La venta de viviendas usadas en Estados Unidos cayó un 2,4% en junio

Las ventas de viviendas usadas en Estados Unidos cayeron 2,4% en junio y sorprendieron a los analistas, en un contexto marcado por precios récord e hipotecas elevadas (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

Las ventas de viviendas usadas en Estados Unidos cayeron 2,4% en junio hasta una tasa anual ajustada de 4,09 millones de unidades, en un mercado presionado por precios récord y tasas hipotecarias todavía elevadas.

El retroceso sorprendió a los economistas consultados por Reuters, quienes esperaban que las reventas de viviendas aumentaran hasta alcanzar una tasa de 4,20 millones de unidades. Aun con la baja mensual, las reventas quedaron 2,8% por encima del nivel de junio del año pasado.

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El precio medio de las viviendas de segunda mano subió 1,8% interanual y alcanzó un máximo histórico de USD 440.600, de acuerdo con la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios. La escasez de oferta sigue siendo uno de los factores: el inventario bajó 0,6% frente a mayo, hasta 1,56 millones de unidades, y solo creció 1,3% en comparación con un año antes.

El precio medio de las viviendas de segunda mano alcanzó un máximo histórico de USD 440.600, mientras la escasez de oferta y el déficit habitacional sostienen la presión sobre el mercado (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

La propia asociación indicó que, al ritmo de ventas de junio, harían falta cinco meses para agotar el stock disponible, sin cambios respecto del año anterior. La Asociación Nacional de Constructores de Viviendas estima que el déficit nacional ronda las 1,2 millones de unidades, con especial impacto en el segmento de ingreso al mercado.

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El alza de precios y las hipotecas caras mantuvieron la presión sobre la demanda

Las ventas de viviendas existentes se computan al cierre de contrato, por lo que el dato de junio probablemente refleje acuerdos firmados en abril y mayo. Según datos de la empresa de financiación hipotecaria Freddie Mac, la hipoteca fija a 30 años promedió 6,49% en junio, por debajo del 6,82% de hace un año, aunque todavía se ubicó alrededor de 45 puntos básicos por encima del nivel previo a la escalada vinculada con la guerra con Irán.

Lawrence Yun, economista jefe de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios, resumió la situación que atraviesa el mercado con una frase: “Las fluctuaciones en la actividad mensual de venta de viviendas, impulsadas por leves variaciones en las tasas hipotecarias, demuestran la sensibilidad de los compradores de vivienda a las condiciones de asequibilidad”.

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El noreste fue la única región que registró un aumento mensual en las ventas, con subas de precios en todas las zonas y mayor participación de compradores primerizos (REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo)

Yun añadió que la mejora reciente no despeja el problema estructural de oferta. “La asequibilidad es mejor que hace un año porque el crecimiento salarial supera el de los precios de la vivienda”, afirmó. También advirtió: “Sin un aumento constante de la oferta, los precios de las viviendas pueden dispararse. Es fundamental introducir más oferta en el mercado para ampliar las oportunidades de acceso a la vivienda propia".

La mejora de la asequibilidad fue desigual por región. El índice de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios mostró avances anuales de 8,9% en el oeste, 8,3% en el sur, 6,2% en el Medio Oeste y 4,5% en el noreste.

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El noreste fue la única región con suba mensual de ventas

En junio, el noreste fue la única región con aumento mensual de operaciones: las ventas subieron 2,1% hasta una tasa anual de 480.000 unidades y quedaron sin cambios frente a un año antes. En esa región, el precio medio llegó a USD 564.800, un alza interanual de 3,9%.

En el Medio Oeste, las ventas cayeron 3% hasta 980.000 unidades a tasa anual, aunque quedaron 2,1% por encima del año anterior. El precio medio fue de USD 346.600, con un avance de 2,7%.

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El sur, la mayor región del mercado, registró una baja mensual de 3,6% hasta 1,89 millones de unidades. Frente a junio de 2025 mostró un aumento de 3,8%, mientras que el precio medio se ubicó en USD 377.700, 0,9% más que un año antes.

En el oeste, las ventas descendieron 1,3% hasta una tasa anual de 740.000 unidades y avanzaron 2,8% en la comparación interanual. El precio medio alcanzó USD 633.600, también con una suba de 0,9%.

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El Congreso aprobó un proyecto de ley sobre asequibilidad de la vivienda, aunque sigue pendiente la firma presidencial por condicionamientos políticos (REUTERS/Sarah Silbiger)

Los compradores primerizos representaron el 33% de las operaciones, frente al 30% del año anterior, aunque la asociación considera que un mercado inmobiliario sólido necesita una participación cercana al 40% en ese segmento. El tiempo medio de permanencia de las propiedades en el mercado pasó de 27 a 28 días.

Las ventas de propiedades en dificultades, incluidas ejecuciones hipotecarias y ventas a corto plazo, bajaron del 3% al 2% en el último año. La encuesta citada por la asociación agregó que alrededor de 25% de los compradores, entre ellos quienes adquieren una segunda vivienda y los inversores, pagó al contado.

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La resistencia de la oferta también está vinculada a los dueños actuales. Según Reuters y la asociación, muchos propietarios conservan hipotecas fijas por debajo del 5%, lo que desincentiva la decisión de vender y mudarse a una vivienda financiada con tasas más altas.

El giro político sobre la asequibilidad

En el plano político, el Congreso de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley bipartidista sobre asequibilidad de la vivienda que incluye límites a la compra de casas unifamiliares por parte de firmas de inversión y medidas para eximir o acelerar revisiones ambientales de proyectos de construcción. El presidente Donald Trump se negó a firmarlo hasta que se apruebe por separado un proyecto de ley electoral.

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La norma busca atacar dos frentes que los legisladores identifican como obstáculos para el acceso a la vivienda: la concentración de propiedades en manos de inversores institucionales, que compiten con compradores individuales en el segmento de casas unifamiliares, y los tiempos de tramitación ambiental que encarecen y retrasan los proyectos de construcción.