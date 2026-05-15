Estados Unidos

Los hospitales de Los Ángeles registran un aumento en los accidentes y lesiones relacionados con bicicletas eléctricas

La atención en los centros médicos de la ciudad se ha visto impactada por un crecimiento sostenido en casos de personas heridas en incidentes que involucran vehículos de este tipo, principalmente adolescentes y peatones

Guardar
Una calle urbana con bicicletas eléctricas esparcidas y personal de emergencia atendiendo a varias personas en el suelo, con una ambulancia estacionada cerca.
Los hospitales de Los Ángeles notifican un aumento sostenido en accidentes y lesiones asociadas con bicicletas eléctricas en los últimos meses (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aumento sostenido de accidentes y lesiones vinculados a bicicletas eléctricas preocupa a los profesionales de la salud en Los Ángeles. En los últimos meses, los principales hospitales de la ciudad han registrado un notable incremento en la cantidad de pacientes que requieren atención tras sufrir incidentes relacionados con este tipo de vehículos. Médicos del Centro Médico Cedars-Sinai y del Hospital Infantil de Los Ángeles coinciden en que la tendencia al alza plantea nuevos desafíos para los equipos de traumatología, que deben hacer frente a casos cada vez más complejos y graves.

En los servicios de urgencias, el panorama se ha transformado con la llegada frecuente de personas lesionadas por caídas, colisiones o atropellos protagonizados por bicicletas eléctricas. Los especialistas advierten que la popularidad de estos medios de transporte, sumada a su capacidad de alcanzar velocidades elevadas, ha generado un contexto propicio para el aumento de accidentes de diversa magnitud. La labor médica, en muchos casos, no concluye con la estabilización inicial de los pacientes, sino que implica un seguimiento prolongado para tratar secuelas físicas y psicológicas de gravedad variable.

PUBLICIDAD

En palabras del Dr. Galinos Barmparas, cirujano de Cedars-Sinai, “salvarles la vida el primer día es solo el comienzo”. La frase resume el desafío que enfrentan los equipos de traumatología, quienes observan a diario los efectos adversos de los accidentes con bicicletas eléctricas. El Dr. Barmparas atiende habitualmente a quienes presentan las lesiones más severas, reflejando la dimensión del problema en el área metropolitana de Los Ángeles.

Tipos de lesiones y perfil de los pacientes atendidos

Interior del Los Angeles General Medical Center con personal médico, pacientes y bicicletas eléctricas; al fondo se ve la ciudad al anochecer.
Las lesiones más frecuentes por accidentes con bicicletas eléctricas incluyen traumatismos craneoencefálicos, fracturas faciales y daños con secuelas permanentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los registros hospitalarios muestran una variedad de lesiones graves derivadas de accidentes con bicicletas eléctricas. Entre las más frecuentes figuran abrasiones profundas, traumatismos craneoencefálicos y fracturas en brazos y rostro, que pueden requerir intervenciones quirúrgicas y rehabilitación prolongada. El Dr. Barmparas señala que estos daños no solo afectan la integridad física de los pacientes, sino que también pueden alterar de manera permanente su calidad de vida y autonomía.

PUBLICIDAD

Un aspecto que agrava la problemática es el perfil etario de los afectados. Según el Dr. Barmparas, muchos de los pacientes atendidos en Cedars-Sinai son adolescentes. La combinación de la velocidad que pueden alcanzar las bicicletas eléctricas y la tendencia de los jóvenes a asumir riesgos genera un entorno de vulnerabilidad. El cirujano destaca la dimensión emocional de estos casos: “Es desgarrador ver que el niño solo quería divertirse y que termina con lesiones devastadoras que le cambian la vida para siempre”.

Los equipos médicos han detectado además una creciente incidencia de accidentes en los que las víctimas no son solo los conductores, sino también peatones atropellados por bicicletas eléctricas. Esta situación ha motivado a los profesionales a insistir en la necesidad de que tanto ciclistas como transeúntes se mantengan atentos y conscientes del entorno en espacios compartidos.

