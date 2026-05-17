Vehículos autónomos de Waymo generan caos en un barrio de Atlanta

Autos Waymo sin conductor circularon varias veces por un barrio de Atlanta, generando atascos y desconcierto entre los vecinos. La empresa afirma que ya solucionó el incidente. (Fox News Channel)

Vecinos de Buckhead, Atlanta, denuncian la presencia permanente de vehículos autónomos de Waymo en calles residenciales, lo que ha provocado inquietud sobre la seguridad vial y el uso de las áreas barriales como zonas de espera.

Este fenómeno, identificado por los residentes como fuente de atascos y riesgos para mascotas, se intensificó tras el retiro nacional de más de 3.700 vehículos de la compañía por un fallo en el software.

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La circulación ininterrumpida de estos autos ha resultado en congestión, incremento de riesgos para peatones y animales domésticos, y utilización de las calles como zonas de espera, con reportes de hasta 13 autos en diez minutos registrados en video por habitantes y datos del Departamento de Transporte de Georgia, entidad estatal de regulación vial.

Este número, de acuerdo con testimonios recogidos por el medio vecinal Battleview Drive, no es habitual: el flujo regular de autos en esa cuadra rara vez supera los dos o tres vehículos en ese lapso.

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Según datos del Departamento de Transporte de Georgia, el área metropolitana de Atlanta, donde se ubica Buckhead, experimentó en el último año un aumento del 35% en solicitudes de pruebas y circulación de vehículos autónomos. Esto ha convertido a la ciudad en uno de los principales laboratorios urbanos para esta tecnología en el sur de Estados Unidos.

La comunidad sostiene que sus vecindarios están siendo usados como zonas de espera o entrenamiento, alterando la rutina de quienes caminan por calles de bajo tráfico.

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Videos y reportes confirman la congestión en horarios clave, especialmente durante la entrada y salida escolar, y señalan un mayor riesgo de accidentes con mascotas.

En las últimas dos semanas, las quejas se multiplicaron. Los testimonios recabados por el medio vecinal Battleview Drive indican que los autos autónomos de Waymo repiten trayectos o permanecen estacionados a la espera de nuevas solicitudes de viaje.

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La instalación de señales disuasorias no evitó que se observaran hasta 8 vehículos Waymo simultáneamente bloqueando el acceso a la calle, según vecinos de la misma asociación.

El fenómeno afecta también otras zonas. En áreas como Fernleaf Circle y Glenridge Woods Townhomes, los vecinos reportan circulación persistente de estos vehículos.

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La extensión del problema ha conducido a que múltiples comunidades coordinen acciones para pedir respuestas a Waymo, las autoridades locales y el Departamento de Transporte de Georgia.

Las gestiones y la incertidumbre vecinal

Vecinos de Buckhead denuncian alta presencia de vehículos autónomos de Waymo como causa de congestión y riesgos viales en zonas residenciales (Captura de video)

Frente a la falta de respuestas concretas, los vecinos han intensificado el contacto con autoridades y representantes de la empresa. Deborah Childers, residente de Glenridge Woods, declaró al medio vecinal Battleview Drive que espera que los vehículos autónomos “solo ingresen a los vecindarios cuando se les solicite, como Uber, y no los utilicen como áreas de espera o entrenamiento”.

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Otra vecina relató dos incidentes recientes en los que un gato y un perro del vecindario estuvieron a punto de ser atropellados.

El problema aumenta en calles donde coinciden las maniobras de los autos de Waymo con obras de construcción. Una residente señaló a Battleview Drive que la combinación del tráfico de Waymo y las obras genera dificultades específicas para el tránsito.

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La acumulación de vehículos circulando o esperando en espacios reducidos ha incrementado la preocupación, especialmente entre familias con hijos que abordan el autobús escolar.

En documentos presentados en audiencias públicas de la ciudad de Atlanta, representantes de asociaciones vecinales insistieron en la necesidad de actualizar la normativa sobre circulación de vehículos autónomos en áreas residenciales, resaltando la ausencia de mecanismos de control y supervisión por parte de las autoridades.

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El retiro nacional y el impacto local

El retiro nacional de 3.700 vehículos Waymo tras un fallo de software desencadenó un aumento de la inquietud por la seguridad vial en Atlanta (Captura de video)

El retiro de más de 3.700 vehículos de Waymo a nivel nacional se debió a un incidente en Texas, donde un auto autónomo sin ocupantes ingresó en una carretera anegada. Este hecho incrementó las preocupaciones sobre la capacidad de la tecnología para identificar riesgos inesperados en calles residenciales.

La respuesta de la compañía fue destacar que el servicio supera los 500.000 viajes semanales en todo Estados Unidos y que priorizan la seguridad y el respeto tanto para sus pasajeros como para los habitantes de las comunidades en que operan.

Un portavoz de Waymo afirmó en declaraciones a Battleview Drive que la empresa “ya ha abordado este problema de rutas” y que el comportamiento reportado fue atendido tanto en ese vecindario como en zonas aledañas.

La comunidad, no obstante, sostiene que las acciones tomadas hasta el momento no han resultado suficientes para reducir el flujo de vehículos en las calles residenciales.

Preocupaciones persistentes y demandas de soluciones

Los vecinos afectados mantienen que el exceso de vehículos Waymo recorriendo zonas residenciales genera problemas diarios de convivencia. Las principales preocupaciones se centran en el aumento del tráfico en calles estrechas, la exposición de animales domésticos a accidentes y las dificultades para el tránsito de escolares.

Los videos enviados por los residentes muestran hasta 13 autos en diez minutos y relatan atascos donde “8 Waymos intentaban dar la vuelta al mismo tiempo”.

Las gestiones vecinales para limitar la circulación de los autos autónomos incluyeron la instalación de señales y el reclamo formal ante organismos estatales, como el Departamento de Transporte de Georgia. Sin respuestas satisfactorias, la comunidad insiste en que los vehículos solo deberían operar en calles principales, salvo para recoger pasajeros.

Waymo informó a Battleview Drive que busca “ofrecer una experiencia segura y respetuosa” y que las rutas han sido ajustadas tras el reporte de los vecinos.

Sin embargo, el recuerdo de incidentes previos en los que los sistemas fallaron o generaron situaciones de riesgo, como el ocurrido en Texas, mantiene en alerta a la población de Buckhead.

Expectativas y desafíos para la convivencia

Los vecinos de Buckhead sostienen que persisten dudas sobre el alcance y la efectividad de las soluciones anunciadas. La comunidad permanece atenta a nuevos episodios, mientras la flota de vehículos autónomos de Waymo sigue operando en áreas urbanas densamente pobladas.