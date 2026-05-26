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El restablecimiento parcial de internet en Irán revela las divisiones internas dentro del régimen

Las señales de apertura han generado tensiones entre distintas facciones políticas, mientras el desbloqueo enfrenta resistencia dentro del aparato estatal y persiste la incertidumbre sobre la estabilidad de la conexión en todo el país

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El restablecimiento parcial de internet en Irán revela las divisiones internas dentro del régimen. (REUTERS/ARCHIVO)
El restablecimiento parcial de internet en Irán revela las divisiones internas dentro del régimen. (REUTERS/ARCHIVO)

El restablecimiento parcial de internet en Irán ha puesto en evidencia las fracturas internas dentro del régimen tras casi tres meses de desconexión casi total, iniciada a raíz de la guerra con Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero. Las autoridades iraníes comenzaron a restaurar el servicio este martes, según la organización especializada NetBlocks, que monitorea el tráfico y la censura en la red, pese a los obstáculos impuestos por sectores de la cúpula.

La organización afirmó en X que “las métricas en tiempo real indican un restablecimiento parcial de la conectividad a Internet en Irán en el día 88, tras 2.093 horas de aislamiento casi total de las redes internacionales”. NetBlocks señaló que este representa el “corte de Internet nacional más prolongado de la historia moderna”, aunque advirtió que no está claro si la conexión se mantendrá.

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La restauración parcial se produjo después de que el presidente Masud Pezeshkian ordenara el restablecimiento de la conexión internacional, medida que se volvió tema central en el debate político iraní tras meses de restricciones, que afectaron sobre todo a empresas tecnológicas y plataformas digitales.

NetBlocks confirma que Irán sufrió el corte de internet nacional más prolongado de la historia moderna, con más de 2.000 horas de aislamiento. (REUTERS/ARCHIVO)
NetBlocks confirma que Irán sufrió el corte de internet nacional más prolongado de la historia moderna, con más de 2.000 horas de aislamiento. (REUTERS/ARCHIVO)

Previamente, el portal judicial Mizan Online informó que el poder judicial suspendió este martes el organismo presidencial que había dictado la restitución del acceso tras recibir “presentación de quejas”, sin especificar el origen de las mismas. El ente afectado, la Sede Especial para la Organización y Gobernanza del Ciberespacio del País, había sido creado el 12 de mayo por el presidente Pezeshkian y había alcanzado el lunes la decisión de “restaurar internet”, según confirmó la portavoz gubernamental Fatemeh Mohajerani.

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Impacto en la economía y la sociedad

Durante el apagón, la población iraní estuvo limitada a plataformas y sitios nacionales, gestionados a través de la intranet del país. El ministro de Comunicaciones, Sattar Hashemi, precisó que el corte global genera pérdidas de hasta 30 millones de dólares diarios y afecta a 10 millones de trabajadores ligados a la economía digital.

En las últimas semanas, las autoridades introdujeron un sistema escalonado denominado “Pro Internet”, que, según medios iraníes, otorga mayor acceso a ciertos grupos profesionales a cambio de tarifas elevadas.

El apagón digital en Irán generó pérdidas diarias de 30 millones de dólares y afectó a 10 millones de trabajadores de la economía digital. (REUTERS/ARCHIVO)
El apagón digital en Irán generó pérdidas diarias de 30 millones de dólares y afectó a 10 millones de trabajadores de la economía digital. (REUTERS/ARCHIVO)

Contexto internacional y negociaciones

El restablecimiento parcial coincide con el incremento de los esfuerzos diplomáticos entre Irán y Estados Unidos para alcanzar un acuerdo de alto el fuego y reabrir el estrecho de Ormuz, mientras las discusiones sobre el programa nuclear iraní se postergan. El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, declaró que persisten discrepancias en el borrador del acuerdo y que su resolución podría demorar “unos días”.

Las restricciones originales sobre el acceso a internet se impusieron primero durante las protestas antigubernamentales de enero, y se endurecieron el 28 de febrero al estallar el conflicto. Por el momento, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional mantiene la autoridad final sobre la conectividad nacional, y el futuro del acceso a internet en Irán sigue siendo incierto.

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