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Wall Street repuntó de la mano de las empresas de semiconductores

El S&P 500 subió un 0,79% y el Nasdaq ganó un 1,27% en una sesión marcada por el avance de Micron y otras tecnológicas, mientras el conflicto entre Estados Unidos e Irán no alteró el ánimo inversor

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Un monitor de vídeo en la Bolsa de Nueva York. (Karsten Moran/The New York Times)
Un monitor de vídeo en la Bolsa de Nueva York. (Karsten Moran/The New York Times)

Wall Street repuntó con fuerza el jueves, liderado por el sector de semiconductores, mientras los mercados financieros recuperaron la calma pese a que Estados Unidos lanzó nuevos ataques aéreos contra Irán y Teherán respondió golpeando objetivos militares estadounidenses en Kuwait, Qatar y Baréin. La moderación en los precios del petróleo y el optimismo en torno a la inteligencia artificial contribuyeron a sostener las ganancias.

El S&P 500 avanzó 59,12 puntos, o un 0,79%, hasta las 7.541,83 unidades, más que recuperando la caída de la jornada anterior. El Nasdaq Composite sumó 328,11 puntos, o un 1,27%, para cerrar en 26.198,76 unidades, mientras que el Promedio Industrial Dow Jones subió 133,31 puntos, o un 0,25%, hasta las 52.481,70 unidades, según datos preliminares recogidos por Reuters.

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Micron Technology fue uno de los motores más potentes de la jornada, con una subida del 4,5%. La compañía anunció planes para invertir más de USD 250.000 millones en Estados Unidos hasta 2035, con el objetivo de satisfacer la creciente demanda de chips de memoria para aplicaciones de inteligencia artificial. En ese marco, informó avances en la construcción de lo que describe como el mayor complejo de fabricación de semiconductores de la historia del país, ubicado en el centro del estado de Nueva York, citando una “demanda disparada de memoria en la era de la IA”.

Applied Materials y Sandisk también registraron alzas pronunciadas. El índice Philadelphia SE Semiconductor encadenó su segunda sesión consecutiva en terreno positivo, en una jornada que también favoreció a los mercados asiáticos con fuerte presencia del sector: el Kospi de Corea del Sur subió un 0,6% tras desplomarse un 5,3% el miércoles, y SK Hynix —que prepara una oferta de acciones en Estados Unidos— avanzó un 5,3% en Seúl.

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Wall Street repuntó de la mano de las empresas de semiconductores. EFE/ Ángel Colmenares
Wall Street repuntó de la mano de las empresas de semiconductores. EFE/ Ángel Colmenares

A pesar de la escalada militar, los precios del crudo retrocedieron buena parte de las ganancias de la víspera. El barril de Brent, referencia internacional, cayó un 2,2% hasta USD 76,30, frente a los USD 78,02 del miércoles, aunque se mantiene por encima de los USD 71,80 registrados a finales de la semana pasada, según Reuters.

El principal temor del mercado es que una reanudación del conflicto a gran escala bloquee el tránsito de petroleros por el estrecho de Ormuz, lo que interrumpiría el suministro de crudo del Golfo Pérsico y agravaría la inflación. Esa presión inflacionaria podría, a su vez, obligar a la Reserva Federal y a otros bancos centrales a elevar las tasas de interés, lo que frenaría la economía y pesaría sobre todo tipo de activos.

El presidente Donald Trump afirmó el miércoles que los últimos intercambios de ataques no derivarían en una acción militar “de largo plazo”, aunque esa declaración generó incertidumbre sobre el curso del conflicto antes que certezas. La oscilación en el precio del crudo interrumpió además la tendencia a la baja de los precios de la gasolina en Estados Unidos: según el club automovilístico AAA, el galón de gasolina regular promedió USD 3,85 el jueves, un aumento de cinco centavos en una sola noche y de 68 centavos respecto al mismo día del año anterior.

Meta Platforms revirtió pérdidas iniciales y cerró al alza, luego de que Reuters informara que la compañía planea comenzar a fabricar sus propios chips de IA a partir de septiembre. Las acciones vinculadas a la inteligencia artificial han mostrado volatilidad en las últimas semanas, ante dudas de los inversores sobre si los precios alcanzados se justifican con los retornos reales que la tecnología puede generar en productividad y rentabilidad.

El S&P 500 subió un 0,79% y el Nasdaq ganó un 1,27% en una sesión marcada por el avance de Micron y otras tecnológicas, mientras el conflicto entre Estados Unidos e Irán no alteró el ánimo inversor.- EFE/OLGA FEDOROVA
El S&P 500 subió un 0,79% y el Nasdaq ganó un 1,27% en una sesión marcada por el avance de Micron y otras tecnológicas, mientras el conflicto entre Estados Unidos e Irán no alteró el ánimo inversor.- EFE/OLGA FEDOROVA

En el mercado de bonos, la rentabilidad del bono del Tesoro estadounidense a 10 años bajó hasta el 4,54% desde el 4,56% del cierre del miércoles, lo que aportó un respaldo adicional a la renta variable. Con el inicio de la temporada de resultados trimestrales, los analistas proyectan en promedio un crecimiento del 24% interanual en las ganancias del S&P 500, con las empresas tecnológicas como principales impulsoras, según datos de LSEG I/B/E/S. El índice cotiza actualmente alrededor de 20 veces las ganancias esperadas, frente a las 21 veces de hace un mes.

Entre las empresas que decepcionaron, PepsiCo cayó un 3,3% pese a superar levemente las estimaciones de ingresos de los analistas, tras revelar un debilitamiento en sus negocios de alimentos y bebidas en América del Norte. La próxima semana, los grandes bancos presentarán sus resultados del segundo trimestre, lo que pondrá a prueba si el avance bursátil de 2026 tiene respaldo en los fundamentos corporativos.

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