Al menos un muerto y 36 heridos por un incendio y dos explosiones en un astillero de Nueva York

Bomberos trabajan arduamente para controlar un incendio en un distrito de Nueva York (Archivo)

Una persona murió y 36 resultaron heridas tras un incendio y dos explosiones en un astillero de la ciudad de Nueva York, según informaron autoridades locales el viernes. La mayoría de los lesionados son bomberos y otros socorristas, mientras que la víctima mortal fue identificada como un civil que falleció en el lugar.

Un bombero y un inspector de incendios se encontraban dentro de la estructura cuando se registró la segunda explosión, y ambos sufrieron lesiones graves por la onda de choque.

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El jefe de bomberos permanece en estado crítico pero estable, con fractura de cráneo y una leve hemorragia cerebral, según el director médico del departamento de bomberos, David Prezant. El bombero, en condición grave al ingresar al hospital, evolucionaba favorablemente por la noche.

“Lo vigilaremos muy de cerca durante las próximas 24 horas para asegurarnos de que no haya inflamación cerebral posterior. Mientras no la haya, debería evolucionar favorablemente”, reportó Prezant.

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El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, calificó la emergencia como una situación “compleja y de rápido desarrollo” durante una conferencia de prensa. “Los servicios de emergencia hicieron lo que siempre hacen: corrieron hacia el peligro para que otros pudieran escapar a un lugar seguro”.

El incendio y las explosiones ocurrieron alrededor de las 15:30, cuando varias personas alertaron sobre humo y trabajadores atrapados en el sótano de una estructura metálica de 46 x 46 metros en la parte trasera del astillero. Equipos de bomberos y paramédicos llegaron en seis minutos, pero poco después se produjo una explosión que causó lesiones a varios socorristas y civiles.

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El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, calificó la emergencia como una situación “compleja y de rápido desarrollo” (EFE/EPA/SARAH YENESEL)

Cinco bomberos y paramédicos intentaban rescatar a los trabajadores al momento de la segunda explosión, que provocó más heridos.

El área, donde se encuentran negocios como una empresa de tostado de café y una instalación de renta de almacenes, incluye instalaciones que en el pasado pertenecieron a Bethlehem Steel, empresa que construyó barcos para la Marina de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial.

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El incendio permanecía bajo control el viernes por la noche, con más de 200 bomberos en el lugar. Las autoridades anunciaron el inicio de una investigación para determinar la causa del siniestro.

Las autoridades anunciaron que se llevará a cabo una investigación exhaustiva para determinar la causa del siniestro. Richard Oviogor, testigo en la zona, relató a WABC-TV que escuchó dos explosiones y percibió una “gran onda expansiva”.

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Los bomberos acudieron tras recibir avisos de un incendio en un sótano y de dos trabajadores atrapados, y se encontraban en el lugar cuando ocurrió la explosión, según informaron las autoridades.

Una dotación de bomberos en New York City (REUTERS/Roselle Chen/Archivo)

El incidente se registró en la sección de Richmond Terrace, en el distrito de Staten Island, al otro lado del puerto de Manhattan, y provocó una respuesta de emergencia masiva, con decenas de vehículos del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) y de la Policía de Nueva York (NYPD) desplegados en la zona, mientras un helicóptero monitoreaba desde el aire.

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El sistema NotifyNYC alertó a los residentes sobre importantes retrasos en el tráfico, cierres de carreteras e interrupciones en el transporte público.

(Con información de AP)

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