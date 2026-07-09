Un viaje en un auto sin conductor terminó con dos adolescentes detenidos: así Waymo los entregó a la policía

Agentes del Departamento de Policía de San Mateo, acompañados por una unidad K9, interactúan en torno a un vehículo autónomo de la marca Waymo. Varios oficiales uniformados están presentes junto a un SUV policial negro y el coche blanco con sensores en el techo. Las puertas del vehículo autónomo están abiertas. El evento ocurre a plena luz del día en un entorno urbano, con edificios de fondo.

Dos adolescentes de 14 y 15 años quedaron detenidos el lunes por la tarde en San Mateo, California, después de que empleados de Waymo alertaran a la policía al detectar, a través de las cámaras interiores del robotaxi, que los pasajeros disparaban lo que parecía ser un arma real y mostraban signos de intoxicación.

La empresa deshabilitó el vehículo de forma remota y coordinó con los agentes su detención. La Fiscalía del Condado de San Mateo analiza si presentará cargos, entre ellos consumo de alcohol en menores de edad, según informaron ABC7 News y NBC Bay Area.

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Waymo alertó al 911 después de detectar en tiempo real que dos adolescentes bebían alcohol y disparaban desde un robotaxi en San Mateo (San Mateo Police Department﻿)

El operativo: del 911 al arresto sin arrestados

A las 2:10 p.m., un representante de Waymo llamó al número de emergencias. Informó que dos pasajeros disparaban desde el interior del vehículo y que parecían alcoholizados. Los empleados también reportaron haber observado un retroceso en el arma, lo que les hizo creer que podría tratarse de un arma real, según NBC Bay Area.

La empresa compartió de inmediato la ubicación del vehículo con las autoridades y lo deshabilitó de forma remota cerca de la intersección de 20th Avenue y El Camino Real. Para evitar que los adolescentes huyeran antes de que la policía llegara, Waymo les comunicó que el auto tenía un problema mecánico, una maniobra coordinada con los agentes.

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La policía de San Mateo retuvo a dos jóvenes de 14 y 15 años tras una denuncia de empleados de Waymo que monitoreaban las cámaras interiores del vehículo (San Mateo Police Department﻿)

“Pudieron deshabilitar el vehículo y usaron una artimaña para decirles a los pasajeros: ‘Oh, el auto está teniendo problemas’. Así pudimos prepararnos y tomar posición”, explicó Jeanine Luna, oficial de relaciones comunitarias del Departamento de Policía de San Mateo, citada por ABC7.

Los oficiales trataron la llegada como una parada de alto riesgo. Desplegaron armas paralizantes y un perro policía. Al revisar el vehículo, encontraron alcohol y una pistola de juguete pintada de negro. Los adolescentes disparaban proyectiles de gel conocidos como Orbeez —similares a las paintballs y disponibles en tiendas minoristas—, según ambas fuentes.

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Los adolescentes disparaban proyectiles Orbeez desde el vehículo, nadie resultó herido y ambos fueron liberados bajo la custodia de sus padres (San Mateo Police Department﻿)

Los dos jóvenes cooperaron con los agentes, nadie resultó herido y fueron liberados bajo la custodia de sus padres sin ser arrestados formalmente.

Cómo actuó Waymo: monitoreo en tiempo real

Los vehículos de Waymo están equipados con cámaras y micrófonos interiores. El sitio web de la empresa, citado por NBC Bay Area, establece que puede compartir información con las autoridades en situaciones de emergencia o según lo permita la ley.

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Luna destacó la rapidez de la respuesta corporativa: “Una vez que tuvieron la información, nos contactaron de inmediato, nos dijeron lo que vieron, nos dijeron dónde estaban y de hecho deshabilitaron el vehículo por nosotros”, según ABC7. “Hicieron bien en llamarnos y avisarnos”, agregó la oficial, citada también por NBC Bay Area.

Waymo declinó hacer comentarios sobre el incidente ante ambos medios.

La paradoja de la privacidad en el robotaxi

El caso abrió de inmediato un debate que va más allá del incidente policial. Irina Raicu, directora del programa de ética en internet de la Universidad de Santa Clara, planteó la pregunta que el incidente deja sin responder: “Entiendo que fue la observación del arma, pero ¿fue alguien fuera del auto quien llamó a Waymo… o fue algo que activó la visualización en vivo del video del auto?”, citada por NBC Bay Area.

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Los vehículos de Waymo cuentan con cámaras y micrófonos interiores, y la empresa puede compartir información con las autoridades en situaciones de emergencia (San Mateo Police Department﻿)

La distinción no es menor. Entre un sistema que activa la vigilancia ante un estímulo concreto y uno que monitorea de forma continua a todos los pasajeros existe una línea ética que, según Raicu, este caso deja en una zona gris.

Luna reconoció, a su vez, que los adolescentes tomaron al menos una decisión acertada esa tarde: “A pesar de la perturbación, los adolescentes tomaron la decisión inteligente de usar un servicio de transporte en lugar de conducir en estado de ebriedad”, según NBC Bay Area.

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Armas de juguete pintadas: una advertencia de la policía

La oficial Luna aprovechó el incidente para alertar sobre un problema que, según dijo, se repite con frecuencia: “Las pistolas de BB, las pistolas de juguete están siendo pintadas de negro para parecer reales, así que para un ojo no entrenado, no sabes si es un arma real o no”, citada por NBC Bay Area.

La policía advirtió además que los proyectiles Orbeez pueden causar daños reales a la propiedad, aunque en este caso ningún objeto ni persona resultó afectado.

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Estado del caso

La Fiscalía del Condado de San Mateo revisa una posible infracción por consumo de alcohol en menores. La policía trabaja con Waymo para determinar si corresponden cargos adicionales y prevé revisar el video interior del vehículo, según ABC7 y NBC Bay Area.