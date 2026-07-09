Jennifer Grey, estrella de ‘Dirty Dancing’, anuncia que su madre murió “por decisión propia” tras ser diagnosticada de cáncer

Jennifer Grey anuncia la muerte de su madre, Jo Wilder, a los 94 años. (Reuters. Instagram)

Jennifer Grey informó el fallecimiento de su madre, Jo Wilder, quien murió a los 94 años el pasado 4 de julio, según dio a conocer a través de una publicación en su cuenta de Instagram.

En el mensaje, la actriz señaló que su madre había recibido un diagnóstico de cáncer de pulmón una semana antes de su muerte y explicó que decidió afrontar el final de su vida conforme a su propia voluntad.

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En la misma publicación añadió que su madre optó por afrontar ese momento “con dignidad”, una decisión que, según expresó, reflejaba su manera de entender la vida.

“Mi madre, Jo Wilder, falleció el 4 de julio, a los 94 años, por decisión propia y en sus propios términos, exactamente como vivió. Fiel a su esencia, eligió la gracia sobre el miedo, comprendiendo que dejar este mundo con dignidad es un honor, no una tragedia”, escribió.

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Jennifer Grey dio a conocer el fallecimiento de Jo Wilder. (Instagram)

La estrella de Hollywood, de 66 años, también recordó la trayectoria personal y profesional de Jo Wilder, a quien describió como “hermosa y talentosa”, y que era una “joven actriz prometedora en los escenarios de Nueva York” antes de formar una familia junto al actor Joel Grey, de quien posteriormente se divorció. La pareja tuvo dos hijos: Jennifer Grey y James Katz, quien actualmente trabaja como chef.

En su mensaje, la protagonista de Dirty Dancing señaló que su madre solía decir que eligió la maternidad en lugar de continuar con una carrera artística.

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“Si hubiera elegido la ambición por encima de mi hermano y de mí, nunca habríamos tenido la madre que tuvimos. Su pasión encontró otras vías de expresión: fue una activista de toda la vida, profundamente consciente de lo que estaba bien y lo que estaba mal”, expresó.

La actriz también destacó otras actividades que marcaron la vida de Jo Wilder. Mencionó que fue activista durante muchos años y que mantuvo un interés constante por diversas causas sociales.

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Jennifer Grey destacó la labor social de Jo Wilder durante su vida. (Instagram/Jennifer Grey)

Asimismo, recordó que administró Wilder Place, una tienda ubicada en Melrose, donde, según explicó, desarrolló su interés por el diseño y la selección de objetos.

Al concluir su homenaje, Grey expresó su agradecimiento hacia su madre por las enseñanzas recibidas a lo largo de su vida. “Era valiente y profunda. Te quiero, mamá. Gracias por mostrarme cómo hacerlo todo, incluso esto, con gracia”, escribió.

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La publicación estuvo acompañada por una serie de fotografías en blanco y negro y en tonos sepia que muestran distintos momentos de la vida de Jo Wilder. Entre las imágenes compartidas se incluyen retratos individuales y fotografías en las que aparece junto a Jennifer Grey.

Jennifer Grey compartió fotografías de su madre junto a ella. (Instagram/Jennifer Grey)

En los últimos años, Jennifer Grey había compartido con frecuencia imágenes de su madre en redes sociales con motivo de celebraciones familiares como el Día de la Madre y su cumpleaños. En una entrevista concedida en 2022, la actriz comentó que mantenía contacto diario con ambos padres.

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En mayo de 2024, con motivo del Día de la Madre, Grey publicó una fotografía de Jo Wilder acompañada de su hermano y escribió que había disfrutado el día junto a “esta belleza de 92 años”.