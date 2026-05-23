Un hotel cerrado, una familia y una obra que se volvió de culto: la historia detrás de El resplandor

Este video de infobae presenta un análisis sobre la película 'El Resplandor'. Las imágenes muestran el hotel Overlook nevado, ubicado en un entorno montañoso. Se aprecian recreaciones de escenas clave del filme, incluyendo una figura femenina con un bate en una escalera y una puerta de madera con un agujero. El contenido también hace referencia a Stephen King, autor de la novela original. El formato es un reportaje editorial sobre el impacto y elementos icónicos de la obra cinematográfica.

El 23 de mayo de 1980 llegó a los cines El resplandor, dirigida por Stanley Kubrick y protagonizada por Jack Nicholson. La adaptación de la novela de Stephen King marcó la historia del cine moderno y generó debates y obsesiones que perduran hasta la actualidad.

Hoy se cumplen 46 años del estreno. La película consolidó un legado que trasciende el género de terror y sigue influyendo en la cultura popular, el análisis académico y la producción cinematográfica contemporánea.

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Su capacidad para generar nuevas interpretaciones y discusiones confirma su vigencia como un fenómeno cultural que no pierde fuerza con el paso del tiempo.

Un estreno que generó desconcierto

El estreno de El resplandor en 1980 dividió al público y la crítica, con opiniones encontradas sobre la dirección de Stanley Kubrick

En su estreno, El resplandor no recibió la repercusión esperada. Según el portal especializado Den of Geek, la película fue vista como una apuesta arriesgada que dividió al público y a la crítica.

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El filme, que costó USD 19 millones y recaudó USD 44 millones en taquilla, fue considerado un éxito moderado, pero lejos de lo esperado por las comparaciones desfavorables respecto a otras producciones de alto presupuesto. Incluso llegó a recibir una nominación a peor director en los Golden Raspberry Awards de 1981, lo que contrastó con el prestigio de Kubrick.

Den of Geek señaló que la crítica especializada calificó la obra como “una historia de fantasmas tonta” y que no estaba a la altura del director. El propio Stephen King expresó en diversas ocasiones su descontento con la adaptación, al considerar que el filme se alejaba demasiado del espíritu de su novela.

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El tiempo y el culto: la revalorización de un clásico

La adaptación de la novela de Stephen King generó controversia por alejarse del libro original y por la insatisfacción del propio autor (Warner Bros. Pictures)

Pese a la recepción inicial, el paso de los años modificó la percepción de El resplandor. A partir de la década de 1990, la película fue objeto de nuevas lecturas. Críticos como Jonathan Romney y Kim Newman la incluyeron en sus listas de las mejores películas de todos los tiempos para el British Film Institute, y en 2006, Roger Ebert la incorporó a su serie de grandes películas.

En el ámbito académico, se multiplicaron los análisis que examinaron las capas de la historia. Según la editorial independiente Independent Publisher, Romney caracterizó el filme como “todas las cosas para todos los espectadores”, aludiendo a la diversidad de interpretaciones sobre el relato y sus simbolismos.

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Estudios recientes, como los compilados en The Shining: Studies in the Horror Film abordaron desde el papel de la música hasta el retrato de la violencia familiar y el colapso de las figuras de autoridad.

Más allá del miedo: los temas ocultos y el debate permanente

A lo largo del tiempo, los expertos y la academia revalorizaron El resplandor como una obra imprescindible en el análisis del cine de terror (Warner Bros. Pictures.)

Las múltiples interpretaciones generadas por El resplandor fueron destacadas por diferentes expertos. Según el portal especializado Den of Geek, la película se aparta de los sobresaltos típicos y construye una atmósfera de ambigüedad y paranoia, donde el miedo opera como una presencia latente.

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El crítico John Capo afirmó que el filme puede verse como una alegoría del imperialismo estadounidense, mientras que Geoffrey Cocks propuso que, en su trasfondo, existe una reflexión sobre el Holocausto.

El libro The Shining: Studies in the Horror Film reúne voces de cineastas, filósofos y especialistas en literatura que exploran la obra desde diversas perspectivas. Lee Unkrich, director de Toy Story 3 y uno de los mayores aficionados a la película, observa que el fenómeno alrededor de El resplandor dio lugar a extensos debates, teorías de conspiración y reinterpretaciones constantes, muchas de ellas recogidas en el documental Room 237.

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El impacto en la cultura popular y la influencia en el cine

Múltiples interpretaciones han convertido a El resplandor en objeto de debates, teorías conspirativas y análisis sobre sus mensajes ocultos (Courtesy Everett Collection)

A lo largo de las décadas, las imágenes y frases de El resplandor fueron reproducidas y parodiadas en la cultura popular. El grito “Here’s Johnny!” de Jack Nicholson y la palabra “Redrum” escrita por el pequeño Danny Lloyd son referencias que trascendieron la pantalla.

Den of Geek subrayó que la película inspiró a directores como David Lynch, quien la incluyó entre sus favoritas, y a otros como Paul Thomas Anderson, quien reconoció la huella de Kubrick en sus propios filmes.

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Frases emblemáticas como 'Here’s Johnny!' y 'Redrum' se consolidaron en la cultura popular e inspiraron a cineastas contemporáneos

El legado de El resplandor también se manifestó en el reconocimiento tardío de la crítica. En 2018, fue seleccionada por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos para su preservación como obra “cultural, histórica o estéticamente significativa”.

En los listados de las mejores películas de terror de medios especializados como la revista británica Total Film y el medio digital Time Out, la obra suele ocupar posiciones de privilegio, y su influencia se percibe en la narrativa visual y sonora de decenas de películas posteriores.

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Un fenómeno que no se agota

El resplandor continúa fascinando 46 años después de su lanzamiento, con nuevos análisis sobre violencia familiar y ambigüedad psicológica

A 46 años de su debut, el análisis de El resplandor, las teorías sobre los mensajes ocultos y las interpretaciones sobre la violencia familiar continúan vigentes.

Según el portal especializado Den of Geek, el reestreno de la versión extendida y la proliferación de análisis académicos consolidaron a la película como la última gran obra de Stanley Kubrick.