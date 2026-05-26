El precio récord del combustible a USD 6 está afectando la vida de los californianos

El alza de la gasolina en California modificó costumbres de viaje y obligó a muchos residentes a optar por autos eléctricos o bicicletas para reducir gastos (REUTERS/Nathan Howard)

California enfrenta un escenario en el que el precio de la gasolina alcanzó niveles inéditos, superando los USD 6 por galón y situándose por encima del promedio nacional. Este fenómeno, que afecta de manera transversal a la población y la economía estatal, desencadenó ajustes en los hábitos de consumo, presiones sobre negocios locales y un renovado debate político sobre el balance entre la lucha contra el cambio climático y el costo de vida.

Las historias individuales y los datos oficiales dan cuenta de una realidad compleja en la que cada decisión relacionada con el combustible tiene un impacto tangible en la vida diaria de millones de personas.

PUBLICIDAD

Factores que explican el alto precio de la gasolina en California

El precio de la gasolina en California ha sido históricamente más elevado que en el resto de Estados Unidos. Esto responde, en primer lugar, a altos impuestos estatales sobre los combustibles y a la exigencia de utilizar mezclas de gasolina más limpias y costosas, diseñadas para reducir la contaminación. Estas normativas, exclusivas de California, encarecen la producción y venta del combustible.

Además, el cierre reciente de dos refinerías en los últimos seis meses redujo la capacidad de producción interna, forzando al estado a importar más gasolina. Este factor incrementó los costos logísticos y volvió el mercado local más sensible ante fluctuaciones externas.

PUBLICIDAD

La situación se vio agravada por la guerra con Irán, que elevó el precio internacional del petróleo y generó restricciones en el suministro a través del Estrecho de Ormuz, una vía clave para las importaciones energéticas. Como resultado, el precio promedio del galón de gasolina regular se sitúa en torno a USD 6,15 en California, frente a los USD 4,56 del promedio nacional.

El precio promedio de la gasolina en California alcanzó USD 6,15 por galón, consolidando al estado como el más caro de Estados Unidos en combustibles (REUTERS/Mike Blake)

Aumento del precio del combustible en la vida cotidiana

El alza del combustible ha trastocado rutinas y limitado opciones de movilidad, ocio y consumo. Casos como el de Patrick VanHorn, de Ventura, ilustran el efecto directo en las decisiones familiares: ante el costo de los vuelos, optó por recorrer el país en un vehículo eléctrico, aceptando la incomodidad de múltiples paradas para recargar la batería.

PUBLICIDAD

Para muchas personas, el precio de la gasolina condiciona incluso el acceso a actividades sociales y culturales. Cheryl Rogers, jubilada en Goleta, tuvo que reducir sus salidas y solicitar ayuda a sus amigas para costear el combustible. La respuesta negativa la llevó a permanecer más tiempo en casa, alterando sus hábitos de socialización y entretenimiento.

El precio de la gasolina en California se convirtió en un factor determinante que limita la movilidad, obliga a recortar actividades y hace que muchos residentes reconsideren decisiones cotidianas, desde la forma en que se transportan hasta el tipo de alimentos que compran.

PUBLICIDAD

Pequeños empresarios de la región enfrentan crecientes dificultades operativas por la movilidad en California (USA TODAY Sports)

Cambios en los hábitos de consumo y movilidad de residentes

La presión sobre el bolsillo de los consumidores motivó una transformación en las formas de desplazamiento y consumo energético. Algunas familias, como la de Cara y James Meredith en Oakland, decidieron reemplazar su vehículo utilitario por un auto eléctrico tras comprobar que el gasto mensual en gasolina superaba los USD 500. Aunque la instalación de un cargador eléctrico en casa supuso un desembolso de USD 400, esperan recuperar esa inversión rápidamente.

El transporte público también experimentó un aumento en la demanda. Tyler Holybee utiliza habitualmente el sistema Bay Area Rapid Transit para ir al trabajo y observó que los trenes se encuentran cada vez más concurridos, ya que otros residentes buscan alternativas ante el encarecimiento del combustible.

PUBLICIDAD

El alza del combustible en California impulsa un mayor uso del transporte público, con usuarios reportando un aumento en la ocupación de trenes y autobuses urbanos (REUTERS/Robert Galbraith)

Consecuencias para pequeños negocios y trabajadores independientes

El sector de los pequeños negocios es uno de los más golpeados por el aumento del precio de la gasolina. Santiago Peralta, propietario de una empresa de jardinería en West Covina, se vio obligado a incrementar el costo de sus servicios debido al mayor gasto en combustible, que alcanza los USD 200 diarios para maquinaria y otros USD 80 para su camión.

Ante la persistencia de los precios elevados, analiza la posibilidad de abandonar el rubro del mantenimiento.

PUBLICIDAD

En el ámbito de la alimentación, Maria Moreno, dueña de un camión de comida en Los Ángeles, redujo la compra de insumos para su cocina móvil y se vio forzada a despedir a su ayudante. El alza en el precio del combustible, que le supone un gasto adicional de USD 20 por recarga, mermó su clientela y la llevó a considerar el cierre del negocio si la situación no mejora.

Medidas y propuestas ante la crisis del precio del combustible

La escalada de precios reavivó el debate político en Sacramento sobre cómo equilibrar la agenda climática estatal con la asequibilidad para los consumidores.

PUBLICIDAD

El aumento vinculado a la guerra en Irán y la reducción en la capacidad de refinación ha motivado al California Air Resources Board a considerar la entrega de hasta USD 4.000 millones en nuevos permisos gratuitos de emisión de carbono a grandes empresas, la mitad de ellos destinados al sector petrolero. A cambio, estas compañías deberán invertir en proyectos de energía limpia.

La Junta de Recursos del Aire de California debate otorgar hasta USD 4.000 millones en permisos gratuitos de emisión de carbono a grandes empresas, generando polémica política (REUTERS/Carlos Barria)

La medida busca contener la presión sobre los precios y garantizar la continuidad de programas ambientales, pero generó resistencia entre ambientalistas, quienes advierten que debilitaría el programa de límites y comercio de emisiones y pondría en riesgo los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero para 2030.

PUBLICIDAD

Según estimaciones de la Oficina de Análisis Legislativo, los ingresos estatales por subastas de carbono podrían bajar de USD 4.000 millones anuales a USD 2.000 millones si se aprueba la propuesta. El destino de dicha iniciativa será decidido por la Junta de Recursos del Aire el próximo 28 de mayo.