Google Fotos estrena función que transforma tus videos en obras de arte

Google Fotos cuenta con nuevas herramientas de IA que permiten editar videos de hasta 10 segundos. (Google)

Google anunció una de las actualizaciones más importantes para Google Fotos en los últimos años. La aplicación incorpora Video Remix, una nueva herramienta impulsada por Gemini que permite transformar videos en diferentes estilos artísticos mediante inteligencia artificial, sin necesidad de conocimientos de edición ni programas especializados.

La nueva función busca simplificar la creación de contenido visual al permitir que cualquier usuario convierta una grabación cotidiana en un video con apariencia cinematográfica, ilustraciones, pinturas o escenas completamente modificadas con apenas unos toques en la pantalla.

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Por el momento, la herramienta comenzó a desplegarse de forma gradual para los suscriptores de los planes premium de Google AI y estará disponible inicialmente en mercados como Estados Unidos, México, Brasil, India, Japón y Corea del Sur.

Con un solo clic, uno de tus videos puede ser editado por la IA Gemini desde el mismo Google Fotos. (Google)

Qué es Video Remix y cómo funciona

Video Remix es una función integrada directamente en Google Fotos que utiliza la inteligencia artificial Gemini para reinterpretar un video original y generar una nueva versión con un estilo completamente diferente.

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A diferencia de los filtros tradicionales, esta herramienta no se limita a modificar colores o aplicar efectos superficiales. La IA analiza el contenido de cada escena, identifica personas, objetos, iluminación y composición para reconstruir el video siguiendo la estética seleccionada por el usuario.

Todo el proceso se realiza desde la pestaña de creación de Google Fotos, donde basta con elegir el clip y seleccionar una plantilla visual. A partir de ese momento, Gemini se encarga del resto del trabajo sin que el usuario tenga que editar manualmente cada escena.

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Google Fotos te da variasm plantillas para editar tus videos a tu elección. (Google)

El objetivo de Google es hacer que la edición avanzada de video sea accesible para cualquier persona, independientemente de su experiencia.

Los estilos que puede aplicar la inteligencia artificial

Uno de los aspectos más llamativos de Video Remix es la variedad de transformaciones disponibles.

La inteligencia artificial puede convertir una grabación convencional en una escena con iluminación cinematográfica, mejorar videos oscuros o modificar completamente el ambiente donde ocurre la acción.

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También permite reemplazar fondos por escenarios totalmente distintos, creando composiciones que antes solo podían lograrse mediante programas profesionales de edición.

Por ejemplo, una persona grabada en el interior de una vivienda puede aparecer después caminando por un jardín, un bosque o un entorno completamente diferente generado por inteligencia artificial.

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Con un solo clic, uno de tus videos puede ser editado por la IA Gemini desde el mismo Google Fotos. (Google)

Además, la herramienta incorpora estilos inspirados en distintas técnicas artísticas. Los usuarios podrán transformar sus videos para que parezcan pinturas al óleo, dibujos realizados con lápiz, acuarelas o ilustraciones con diferentes acabados visuales.

Incluso es posible modificar la atmósfera general de la escena para recrear condiciones de iluminación similares a un amanecer o un atardecer.

No reemplaza un editor profesional, pero facilita la creatividad

La propuesta de Google no pretende sustituir a las plataformas profesionales de edición de video.

En cambio, busca ofrecer una alternativa sencilla para quienes desean generar contenido atractivo para redes sociales o conservar recuerdos familiares con un aspecto más creativo.

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Hasta ahora, obtener este tipo de resultados requería conocimientos de programas especializados o herramientas de inteligencia artificial independientes.

Con Video Remix, todo el proceso queda integrado dentro de Google Fotos, reduciendo considerablemente el tiempo necesario para crear un video con apariencia profesional.

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Google Fotos usa la IA Gemini para poder editar videos de hasta 10 segundos y luego lo puedas compartir. (Google)

Estas son las limitaciones de la nueva herramienta

A pesar de sus capacidades, Video Remix todavía presenta algunas restricciones. Actualmente, solo admite videos con una duración máxima de diez segundos. Además, el procesamiento no ocurre de manera instantánea.

Después de elegir el efecto, la inteligencia artificial necesita algunos minutos para analizar el material y generar la nueva versión del clip.

El tiempo de espera dependerá de la complejidad de la transformación solicitada y de la carga de trabajo de los servidores de Google.

Estas limitaciones responden al elevado poder de procesamiento que requiere generar nuevas escenas mediante modelos de inteligencia artificial generativa.

Google Fotos sigue sumando más herramientas de IA para sus usuarios. (Google)

Quiénes podrán utilizar Video Remix

Google confirmó que el despliegue será gradual y comenzará con los usuarios que pagan por sus servicios de inteligencia artificial.

Los primeros en acceder serán los suscriptores de los planes Google AI Plus, Google AI Pro y Google AI Ultra.

Asimismo, la función empezó a habilitarse en Estados Unidos, México, Brasil, India, Japón y Corea del Sur, aunque la compañía prevé ampliar su disponibilidad a otros mercados en los próximos meses.

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