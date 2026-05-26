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Francia lanza sus primeras monedas de oro puro para inversión en más de un siglo

El lanzamiento busca captar inversionistas y posicionar al país en el mercado global del oro, que experimentó un alza de más del 65 % en el último año

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Moneda de oro redonda con el perfil estilizado de una figura femenina geométrica en el anverso, sobre un fondo oscuro y borroso, sostenida por un soporte claro
El organismo francés presentó una serie de piezas de alta pureza dirigidas al segmento inversionista (AFP)

La Casa de la Moneda de París anunció que emitirá monedas de oro puro para inversión, una decisión que marca la primera vez en más de 100 años que Francia lanza piezas de este tipo. La presentación oficial ocurrió en París, donde el director de la institución, Marc Schwartz, confirmó que las monedas saldrán a la venta el 16 de junio y estarán disponibles en cuatro tamaños, desde una décima de onza hasta una onza completa. El lanzamiento responde a la creciente demanda de oro como refugio ante la volatilidad financiera mundial.

Contexto histórico y detalles de la emisión

Este lanzamiento supone un hito para la Casa de la Moneda de París (Monnaie de Paris), que no acuñaba monedas de oro destinadas a inversión desde la época en que circulaban los napoleones y los luises. Ambas monedas, con una tradición que se remonta a los siglos XIX y XVII respectivamente, dejaron de emitirse como parte del sistema monetario francés hace más de un siglo.

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Según reportes de las agencias de noticias internacional Associated Press y AFP, las nuevas monedas Marianne presentan el rostro simbólico de Marianne en una cara y un mapa de Francia en la otra. El objetivo es “democratizar el mercado del oro en Francia”, en palabras de Marc Schwartz. La moneda más pequeña pesa 3,1 gramos y la mayor alcanza los 31,1 gramos, ambas fabricadas con oro de pureza del 99,9 %.

Referencias internacionales y mercado global

Infografía del lanzamiento de monedas de oro de Francia. Muestra una moneda Marianne dorada, bandera francesa, gráficos alcistas y varios íconos.
La disponibilidad de estas piezas, junto a opciones digitales, responde al interés creciente de particulares por acceder a instrumentos de resguardo ante la reciente subida en los precios internacionales del oro (Imagen ilustrativa Infobae)

El objetivo es posicionar estas monedas Marianne entre las opciones preferidas por los inversores, junto a referencias internacionales como el Krugerrand sudafricano, el Maple Leaf canadiense y el American Gold Eagle estadounidense. El precio de cada moneda se fijará de acuerdo con la cotización diaria del oro, que actualmente ronda los USD 4.600 (3.950 euros) por onza, después de un aumento superior al 65% durante el año pasado.

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De acuerdo con la información de AP, la mayor parte de los inversores franceses interesados en oro suelen preferir fondos cotizados o acciones de compañías mineras, ya que las monedas existentes hasta ahora eran principalmente piezas conmemorativas de bajo contenido en metal precioso.

El oro como refugio ante la incertidumbre económica

La decisión de lanzar monedas de oro puro responde a la tendencia global de buscar valores refugio frente a la incertidumbre financiera. Según la agencia AFP, la demanda internacional de oro se incrementó de manera significativa durante el último año, impulsada por factores como la inflación y la inestabilidad geopolítica.

Además, la Casa de la Moneda de París ofrecerá una alternativa digital: la “e-Marianne”, que representa la propiedad de oro físico, pero permite a los inversores evitar el almacenamiento doméstico. El titular podrá decidir cuándo vender su activo, manteniendo la flexibilidad de acceso sin asumir riesgos adicionales.

Historia de las monedas de oro francesas

Un cartel con monedas francesas y la frase 'ICI ON ACCEPTE LES FRANCS' junto a billetes de 100 y 200 francos sobre un objeto marrón con 'BISCOTTES' grabado
El diseño de las piezas y la fijación de su precio según la cotización diaria buscan que el país compita con referencias reconocidas (AP)

En relación con el pasado, los napoleones y los luises constituyeron los principales estándares de oro en Francia entre 1640 y 1914. El napoleón se estableció como moneda de referencia durante el Consulado y el Imperio, con una pureza del 90 % y un peso de 6,45 gramos. Por su parte, el louis d’or surgió bajo el reinado de Luis XIII y evolucionó hasta alcanzar un valor de 24 libras durante el reinado de Luis XV.

Según AFP, estas monedas dejaron de producirse con la llegada del franco y la consolidación de nuevas políticas monetarias tras la Revolución Francesa. El regreso de la moneda de oro puro marca un cambio de rumbo para la política monetaria francesa, orientada ahora hacia la inversión y el coleccionismo.

El impacto en la economía francesa

La Casa de la Moneda de París lanza nuevas monedas de inversión con pureza del 99,9 %, buscando atraer capitales (Monnaine de Paris)
La Casa de la Moneda de París lanza nuevas monedas de inversión con pureza del 99,9 %, buscando atraer capitales (Monnaine de Paris)

El impacto económico de la iniciativa se refleja en los resultados financieros de la Casa de la Moneda de París, cuyos ingresos aumentaron un 1,7% el año pasado, alcanzando los 197 millones de euros (USD 230 millones). Aunque la institución no precisó cuántas monedas espera vender, el interés anticipado es elevado, dada la trayectoria alcista del oro y el atractivo de las nuevas piezas para inversores y coleccionistas.

De acuerdo con AP, el lanzamiento de las Marianne de oro representa una apuesta por diversificar la oferta de productos financieros en Francia. El país busca captar parte del mercado global del oro, que se ha consolidado como uno de los principales refugios de valor ante los desafíos económicos internacionales.

El regreso de las monedas de oro puro abre nuevas posibilidades tanto para los inversores tradicionales como para quienes buscan diversificar sus activos. La combinación entre piezas físicas y la opción de la “e-Marianne” sitúa a Francia en una posición competitiva frente a los principales productores mundiales de monedas de oro.

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