Waymo suspende sus robotaxis en autopistas de EE.UU. por problemas de seguridad

Washington, 22 may (EFE).- La empresa de vehículos autónomos Waymo, filial de Alphabet, suspendió temporalmente las operaciones de sus robotaxis en autopistas de Estados Unidos y paralizó su servicio en Atlanta mientras actualiza su software para mejorar la detección de inundaciones y el comportamiento de los vehículos en zonas de obras.

La suspensión afecta a los trayectos en autopistas que Waymo ofrecía en ciudades como San Francisco, Los Ángeles, Phoenix y Miami, aunque las operaciones en calles urbanas continúan funcionando con normalidad.

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La medida se produce después de que un vehículo sin pasajeros de Waymo quedara detenido durante aproximadamente una hora en una carretera inundada en Atlanta tras intensas lluvias registradas el miércoles.

Según la compañía, las precipitaciones provocaron inundaciones repentinas antes de que las autoridades meteorológicas emitieran alertas oficiales.

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Waymo también suspendió preventivamente sus operaciones en Dallas y Houston ante la previsión de fuertes tormentas en Texas.

Un portavoz de Waymo declaró este viernes a EFE que la empresa está "comprometida a ser un buen vecino para sus pasajeros y comunidades" y que, como parte de ese compromiso, toma “decisiones proactivas”, incluida la suspensión temporal de partes de su servicio.

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"Sabemos que los pasajeros dependen de nosotros para desplazarse y apreciamos su paciencia mientras trabajamos para transportarlos de forma segura y fiable", añadió.

La empresa explicó además que está incorporando “aprendizajes técnicos recientes” a su software y que espera reanudar pronto las operaciones en autopistas.

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Waymo realiza unos 500.000 trayectos semanales en distintas ciudades de Estados Unidos y sus vehículos han recorrido más de 170 millones de millas en modo totalmente autónomo.

La suspensión llega semanas después de que Waymo retirara unos 3.800 robotaxis en Estados Unidos al detectar un fallo que podía provocar que los vehículos entrasen en carreteras inundadas con límites de velocidad elevados.

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El problema salió a la luz tras un incidente ocurrido el 20 de abril en San Antonio (Texas), cuando un vehículo autónomo circuló por una vía anegada durante condiciones meteorológicas extremas. EFE