Estados Unidos

A 25 años del 11-S, comenzaron las obras de un nuevo rascacielos en el World Trade Center en Nueva York

Con finalización prevista para 2031, el edificio en el Bajo Manhattan tendrá 55 plantas, 374 metros de altura y capacidad para hasta 10.000 personas

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Rascacielos moderno de cristal con azotea verde en primer plano, con vista aérea de una ciudad iluminada al anochecer y un río
Foster + Partners diseñó el 2 World Trade Center y Silverstein Properties desarrollará la torre con finalización prevista para 2031 (American Express/Foster + Partners).

A 25 años de los atentados del 11 de septiembre de 2001, se realizó el acto de colocación de la primera piedra del 2 World Trade Center, con el que comenzó de manera formal la construcción de la nueva sede en el Bajo Manhattan, informó ABC News y EFE.

La ceremonia reunió a autoridades y representantes de American Express, empresa que ocupará en exclusividad el nuevo edificio, además de líderes sindicales y funcionarios de la ciudad y el estado de Nueva York.

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Las Torres Gemelas del World Trade Center fueron destruidas tras el impacto de aviones secuestrados por integrantes de Al Qaeda, en una acción coordinada que también alcanzó al Pentágono y a un terreno en las proximidades de Shanksville, Pensilvania. El número de víctimas mortales se acercó a 3.000, la mayoría de ellas en el complejo neoyorquino, precisó NBC New York.

Cómo será el 2 World Trade Center

El edificio, ubicado en el 200 de Greenwich Street, tendrá 374 metros de altura, unos 186.000 metros cuadrados de superficie distribuidos en 55 pisos y más de 4.000 metros cuadrados de terrazas y jardines exteriores, según un comunicado de la gobernadora Kathy Hochul.

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La firma de arquitectura Foster + Partners diseñó el proyecto y Silverstein Properties lo desarrollará en terrenos de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, mediante un contrato de arrendamiento a largo plazo. Su finalización está prevista para 2031.

La nueva torre tendrá capacidad para albergar hasta 10.000 empleados en espacios de trabajo flexibles y modernos. A su vez, fue diseñada con tecnología avanzada de edificios inteligentes y con sistemas totalmente eléctricos y de bajo consumo, por lo que aspira a la certificación LEED (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental).

Rascacielos de cristal alto con diseño escalonado y terrazas verdes. Cielo azul claro. Hojas de árbol oscuro en las esquinas superiores
El 2 World Trade Center tendrá 374 metros de altura, 55 pisos y unos 186.000 metros cuadrados en el 200 de Greenwich Street (American Express/Foster + Partners).

Impacto del 2 World Trade Center en el Bajo Manhattan

La finalización del 2 World Trade Center representará el hito final en el desarrollo comercial del complejo World Trade Center, de 6,5 hectáreas, y consolidará al Bajo Manhattan como un centro neurálgico para el comercio, el turismo, el transporte, la cultura y la comunidad, de acuerdo con un comunicado de Hochul.

La funcionaria celebró: “Hoy marca un hito importante para consolidar el estatus del complejo del World Trade Center como un lugar de primer orden en nuestra ciudad para que empresas de todo el mundo crezcan y prosperen”.

El proyecto empleará mano de obra 100% sindicalizada para completar la estructura y el interior del edificio. Así, durante la etapa de construcción, generará 2.000 empleos sindicalizados y un total de 3.200 puestos de trabajo en la ciudad de Nueva York, con una contribución estimada de aproximadamente USD 5.900 millones a la economía de la ciudad y 6.300 millones de dólares al estado.

Múltiples rascacielos modernos de cristal, uno con vegetación en terrazas, un edificio con fachada geométrica, el Oculus, árboles y un estanque con personas
La construcción del 2 World Trade Center generará miles de empleos sindicalizados y aportará miles de millones de dólares a la economía de la ciudad y del estado de Nueva York (American Express/Foster + Partners).

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, citado por EFE, aseguró que, una vez concretada la mudanza al nuevo edificio, el proyecto aportará aproximadamente USD 11.400 millones a la economía, incluidos cerca de USD 250 millones en ingresos fiscales.

Asimismo, afirmó: “La nueva sede no solo es una muestra de confianza en el futuro de nuestra ciudad, sino también una inversión en miles de empleos de calidad, la economía local, la sostenibilidad y la culminación de la reconstrucción del World Trade Center. Este proyecto seguirá beneficiando a los neoyorquinos durante muchas décadas”.

Por su parte, la presidenta de Servicios Compartidos Empresariales de American Express, Denise Pickett, declaró: “Desde nuestra fundación en 1850, Nueva York ha moldeado nuestra identidad y, a su vez, hemos buscado contribuir a su crecimiento, vitalidad y éxito. La colocación de la primera piedra de hoy marca el inicio de un nuevo capítulo en esta historia compartida. La nueva Torre American Express reflejará nuestra esencia como empresa: con visión de futuro, centrada en el cliente y comprometida con la creación de oportunidades significativas para las generaciones venideras”.

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