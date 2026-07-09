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Pese a la tensión en el Golfo Pérsico, el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz no se ha detenido

Un informe de la Marina británica señala que la vía sigue operativa pese al nivel de amenaza “severo”, aunque con tránsitos reducidos y bajo estricta vigilancia naval

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Mapa de UKMTO con los últimos incidentes reportados en el estrecho de Ormuz, concentrados en su tramo más angosto (Captura de informe JMIC/UKMTO )
Mapa de UKMTO con los últimos incidentes reportados en el estrecho de Ormuz, concentrados en su tramo más angosto (Captura de informe JMIC/UKMTO )

Pese a la escalada militar entre Estados Unidos e Irán en el Golfo Pérsico, el tráfico marítimo comercial en el estrecho de Ormuz no se ha detenido, aunque continúa en niveles reducidos, según un informe del Centro de Información Marítima Conjunta (JMIC, por sus siglas en inglés) difundido este jueves por UKMTO Operations Centre, la oficina de la Marina Real británica que coordina la seguridad del tráfico comercial marítimo en la región.

El reporte, que abarca el período comprendido entre el 1 de marzo y el 9 de julio, ubica el nivel de amenaza regional en el estrecho como "severo" —el segundo más alto de la escala—, con posibilidad de "acción hostil deliberada" bajo las condiciones actuales.

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Tránsitos reducidos pero sin interrupción

Buques fondeados en el estrecho de Ormuz, la vía por la que continúa el tráfico comercial pese al nivel de amenaza "severo" (REUTERS/Stringer)
Buques fondeados en el estrecho de Ormuz, la vía por la que continúa el tráfico comercial pese al nivel de amenaza "severo" (REUTERS/Stringer)

Según los datos del JMIC, el tránsito comercial por Ormuz continuó tanto por el corredor sur controlado por Omán como por la ruta norte bajo control iraní, reflejando una postura de cautela entre los operadores tras el ataque contra tres buques registrado a comienzos de esta semana.

Los tránsitos asistidos por Estados Unidos —a través del sistema de coordinación naval NCAGSse mantuvieron sin interrupciones pese al entorno de amenaza elevado: se facilitaron 26 tránsitos en las últimas 48 horas relevadas, frente a un promedio histórico de unos 138 buques por día en el estrecho. En Bab el-Mandeb, en tanto, se registraron 74 tránsitos en el mismo lapso, un número que se mantiene por debajo del promedio previo a 2023.

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El informe también advirtió sobre la actividad de la Guardia Revolucionaria iraní (IRGC), que continúa con maniobras de acoso y monitoreo sobre buques con el sistema AIS activo, en lo que se interpreta como un intento de sostener presencia sobre las principales rutas de tránsito.

Riesgo de minas e interferencia en la navegación

Los niveles de amenaza por región elaborado por el JMIC: el estrecho de Ormuz es el único punto calificado como "severo" (Captura de informe JMIC/UKMTO )
Los niveles de amenaza por región elaborado por el JMIC: el estrecho de Ormuz es el único punto calificado como "severo" (Captura de informe JMIC/UKMTO )

El documento mantiene vigente una alerta por una mina flotante sospechosa y confirma el hallazgo de otra mina en una posición cercana, dentro y en las inmediaciones del esquema de separación de tráfico (TSS) del estrecho. A esto se suma una interferencia constante en los sistemas GNSS, que afecta la navegación en el estrecho, el golfo de Omán, el golfo Pérsico y las aproximaciones al Mar Rojo central y al canal de Suez.

En el resto de la región, el informe reporta una situación mayormente estable: no se registraron ataques recientes en el golfo de Omán, el mar Arábigo, el sur del mar Rojo ni en Bab el-Mandeb, aunque persiste una amenaza "sustancial" en el golfo de Adén por actividad de piratería, con siete hechos vinculados a grupos armados desde el 11 de junio. Frente a las costas de Somalia, además, tres buques mercantes permanecen retenidos desde abril y mayo.

Nueva escalada entre EEUU e Irán

El reporte se conoce en medio de una nueva escalada entre Washington y Teherán: Estados Unidos lanzó el jueves nuevos bombardeos contra Irán, que respondió con ataques a países del Golfo aliados de Washington, en momentos en que un acuerdo provisional para poner fin a la guerra en Oriente Medio parecía amenazado. Los ataques —que según el Comando Central estadounidense alcanzaron unos 90 objetivos en territorio iraní— se dieron horas después de que el presidente Donald Trump advirtiera que los recientes ataques iraníes contra barcos en el estrecho suponían el fin del alto el fuego.

En ese contexto, el JMIC advirtió que el estrecho de Ormuz seguirá bajo un nivel de amenaza severo en las próximas 48 horas, con presencia naval sostenida, congestión en los principales corredores de tránsito y una intensificación de las maniobras de la IRGC para reforzar el monitoreo y el control del flujo marítimo.

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