En resumen, el perfil de los lesionados incluye principalmente adolescentes propensos a conductas de riesgo, así como peatones sorprendidos por la velocidad y la imprevisibilidad de estos vehículos. Las lesiones suelen ser complejas y, en muchos casos, dejan secuelas de por vida.

Incremento de casos en el Hospital Infantil de Los Ángeles: cifras y tendencias

Sala de emergencias con personal médico tratando a un joven en camilla con casco y a dos hombres en sillas de ruedas. Una pantalla muestra estadísticas de accidentes de e-bikes.
El número de incidentes en el Hospital Infantil de Los Ángeles subió de seis casos en 2023 a treinta y cuatro en el último año (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Hospital Infantil de Los Ángeles ha sido testigo de un aumento considerable en el número de niños que llegan a urgencias tras sufrir accidentes con bicicletas eléctricas. De acuerdo con los registros médicos, la cantidad de casos atendidos ha mostrado un crecimiento sostenido en los últimos años. En 2023, se contabilizaron seis lesiones que requirieron atención de urgencia. La cifra se duplicó en 2024, con doce casos, y experimentó un salto significativo el año pasado, cuando el hospital atendió a treinta y cuatro pacientes por esta causa.

La tendencia persiste en 2026: solo en los primeros cinco meses del año, el hospital ya ha asistido a veintiún niños con lesiones relacionadas con bicicletas eléctricas. Estos datos confirman la preocupación de los profesionales y sugieren que el fenómeno podría continuar en ascenso si no se adoptan medidas de prevención y educación vial dirigidas tanto a jóvenes como a sus familias.

Los médicos del hospital subrayan que detrás de cada cifra hay historias personales marcadas por el dolor físico, la angustia familiar y la incertidumbre respecto a la recuperación. El incremento de pacientes menores de edad heridos en accidentes con bicicletas eléctricas se ha convertido, así, en un motivo de alarma para la comunidad médica de Los Ángeles.

Ejemplo de caso grave atendido recientemente

La gravedad de la situación se ilustra con ejemplos concretos. El Dr. Alan Nager, del Hospital Infantil de Los Ángeles, relató el caso de un paciente que atendió hace pocos días: un niño de trece años que llegó inconsciente tras un accidente con bicicleta eléctrica. El estado crítico del menor obligó al equipo médico a intubarlo y administrarle varios medicamentos para controlar una posible inflamación cerebral.

Este episodio pone de manifiesto los riesgos extremos asociados al uso de bicicletas eléctricas, especialmente cuando se combinan la falta de experiencia, la velocidad y la ausencia de medidas de protección adecuadas. Casos como el del niño de trece años reflejan las consecuencias devastadoras que pueden derivarse de un momento de distracción o imprudencia, y refuerzan la necesidad de adoptar una actitud preventiva tanto en el hogar como en la vía pública.

Recomendaciones y advertencias de los médicos para ciclistas y peatones

Ante el aumento de accidentes y la gravedad de las lesiones registradas, los médicos de Los Ángeles insisten en la importancia de la prevención. Recomiendan a los ciclistas moderar la velocidad y usar siempre casco como medidas básicas para reducir los riesgos. La evidencia recogida en los hospitales respalda la afirmación de que el uso de casco puede marcar la diferencia entre una lesión leve y una consecuencia irreversible.

Los especialistas también hacen hincapié en la necesidad de evitar transportar pasajeros en bicicletas eléctricas, salvo que el vehículo esté diseñado específicamente para ello. Además, recalcan que tanto ciclistas como peatones deben permanecer alerta y atentos al entorno para prevenir accidentes en zonas transitadas. “Hacemos todo lo posible por salvar al paciente, pero la mejor historia de trauma es una historia que nunca sucede”, concluyó el Dr. Barmparas.

