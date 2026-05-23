Así negoció Marlon Brando su salario en “El Padrino”: la historia detrás del mito

El legendario Marlon Brando reveló que su sueldo por encarnar a Vito Corleone fue mucho más bajo de lo que siempre se rumoreó

Durante 1972, el estreno de El Padrino marcó un antes y un después en el cine y en la carrera de Marlon Brando, quien se puso en la piel del patriarca de la familia Corleone. Bajo la dirección de Francis Ford Coppola y con el guion basado en la novela de Mario Puzo, la película se convirtió en un clásico indiscutido y en una referencia para generaciones de actores y cineastas. La interpretación de Brando como Don Vito Corleone es, aún hoy, uno de los trabajos más recordados de la historia del séptimo arte.

En el mismo año del estreno, Brando concedió una entrevista a la revista ‘Fotogramas’ donde abordó las repercusiones de su papel y desmintió las versiones que circulaban sobre su salario. Según el propio Brando, los rumores que indicaban que había cobrado millones por su actuación no tenían ningún fundamento. “Se ha hablado de muchos millones por mi papel. No hay nada de verdad. He recibido como sueldo muy poco dinero, pero en cambio, cobraré un tanto por ciento elevado. No ha sido una idea astuta. Simplemente esta era la única manera de obtener a Marlon Brando”, declaró el actor en 1972.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el testimonio de Brando, su contrato incluyó un porcentaje de los ingresos generados por la película, un acuerdo poco frecuente en la industria para esa época y que respondía a la dificultad de contratarlo tras años de éxitos, polémicas y rechazos en los grandes estudios de Hollywood.

Brando frente al desafío de Don Vito Corleone

El famoso actor desmintió en su momento los rumores sobre su paga desorbitada y explicó cómo un acuerdo poco común en Hollywood terminó marcando la diferencia - EFE/Paramount Pictures

Por otra parte, Brando explicó en la misma entrevista cómo vivió el proceso de interpretación de Don Vito Corleone. El actor reconoció el esfuerzo emocional y moral que implicó el papel y desestimó los rumores sobre una supuesta decadencia en su carrera. “No he bajado la cabeza, no me he dejado llevar por la vanidad y la vacuidad. Simplemente me interesaba hacer ‘El padrino’, y cuando he buscado el modo de hacerlo mejor, me ha costado muchísimo. Me parece lógico que el resultado final me pague con creces”, explicó.

PUBLICIDAD

Brando también respondió a las críticas de la prensa y de parte del sector cinematográfico, que cuestionaban tanto su carácter como su forma de negociar con los estudios. “Los críticos no saben nada absolutamente”, afirmó el actor, subrayando la distancia entre su visión profesional y la percepción mediática de la época.

El acuerdo que cambió Hollywood

La historia de Brando y su participación en El Padrino sigue generando debate entre cinéfilos y expertos. El modelo de contrato que aceptó anticipó un cambio de paradigma en la industria, donde las grandes estrellas comenzaron a negociar no solo el salario fijo, sino también porcentajes de taquilla y beneficios secundarios.

PUBLICIDAD

En ese sentido, el acuerdo de Brando se convirtió en un antecedente que luego imitarían otras figuras de la industria, cambiando la lógica de los contratos y el reparto de ingresos en Hollywood. El éxito de El Padrino le permitió a Brando obtener una retribución mucho mayor a largo plazo gracias a su porcentaje, a pesar de haber aceptado un sueldo inicial bajo.

El inolvidable protagonista de 'El padrino' optó por un sueldo modesto y un porcentaje de beneficios (Captura/YouTube)

El legado de Brando y el mito de su salario

Con el paso del tiempo, la figura de Marlon Brando y su interpretación de Don Vito Corleone se consolidaron como referencia obligada en la historia del cine. El actor murió en 2004 a los 80 años, pero su legado permanece vigente, especialmente por su capacidad para reinventarse y desafiar las reglas de Hollywood.

PUBLICIDAD

Actualmente, El Padrino sigue siendo una de las películas más influyentes del cine mundial, y el testimonio de Brando sobre su salario continúa alimentando el mito en torno a su figura. Lejos de los millones rumoreados, el actor prefirió un acuerdo que, con el éxito de la película, terminó beneficiándolo y marcó una tendencia que luego seguirían otras estrellas.

Según la entrevista en Fotogramas, Brando supo transformar las limitaciones económicas iniciales en una oportunidad, apostando por un proyecto en el que creyó desde el primer momento. Su interpretación de Don Vito Corleone no solo le valió el Oscar y el reconocimiento internacional, sino que lo posicionó como pionero en la negociación de contratos en la industria del cine.

PUBLICIDAD

De esta manera, a 54 años del estreno de El Padrino, la figura de Marlon Brando y el mito sobre su salario reflejan el impacto de una película que cambió la historia del cine y consolidó la leyenda de uno de sus actores más emblemáticos.