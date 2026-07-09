Luke Wilson se convirtió en padre a los 54 años: su novia Kendall Yates, 30 años menor, dio a luz a su primera hija

Luke Wilson y Kendall Yates mantuvieron el embarazo completamente en privado hasta después del nacimiento de su hija (Composición fotográfica/REUTERS/redes/Warner Bros)

El actor Luke Wilson abre una nueva etapa en su vida personal. A los 54 años, la estrella de Legalmente Rubia (Legally Blonde) dio la bienvenida a su primera hija junto a su pareja, Kendall Yates, de 24 años. La noticia cayó como una sorpresa, ya que la pareja nunca anunció públicamente el embarazo y era muy discreta sobre su relación sentimental.

La primicia fue revelada por PEOPLE, que confirmó en exclusiva el nacimiento de la bebé. Según la publicación, Wilson y Yates asistieron el 7 de julio a una recepción de prensa de la próxima comedia del actor para Netflix, The Hawk, realizada en The Resort at Pelican Hill, en Newport Beach, California. Fue allí donde ambos aparecieron acompañados de su hija recién nacida y la presentaron a varios invitados y miembros del elenco, entre ellos Jimmy Tatro.

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De acuerdo con el reporte, Kendall Yates llevaba a la pequeña en un portabebés mientras recorría el evento junto al protagonista de Old School. La familia llegó poco después de las 5:00 p. m. y se retiró antes de que concluyera la recepción, alrededor de las 7:00 p. m.

Una relación lejos del foco público

Wilson y Yates son muy reservados con su vínculo desde que se les vió juntos en 2023. Su primera aparición pública oficial se registró en 2024, cuando asistieron al estreno de Horizon: An American Saga – Chapter 1.

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Antes de convertirse en padre, Luke Wilson confesó que ser el "tío divertido" de sus sobrinos despertó aún más sus ganas de formar una familia (REUTERS/Aude Guerrucci)

Según reseña el Daily Mail, ambos volvieron a ser fotografiados durante un paseo por Los Ángeles en abril de este año. En aquellas imágenes, Luke Wilson vestía ropa deportiva y una gorra beige, mientras Kendall Yates llevaba una camisa holgada y botas vaqueras marrones. Ese atuendo habría ayudado a ocultar el embarazo, que nunca fue anunciado públicamente.

La información disponible sobre Yates también es limitada. Us Weekly señala que poco se conoce de su vida personal más allá de su relación con el actor. El medio también recuerda que la pareja no está casada, aunque ahora comparte la experiencia de la paternidad por primera vez.

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Asimismo, su diferencia de edad, de 30 años, ha despertado atención mediática, aunque ninguno de los dos ha hecho declaraciones públicas sobre ese aspecto de su relación.

Un deseo que Luke Wilson expresó durante años

Luke Wilson conoció la paternidad después de haber hablado en varias ocasiones sobre su deseo de tener hijos propios. (Photo by Rebecca Sapp/ SBIFF)

La llegada de su primera hija representa el cumplimiento de un deseo que Wilson manifestó en distintas etapas de su carrera. En una conversación con Hollywood Life, cuando tenía 47 años, aseguró que las ganas de ser padre se habían fortalecido con el paso del tiempo.

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“Definitivamente quiero formar una familia. Amo a mis sobrinas y sobrinos. Y sé cuánto disfrutaba mi padre ser papá; era una de las cosas que más feliz lo hacían. Así que sí, tengo 47 años, estoy listo para eso. Tengo que ponerme manos a la obra”, dijo.

También explicó que no quería esperar demasiado para tener hijos, ya que esperaba poder compartir actividades con ellos cuando crecieran. “No quiero ser uno de esos padres que tiene que pagarle a alguien del vecindario para que lance el balón de fútbol americano con su hijo porque él ya no puede hacerlo”, comentó.

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Años después, durante una entrevista en el programa Conan, Wilson comentó que convivir con los hijos de sus hermanos le había dado más experiencia con los niños.

“Creo que soy un tío divertido”, afirmó entonces. “Me llevo muy bien con esos chicos; son niños realmente divertidos y definitivamente son el tipo de niños que hacen que quiera tener algunos hijos propios, algo que debería hacer más pronto que tarde”.

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