Temas Relacionados

Los ÁngelesBicicletasAccidentesEstados UnidosEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Nueva York y Nueva Jersey se preparan para el fin de semana más cálido del año hasta el momento

Un cambio marcado en el patrón meteorológico traerá días más cálidos y soleados, ampliando las oportunidades de esparcimiento al aire libre al tiempo que se recomienda tomar precauciones durante la exposición prolongada al calor

Nueva York y Nueva Jersey se preparan para el fin de semana más cálido del año hasta el momento

Donald Trump regresa desde China y renueva su agenda: “Los cubanos necesitan ayuda”

El presidente de Estados Unidos habló de la profunda crisis en la isla a bordo del Air Force One, durante su regreso desde China. Washington le propuso a La Habana una asistencia de USD 100 millones. La dictadura admitió que ya no tiene más combustible

Donald Trump regresa desde China y renueva su agenda: “Los cubanos necesitan ayuda”

La NHTSA llama a revisión a más de 29 millones de vehículos en Estados Unidos: cómo saber si tu vehículo está afectado

El organismo federal notificó cerca de 30 millones de vehículos y más de un millón de equipos afectados por defectos de fábrica, solicitando a los propietarios revisar si sus productos están sujetos al proceso de reparación obligatoria

La NHTSA llama a revisión a más de 29 millones de vehículos en Estados Unidos: cómo saber si tu vehículo está afectado

La Corte Suprema de Estados Unidos mantiene el acceso a la píldora abortiva mifepristona

El máximo tribunal estadounidense resolvió que la medicación para interrupción voluntaria de embarazos siga disponible en farmacias y mediante envíos postales, a la espera de una decisión definitiva sobre el litigio presentado por grupos opositores

La Corte Suprema de Estados Unidos mantiene el acceso a la píldora abortiva mifepristona

Más de 7 millones de personas bajo alerta por tormentas severas, granizo gigante y posibles tornados en EEUU

Las autoridades meteorológicas advirtieron que las condiciones atmosféricas podrían agravarse durante el fin de semana y extenderse hasta el lunes

Más de 7 millones de personas bajo alerta por tormentas severas, granizo gigante y posibles tornados en EEUU

TECNO

La tokenización y las monedas estables revolucionan la adopción de blockchain en América Latina

La tokenización y las monedas estables revolucionan la adopción de blockchain en América Latina

Pensaste que hablabas a solas con la IA: una demanda dice que ChatGPT le pasaba los temas de tus consultas a Meta y Google

Alerta por videojuegos espía: descubren malware que graba audio y roba datos en Windows y Android

Se filtra el nuevo Xbox Elite Series 3: así sería el mando más avanzado de Microsoft

Cooperativa lechera de Costa Rica incorpora 80 agentes de inteligencia artificial en sus operaciones y reduce a la mitad los errores de diseño

ENTRETENIMIENTO

Jermaine Jackson es condenado a pagar millones de dólares por agresión sexual en 1988

Jermaine Jackson es condenado a pagar millones de dólares por agresión sexual en 1988

Ciudad Gótica recibe nuevos personajes para “The Batman: Part II”

La caída de una ganadora del Óscar: la controversia que rodea a Buffy Sainte-Marie

Cómo la honestidad y las colaboraciones forjaron la carrera de Mariah Carey como una de las grandes compositoras del pop

Sin papel ni rastro: el método secreto de Taylor Swift para convocar a su boda con Travis Kelce

MUNDO

Cómo es Al Qarawiyyin, la universidad más antigua de África

Cómo es Al Qarawiyyin, la universidad más antigua de África

Así salió volando un hombre arrastrado por el fuerte temporal en India que dejó 117 muertos

Friedrich Merz afirmó haber tenido una “buena conversación telefónica” con Donald Trump

Otro ataque ucraniano dejó en llamas la refinería rusa de Riazán y causó daños en la región cercana a Moscú

La renuncia de la primera ministra de Letonia alerta por posible vulnerabilidad en el flanco báltico de la OTAN