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Francia rechazó el uso de peajes en el estrecho de Ormuz y propuso rutas alternativas para el comercio de petróleo

“Nos oponemos de manera tajante a cualquier forma de obstáculo, peaje o chantaje en el estrecho de Ormuz y en todos los estrechos del mundo”, dijo el ministro de Exteriores, Jean-Noël Barrot

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Las operaciones militares en Ormuz sacudieron los mercados energéticos internacionales (Reuters)
Las operaciones militares en Ormuz sacudieron los mercados energéticos internacionales (Reuters)

El gobierno de Francia rechazó cualquier intento de establecer peajes o bloqueos en el estrecho de Ormuz y planteó la apertura de rutas alternativas a través de Siria para asegurar el flujo de petróleo.

“Nos oponemos de manera tajante a cualquier forma de obstáculo, peaje o chantaje en el estrecho de Ormuz y en todos los estrechos del mundo”, aseguró el ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot.

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La tensión en Ormuz aumentó tras ataques de Irán a buques mercantes, lo que detonó una serie de bombardeos estadounidenses y una escalada militar inédita en la región. A raíz de esto, el funcionario pidió que estos incidentes finalizaran por completo.

“Lo que ha hecho temblar a los mercados es la reanudación de las hostilidades. Por eso es fundamental que este ciclo de represalias termine y que se reanuden las conversaciones”, declaró.

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Además, advirtió que la comunidad internacional no puede permitir que nadie tome como rehén un bien común de la humanidad. Como respuesta, París comenzó a trabajar en la creación de rutas alternativas, con la opción de Siria como uno de los caminos más avanzados tras la reciente firma de acuerdos bilaterales entre ambos países.

Jean-Noël Barrot responsabilizó a Irán por el repunte de la violencia en el estrecho de Ormuz (Reuters)
Jean-Noël Barrot responsabilizó a Irán por el repunte de la violencia en el estrecho de Ormuz (Reuters)

Según las rutas designadas por Irán y bajo su permiso, la navegación solo logró restaurarse a la mitad del nivel previo a la guerra. Las autoridades iraníes recalcaron que los extranjeros no tienen intereses legítimos en el estrecho, reiteraron su voluntad de mantener el control sobre el paso marítimo y exigieron que los buques transiten únicamente con su autorización.

Sin embargo, en estos últimos días, el conflicto se agravó después de que Estados Unidos e Irán intercambien una serie de ataques contra objetivos.

El Comando Central de Estados Unidos comunicó en X que lanzó ataques contra cerca de 90 objetivos el miércoles, después de haber alcanzado 80 blancos el día anterior, con el propósito de debilitar la capacidad de Irán para atacar embarcaciones comerciales en el estrecho de Ormuz.

Estados Unidos atacó cerca de 90 objetivos iraníes el miércoles, tras bombardear 80 blancos el día anterior (Reuters)
Estados Unidos atacó cerca de 90 objetivos iraníes el miércoles, tras bombardear 80 blancos el día anterior (Reuters)

En respuesta, la Guardia Revolucionaria iraní reivindicó ataques contra instalaciones estadounidenses en Kuwait y Baréin, y aseguró que la intervención de Washington afecta gravemente el tráfico en el estrecho de Ormuz y retrasa la reapertura total de la vía.

De igual manera, un funcionario del Departamento de Defensa de Estados Unidos aseguró este jueves que los misiles y drones lanzados por el régimen de Irán no provocaron daños importantes ni causaron heridos entre el personal estadounidense.

En relación con la situación actual de la guerra en Medio Oriente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció algunas declaraciones mientras viajaba a bordo del Air Force One: “Cada vez que nos golpeen, nosotros golpearemos 20”, prometió.

Luego, al ser consultado sobre si Estados Unidos e Irán están regresando a una guerra total, declaró: “No lo sé. Ganaríamos muy rápido. Tenemos muchas formas de ganar”

(Con información de EFE y Europa Press)

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