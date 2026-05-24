Waymo suspendió el servicio de taxis autónomos en seis ciudades del sur de Estados Unidos

La medida de Waymo responde a incidentes recientes en los que vehículos autónomos quedaron atascados en calles anegadas por lluvias intensas (X)

Waymo suspendió su servicio de taxis autónomos en Atlanta y en seis ciudades del sur de Estados Unidos ante el riesgo de que sus vehículos entren en calles inundadas durante las tormentas previstas para el fin de semana festivo, después de que varios autos quedaran detenidos por el agua y de que la empresa ya hubiera empezado a corregir un problema de software vinculado a ese tipo de escenarios, según Associated Press.

La medida afecta a Austin, Dallas, Houston y San Antonio, en Texas, además de Nashville, en Tennessee, y Atlanta, en Georgia. Ante esto, la empresa destacó para The New York Times que espera reanudar pronto las operaciones en la región suroeste del país.

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El software de Waymo enfrenta actualizaciones tras reportarse problemas para detectar y evitar zonas inundadas durante aguaceros en Atlanta y San Antonio (X)

El trasfondo inmediato incluye una retirada de software para casi 3.800 vehículos, después de dos incidentes anteriores en San Antonio en los que autos de Waymo quedaron atrapados en zonas inundadas, según Houston Public Media. Ese medio añadió que el servicio de transporte autónomo de la empresa en Houston había comenzado en febrero.

Además, el episodio más reciente ocurrió el miércoles pasado en Atlanta, donde un vehículo de Waymo quedó atascado durante un aguacero que inundó calles y parte de una autopista del centro. El auto estaba vacío y luego fue recuperado; al menos otro vehículo de la compañía también quedó bloqueado durante la misma tormenta.

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Suspensiones tras nuevos incidentes en calles anegadas

La suspensión temporal se produjo después de que circularan videos de dos vehículos de Waymo detenidos en calles cubiertas por agua en Atlanta. El diario informó que ese miércoles la ciudad recibió entre 2 y 3,5 pulgadas de lluvia, equivalentes a entre 5,1 y 8,9 cm, una cantidad que anegó varias calles y el Downtown Connector, una autopista urbana.

Uno de esos videos fue publicado por The Atlanta Journal-Constitution y grabado por su periodista Rachael Knudsen, de acuerdo con The New York Times. Knudsen le indicó al periódico que el auto de Waymo en el que viajaba bajo la lluvia intensa avanzó por varias calles inundadas y luego “se rindió”, por lo que tuvo que pedir un Uber para volver a su casa.

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Waymo explicó que, aunque sus autos pueden circular bajo lluvia intensa, decidió interrumpir temporalmente el servicio para mejorar su funcionamiento, según detallaron fuentes como AP y The New York Times.

Chris Pappas, portavoz de la empresa, aseguró en un comunicado: “Estamos comprometidos a ser buenos vecinos para nuestros pasajeros y nuestras comunidades. Como parte de ese compromiso, tomamos decisiones proactivas, incluida la pausa temporal de aspectos de nuestro servicio”.

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Waymo retiró temporalmente el servicio de casi 3.800 vehículos autónomos en ciudades de Texas, Georgia y Tennessee por precaución ante tormentas severas (NBC 5 News)

El mal tiempo abarca desde Texas hasta la costa del Golfo

La razón operativa de la pausa fue el pronóstico meteorológico. Waymo suspendió el servicio en Texas “por precaución ante el mal tiempo grave pronosticado”, indicó la empresa en una declaración citada por Associated Press.

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos advirtió, que durante el fin de semana podían registrarse tormentas fuertes con granizo de gran tamaño y ráfagas intensas de viento en Texas y en otras partes de las Grandes Llanuras del sur y del centro.

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Los meteorólogos también alertaron sobre posibles inundaciones repentinas en la costa del Golfo de Texas y Luisiana, mientras se esperaban lluvias y tormentas en gran parte del centro y el este del país.

Waymo opera solo en la ciudad de Atlanta dentro de Georgia, y en varias ciudades de Texas, incluida Dallas, según Associated Press y NBC 5. Además, la empresa, propiedad de Alphabet, la matriz de Google, también decidió suspender temporalmente otro componente de su servicio: la circulación de sus taxis por autopistas en Miami, Phoenix, Los Ángeles y el área de la bahía de San Francisco mientras mejora la navegación en ciertas zonas de obras viales.

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Las operaciones de Waymo también se ven afectadas en autopistas de Miami, Phoenix, Los Ángeles y el área de la bahía de San Francisco por obras y mejoras de software (X)

La empresa afronta además investigaciones federales por infracciones de tránsito, según The New York Times. El diario recordó que Waymo ya había dicho el año pasado que actualizaría su software tras informes de que algunos de sus taxis adelantaron ilegalmente a autobuses escolares detenidos.

Vehículos de la compañía también estuvieron implicados en otros hechos graves: una ambulancia bloqueada cuando intentaba llegar a la escena de un tiroteo en Austin, la muerte de un gato en San Francisco y el atropello de un niño en Santa Mónica, California.

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Waymo sostuvo que realiza 500.000 viajes totalmente autónomos por semana en todo el país y que su tecnología supera estadísticamente a los conductores humanos al reducir la probabilidad de choques y lesiones graves, según dijo la empresa al diario.