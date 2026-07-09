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Alquilar un robot humanoide ya es posible: cuánto vale y cómo funciona la suscripción

Hospitales y empresas de distintos sectores ya incorporan robots para hacer más accesible la automatización

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robots humanoides de Agility Robotics
Cada vez más empresas alquilan robots para automatizar su producción. Crédito: Agility Robotics

El alquiler de robots dejó de ser una idea futurista para convertirse en un modelo de negocio que gana terreno en distintos países. Cada vez más empresas optan por contratar robots humanoides mediante suscripciones mensuales en lugar de comprarlos, una modalidad conocida como Robotics as a Service (RaaS).

Este nuevo servicio incluye mantenimiento, actualizaciones de software y soporte técnico. El objetivo es facilitar el acceso a la automatización sin realizar grandes inversiones iniciales y mantener siempre equipos con la tecnología más reciente.

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La tendencia coincide con un momento de fuerte crecimiento de la inteligencia artificial y la robótica. Los fabricantes lanzan nuevos modelos con mayor frecuencia, por lo que muchas compañías prefieren evitar la compra definitiva de máquinas que podrían quedar obsoletas en pocos años.

Robots humanoides Genie G2, ya completan 8 horas de trabajo
Las empresas prefieren alquilar robots antes de comprarlos. (Xinhua)

Este esquema ya se utiliza en hospitales, fábricas, explotaciones agrícolas, centros logísticos e incluso en eventos y campañas publicitarias, donde los robots humanoides comienzan a desempeñar funciones cada vez más visibles.

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¿Qué es el modelo Robotics as a Service?

El modelo Robotics as a Service, conocido por sus siglas RaaS, funciona de manera similar a las plataformas de streaming o al software por suscripción. En lugar de adquirir un robot, las empresas pagan una cuota periódica que les permite utilizar el equipo durante el tiempo que lo necesiten.

Generalmente, el contrato incluye la instalación del robot, mantenimiento preventivo y correctivo, actualizaciones del sistema operativo, soporte técnico y monitoreo remoto.

De esta manera, los clientes pueden incorporar automatización sin asumir los elevados costos que implica comprar robots industriales o humanoides, cuyo precio puede alcanzar decenas o incluso cientos de miles de dólares.

Dos robots humanoides, estanterías con cajas verdes y moradas, carro de almacenamiento y pasillo de almacén industrial
Empresas contratan robots humanoides para tener un servicio más completo como actualización de software y mantenimiento preventivo. (BMW)

Además, cuando aparece una nueva generación de equipos, el cliente puede acceder a ella sin realizar una nueva inversión de gran magnitud.

Los hospitales fueron de los primeros en adoptarlo

Uno de los sectores donde este modelo ya se encuentra en funcionamiento es el sanitario. En Estados Unidos, hospitales utilizan robots alquilados para transportar medicamentos, suministros médicos e insumos entre distintas áreas del edificio.

Uno de los casos más conocidos es Moxi, desarrollado por Diligent Robotics.

Actualmente, alrededor de un centenar de estos robots opera bajo contratos de suscripción en centros médicos estadounidenses, ayudando al personal sanitario a reducir el tiempo dedicado a tareas logísticas para concentrarse en la atención de los pacientes.

Robot Moxi sirve en hospitales para transportar medicamentos y otras cosas.
Robot Moxi sirve en hospitales para transportar medicamentos y otras cosas. (Foto: Diligent Robotics)

Robots que sirven bebidas, limpian y trabajan en fábricas

Las aplicaciones del alquiler de robots continúan expandiéndose. Existen modelos que trabajan como bartenders durante eventos, otros realizan labores agrícolas como eliminar maleza de manera autónoma y también hay robots de limpieza con inteligencia artificial que ya se utilizan en algunos hogares de China.

En el sector industrial, compañías como Formic ofrecen robots para automatizar líneas de producción mediante una tarifa mensual que incluye la instalación, el mantenimiento y el seguimiento del funcionamiento de cada equipo.

Este sistema busca acercar la automatización a pequeñas y medianas empresas que, hasta hace pocos años, no podían afrontar el costo de adquirir robots propios.

Un robot humanoide blanco y negro con una cabeza brillante doblando ropa gris y verde apilada sobre una cama blanca, con una ventana de fondo
En Estados Unidos se alquilan robots para que hagan labores domésticas. (Figure)

Un mercado en constante crecimiento

El interés por este modelo continúa aumentando. En diferentes países ya existen más de 153.000 empresas relacionadas con el alquiler de robots, mientras que otras compañías preparan servicios similares para el mercado doméstico.

Una de ellas es la estadounidense 1X, que planea ofrecer su robot asistente para el hogar NEO mediante una suscripción mensual de aproximadamente 499 dólares.

Los analistas consideran que el modelo de alquiler podría transformar la industria de la robótica de forma similar a como ocurrió con la computación en la nube y el software como servicio.

En lugar de comprar equipos que permanecen años sin actualizarse, las empresas contratarían robots únicamente cuando los necesiten y podrían cambiar fácilmente a versiones más avanzadas conforme evolucione la tecnología.

El alquiler de robots se encuentra en crecimiento. REUTERS/Issei Kato
El alquiler de robots se encuentra en crecimiento. REUTERS/Issei Kato

Aunque todavía falta tiempo para que los robots humanoides sustituyan masivamente a los trabajadores, el crecimiento del modelo por suscripción demuestra que la automatización avanza hacia una nueva etapa.

Cada vez más organizaciones buscan incorporar estas máquinas sin realizar grandes inversiones, mientras los fabricantes obtienen información valiosa para perfeccionar sus sistemas y acelerar el desarrollo de una tecnología que promete convertirse en parte habitual de la vida cotidiana en los próximos años.

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