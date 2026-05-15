Los hospitales de Los Ángeles registran un aumento en los accidentes y lesiones relacionados con bicicletas eléctricas

Los hospitales de Los Ángeles notifican un aumento sostenido en accidentes y lesiones asociadas con bicicletas eléctricas en los últimos meses (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aumento sostenido de accidentes y lesiones vinculados a bicicletas eléctricas preocupa a los profesionales de la salud en Los Ángeles. En los últimos meses, los principales hospitales de la ciudad han registrado un notable incremento en la cantidad de pacientes que requieren atención tras sufrir incidentes relacionados con este tipo de vehículos. Médicos del Centro Médico Cedars-Sinai y del Hospital Infantil de Los Ángeles coinciden en que la tendencia al alza plantea nuevos desafíos para los equipos de traumatología, que deben hacer frente a casos cada vez más complejos y graves.

En los servicios de urgencias, el panorama se ha transformado con la llegada frecuente de personas lesionadas por caídas, colisiones o atropellos protagonizados por bicicletas eléctricas. Los especialistas advierten que la popularidad de estos medios de transporte, sumada a su capacidad de alcanzar velocidades elevadas, ha generado un contexto propicio para el aumento de accidentes de diversa magnitud. La labor médica, en muchos casos, no concluye con la estabilización inicial de los pacientes, sino que implica un seguimiento prolongado para tratar secuelas físicas y psicológicas de gravedad variable.

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En palabras del Dr. Galinos Barmparas, cirujano de Cedars-Sinai, “salvarles la vida el primer día es solo el comienzo”. La frase resume el desafío que enfrentan los equipos de traumatología, quienes observan a diario los efectos adversos de los accidentes con bicicletas eléctricas. El Dr. Barmparas atiende habitualmente a quienes presentan las lesiones más severas, reflejando la dimensión del problema en el área metropolitana de Los Ángeles.

Tipos de lesiones y perfil de los pacientes atendidos

Las lesiones más frecuentes por accidentes con bicicletas eléctricas incluyen traumatismos craneoencefálicos, fracturas faciales y daños con secuelas permanentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los registros hospitalarios muestran una variedad de lesiones graves derivadas de accidentes con bicicletas eléctricas. Entre las más frecuentes figuran abrasiones profundas, traumatismos craneoencefálicos y fracturas en brazos y rostro, que pueden requerir intervenciones quirúrgicas y rehabilitación prolongada. El Dr. Barmparas señala que estos daños no solo afectan la integridad física de los pacientes, sino que también pueden alterar de manera permanente su calidad de vida y autonomía.

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Un aspecto que agrava la problemática es el perfil etario de los afectados. Según el Dr. Barmparas, muchos de los pacientes atendidos en Cedars-Sinai son adolescentes. La combinación de la velocidad que pueden alcanzar las bicicletas eléctricas y la tendencia de los jóvenes a asumir riesgos genera un entorno de vulnerabilidad. El cirujano destaca la dimensión emocional de estos casos: “Es desgarrador ver que el niño solo quería divertirse y que termina con lesiones devastadoras que le cambian la vida para siempre”.

Los equipos médicos han detectado además una creciente incidencia de accidentes en los que las víctimas no son solo los conductores, sino también peatones atropellados por bicicletas eléctricas. Esta situación ha motivado a los profesionales a insistir en la necesidad de que tanto ciclistas como transeúntes se mantengan atentos y conscientes del entorno en espacios compartidos.

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En resumen, el perfil de los lesionados incluye principalmente adolescentes propensos a conductas de riesgo, así como peatones sorprendidos por la velocidad y la imprevisibilidad de estos vehículos. Las lesiones suelen ser complejas y, en muchos casos, dejan secuelas de por vida.

Incremento de casos en el Hospital Infantil de Los Ángeles: cifras y tendencias

El número de incidentes en el Hospital Infantil de Los Ángeles subió de seis casos en 2023 a treinta y cuatro en el último año (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Hospital Infantil de Los Ángeles ha sido testigo de un aumento considerable en el número de niños que llegan a urgencias tras sufrir accidentes con bicicletas eléctricas. De acuerdo con los registros médicos, la cantidad de casos atendidos ha mostrado un crecimiento sostenido en los últimos años. En 2023, se contabilizaron seis lesiones que requirieron atención de urgencia. La cifra se duplicó en 2024, con doce casos, y experimentó un salto significativo el año pasado, cuando el hospital atendió a treinta y cuatro pacientes por esta causa.

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La tendencia persiste en 2026: solo en los primeros cinco meses del año, el hospital ya ha asistido a veintiún niños con lesiones relacionadas con bicicletas eléctricas. Estos datos confirman la preocupación de los profesionales y sugieren que el fenómeno podría continuar en ascenso si no se adoptan medidas de prevención y educación vial dirigidas tanto a jóvenes como a sus familias.

Los médicos del hospital subrayan que detrás de cada cifra hay historias personales marcadas por el dolor físico, la angustia familiar y la incertidumbre respecto a la recuperación. El incremento de pacientes menores de edad heridos en accidentes con bicicletas eléctricas se ha convertido, así, en un motivo de alarma para la comunidad médica de Los Ángeles.

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Ejemplo de caso grave atendido recientemente

La gravedad de la situación se ilustra con ejemplos concretos. El Dr. Alan Nager, del Hospital Infantil de Los Ángeles, relató el caso de un paciente que atendió hace pocos días: un niño de trece años que llegó inconsciente tras un accidente con bicicleta eléctrica. El estado crítico del menor obligó al equipo médico a intubarlo y administrarle varios medicamentos para controlar una posible inflamación cerebral.

Este episodio pone de manifiesto los riesgos extremos asociados al uso de bicicletas eléctricas, especialmente cuando se combinan la falta de experiencia, la velocidad y la ausencia de medidas de protección adecuadas. Casos como el del niño de trece años reflejan las consecuencias devastadoras que pueden derivarse de un momento de distracción o imprudencia, y refuerzan la necesidad de adoptar una actitud preventiva tanto en el hogar como en la vía pública.

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Recomendaciones y advertencias de los médicos para ciclistas y peatones

Ante el aumento de accidentes y la gravedad de las lesiones registradas, los médicos de Los Ángeles insisten en la importancia de la prevención. Recomiendan a los ciclistas moderar la velocidad y usar siempre casco como medidas básicas para reducir los riesgos. La evidencia recogida en los hospitales respalda la afirmación de que el uso de casco puede marcar la diferencia entre una lesión leve y una consecuencia irreversible.

Los especialistas también hacen hincapié en la necesidad de evitar transportar pasajeros en bicicletas eléctricas, salvo que el vehículo esté diseñado específicamente para ello. Además, recalcan que tanto ciclistas como peatones deben permanecer alerta y atentos al entorno para prevenir accidentes en zonas transitadas. “Hacemos todo lo posible por salvar al paciente, pero la mejor historia de trauma es una historia que nunca sucede”, concluyó el Dr. Barmparas.

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