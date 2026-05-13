Estados Unidos

Nueva York baja el precio del tren y el autobús para ir al MetLife Stadium durante el Mundial 2026

La decisión se tomó luego de recibir una serie de críticas por el elevado costo del transporte en el certamen internacional

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Nueva York fija en USD 20 el precio del transporte en autobús al MetLife Stadium durante el Mundial 2026 tras las críticas por los costos (Reuters)
Nueva York fija en USD 20 el precio del transporte en autobús al MetLife Stadium durante el Mundial 2026 tras las críticas por los costos (Reuters)

Nueva York anunció una reducción drástica en el precio del transporte en autobús hacia el MetLife Stadium para los partidos del Mundial de Fútbol 2026, fijando la tarifa de ida y vuelta en USD 20 para cada encuentro.

La decisión, comunicada oficialmente por el gobierno estatal, es resultado de semanas de críticas públicas por los elevados costos iniciales del traslado y la presión conjunta de aficionados y dirigentes locales para garantizar el acceso asequible al evento.

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Según la gobernación, el ajuste impacta directamente en los 18.000 asientos disponibles por partido en el sistema de transporte especial, distribuidos entre tres estaciones en Midtown Manhattan y una en Clifton, Nueva Jersey.

La administración confirmó que quienes ya adquirieron su boleto recibirán un reembolso automático de USD 60, ya que el precio original era de USD 80.

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Además, el 20% de los boletos de autobús por partido se reservará en exclusiva para residentes del estado de Nueva York, verificado según la dirección registrada en la tarjeta de crédito al momento de la compra, conforme precisó la oficina de prensa de la gobernación.

Por su parte, la empresa pública NJ Transit informó sobre recortes sustanciales en sus tarifas ferroviarias para los días de partido. De acuerdo con la presidenta de la entidad, Priya Jain, el costo del trayecto ida y vuelta entre Manhattan y el estadio, que inicialmente alcanzaba USD 150, fue reducido primero a USD 105 y, tras negociaciones con patrocinadores privados, quedó finalmente en USD 98.

Jain explicó, citada por el medio local NJ.com, que la disminución fue posible gracias a ingresos provenientes de acuerdos publicitarios adicionales. La gobernación de Nueva Jersey y NJ Transit remarcaron que estos cambios buscan proteger a los usuarios habituales frente a los costos extraordinarios del evento.

El desfase entre las tarifas especiales y el valor habitual del pasaje ferroviario —USD 12.90 fuera de fechas del Mundial para recorrer los 29 kilómetros entre Manhattan y el estadio— generó protestas entre aficionados, turistas internacionales y figuras políticas, como Chuck Schumer, según reportaron medios locales.

Tanto la gobernación de Nueva York como la de Nueva Jersey reconocieron la necesidad de ajustar el esquema tarifario para evitar exclusiones.

La reducción de tarifas, anunciada oficialmente este miércoles por ambas gobernaciones, busca contener el descontento social ante el Mundial 2026, que será coorganizado por Estados Unidos, Canadá y México a partir del 11 de junio.

El estadio, denominado “New York New Jersey Stadium” durante el torneo en cumplimiento de las normas de la FIFA, será epicentro de la competición. Autoridades estatales indicaron que el objetivo es “hacer que este evento sea lo más asequible y accesible posible”, según declaraciones de la gobernadora de Nueva York Kathy Hochul reproducidas por el periódico hispano El Diario NY.

El ajuste tarifario impacta a 18.000 asientos por partido, con reembolso automático de USD 60 para quienes pagaron el precio original del bus (REUTERS/Bing Guan)
El ajuste tarifario impacta a 18.000 asientos por partido, con reembolso automático de USD 60 para quienes pagaron el precio original del bus (REUTERS/Bing Guan)

El boleto oficial de autobús tendrá horarios flexibles, según detallaron voceros de la gobernación: los viajes de ida podrán realizarse desde cuatro horas antes de cada partido y el regreso estará habilitado hasta dos horas después de finalizada la jornada.

Solo podrán adquirir estos pasajes quienes tengan entrada confirmada para los partidos, tanto en el servicio de autobuses como en el NJ Transit, gracias a convenios con patrocinadores privados como DoorDash, Audible, FanDuel, DraftKings, PSE&G, South Jersey Industries y American Water, de acuerdo con información difundida por la gobernación de Nueva Jersey.

Según un comunicado oficial, la gobernadora de Nueva Jersey Mikie Sherrill resaltó que la rebaja definitiva de NJ Transit fue diseñada “sin dinero de los contribuyentes de Nueva Jersey”.

MetLife Stadium recibirá ocho partidos, incluida la final del Mundial 2026

El MetLife Stadium en East Rutherford recibirá ocho partidos del Mundial 2026, incluida la final el 19 de julio y grandes encuentros internacionales (REUTERS/Angelina Katsanis)
El MetLife Stadium en East Rutherford recibirá ocho partidos del Mundial 2026, incluida la final el 19 de julio y grandes encuentros internacionales (REUTERS/Angelina Katsanis)

El MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, será escenario de ocho partidos del Mundial de Fútbol 2026, incluida la final programada para el 19 de julio.

Según la FIFA, el recinto —a unos 16 kilómetros de Manhattan— albergará encuentros destacados. El calendario oficial incluye:

  • Brasil vs. Marruecos: 13 de junio
  • Francia vs. Senegal: 16 de junio
  • Noruega vs. Senegal: 22 de junio
  • Ecuador vs. Alemania: 25 de junio
  • Panamá vs. Inglaterra: 27 de junio
  • Partidos de dieciseisavos de final
  • Partidos de octavos de final
  • Final del Mundial

La expectativa de recibir a millones de aficionados internacionales y estadounidenses ha obligado a optimizar la logística de transporte, alojamiento y circulación en el área. Autoridades estatales y municipales, citadas en el periódico hispano El Diario NY y el medio local NJ.com, indicaron que la transparencia tarifaria y la accesibilidad en la movilidad fueron aspectos clave para la reputación del evento.

La gobernación de Nueva York reportó que el procedimiento para adquirir los boletos de transporte fue simplificado: “el viaje en bus promete no solo ser más económico, sino también más sencillo que el proceso tradicional de reserva en tren”.

La FIFA prevé ingresos de varios miles de millones de dólares por el torneo. Frente al potencial de beneficios desiguales para la región, las autoridades estatales aseguraron que las nuevas medidas buscan alinear el acceso al espectáculo con la magnitud y vocación global del evento.

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