ser votadas por el pleno.

Frente al contexto de crecimiento y riesgos, el consenso gira en torno a la necesidad de nuevas reglas, pero sin ahogar un fenómeno que redefine la movilidad urbana y cuyos riesgos desafían la capacidad actual de respuesta social, médica y legislativa.