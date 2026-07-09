La próxima película de Martin Scorsese hizo llorar a su hija Francesca: “Es muy personal; vivimos un duelo por mi mamá”

En el programa radial The Zach Sang Show, la hija del cineasta confesó haberse conmovido apenas leyó la historia que será llevada a la pantalla grande (Redes sociales)

What Happens at Night es el proyecto más íntimo que Francesca Scorsese ha visto desarrollar a su padre, el aclamado director Martin Scorsese, al punto de hacerla romper en llanto cuando leyó el guion por primera vez.

Durante una entrevista en el pódcast The Zach Sang Show, la joven actriz de 26 años habló sobre el filme protagonizado por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence y explicó que la historia guarda un profundo vínculo con la situación familiar que atraviesan debido al delicado estado de salud de su madre, Helen Morris.

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“Y luego la película de mi papá... realmente no sé cuánto puedo decir al respecto, pero está basada en un libro, What Happens at Night, y trata sobre el esposo y la esposa moribunda, y luego, ya sabes, el posible hijo. Entonces es, como, lidiar con eso”, explicó.

El conductor del programa le comentó que debía ser especialmente conmovedor escuchar esa historia porque ella la está viviendo en su vida cotidiana. Francesca respondió contando cómo fue su reacción cuando leyó una de las primeras versiones del libreto.

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El primer vistazo a la nueva película de Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence (Apple Original Films/Associated Press)

“Leí el guion con mi papá y mi mejor amiga cuando estábamos en Italia, y era como los inicios del guion. Realmente no sabía nada al respecto. Y luego, cuando terminamos de leerlo, simplemente rompí en llanto porque fue como: ‘Este eres tú lidiando con esto ahora’”, recordó.

“Todo me hizo clic. Creo que con sus películas... él está tratando de entenderse a sí mismo, pasando por distintos periodos de la vida en cada una de sus películas”, afirmó. “Así como Silence fue su exploración de su propia religión y fe, creo que esta película es muy personal, casi como un duelo que él está tratando de explorar, porque nosotros estamos un poco de luto y llorando a mi mamá mientras ella todavía está aquí”, expresó.

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Sus declaraciones ofrecen una nueva lectura sobre What Happens at Night, un proyecto que hasta ahora había sido presentado como un thriller psicológico con elementos oníricos, pero que ahora también aparece ligado a la experiencia personal del cineasta.

Según la premisa adaptada de la novela de Peter Cameron, la historia sigue a un matrimonio estadounidense que viaja a un pequeño pueblo europeo cubierto de nieve con el objetivo de adoptar un bebé. Durante su estancia en un hotel casi desierto, ambos se cruzan con una serie de personajes enigmáticos que alteran su percepción de la realidad y ponen a prueba su relación.

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Según Francesca Scorsese, cada película de su padre refleja una etapa distinta de su vida y de su búsqueda personal. (New York Times)

El guion de la versión cinematográfica ha sido acreditado a Patrick Marber. El filme reúne nuevamente a Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio, uno de sus colaboradores más frecuentes tras películas como The Departed, Shutter Island, The Wolf of Wall Street y Killers of the Flower Moon.

Para Jennifer Lawrence, en cambio, será la primera ocasión en que trabaje bajo las órdenes del cineasta. El reparto también incluye a Mads Mikkelsen, Patricia Clarkson, Jared Harris, Louis Cancelmi, Ilinca Manolache y Gabriel Spahiu.

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La producción, respaldada por Apple Original Films y Studiocanal, comenzó oficialmente este año. Aunque todavía no existe una fecha confirmada para su estreno, distintos medios especializados consideran posible que la película tenga su primera exhibición en el Festival de Cine de Cannes de 2027.

El contexto familiar detrás del proyecto

Francesca Scorsese aseguró que la nueva película de su padre refleja el momento personal que atraviesa toda la familia. (Mandatory Credit: Photo by Maria Laura Antonelli/AGF/Shutterstock)

Helen Morris, esposa de Martin Scorsese desde 1999, convive con la enfermedad de Parkinson desde hace más de tres décadas. En los últimos años, Francesca ha compartido en redes sociales algunos momentos de la vida familiar para crear conciencia sobre esta condición de salud.

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En 2024 reveló que su madre ya no podía caminar, necesitaba atención permanente y había atravesado diversas complicaciones médicas, incluidas hospitalizaciones por infecciones, caídas y coágulos pulmonares.

Francesca Scorsese decidió visibilizar la realidad que vive su familia al compartir imágenes del cuidado diario de su madre, Helen Morris. (Captura de video)

El propio Martin Scorsese habló sobre esa realidad durante una entrevista en 2024. Entonces describió a su esposa como “la persona más extraordinaria” que conoce y destacó la fortaleza con la que ha enfrentado la enfermedad durante tantos años.

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