Trump aseguró que el régimen de Irán “nunca tendrá un arma nuclear” y que la guerra “se resolverá pronto”

El presidente defendió la operación Furia Épica como clave para frenar el avance nuclear iraní (Reuters)

Donald Trump prometió que el conflicto con el régimen de Irán “terminará pronto” y afirmó “nunca” conseguirán un arma nuclear. El presidente de Estados Unidos habló ante sus seguidores en Suffern, Nueva York, y sostuvo que la operación Furia Épica, iniciada el 28 de febrero, “detuvo los planes” de Teherán y forzará un acuerdo.

“Los hemos parado. Nunca van a tener un arma nuclear, y vamos a terminar con esto pronto. Se resolverá pronto”, aseguró.

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Trump reiteró que Irán es el principal patrocinador del terrorismo y aseguró que, bajo su administración, el régimen no logrará construir un arma nuclear “bajo ninguna circunstancia”.

Tras el mitin, regresó a Washington y modificó su agenda, que incluía un viaje a su club en Nueva Jersey y la asistencia a la boda de su hijo en Bahamas. Según explicó, decidió permanecer en la Casa Blanca este fin de semana, para monitorear un “momento importante” y seguir de cerca las negociaciones en curso.

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Estados Unidos y el régimen de Irán mantuvieron conversaciones indirectas en las últimas semanas a través de mediadores paquistaníes con el objetivo de alcanzar un acuerdo que permita reabrir el estrecho de Ormuz, cerrado por Teherán desde el inicio del conflicto. Con respecto, a estos conflictos Trump agregó lo siguiente:

“Irán se muere por llegar a un acuerdo. Veremos qué pasa, pero los golpeamos con fuerza, y no tuvimos otra opción, porque Irán no puede tener un arma nuclear. No pueden tenerla”, dijo el mandatario estadounidense.

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Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, reconoció un “ligero avance”, aunque admitió que las diferencias persisten y que aún no se alcanzó una solución definitiva. Además, aseguró que Estados Unidos no permitirá que Irán imponga un sistema de peaje en el estrecho de Ormuz, un punto de tránsito clave para el comercio global de petróleo y gas.

“Estamos a la espera de noticias sobre las conversaciones que se están llevando a cabo; se ha producido un ligero avance. No quiero exagerar, pero ha habido un pequeño avance, y eso es positivo”, dijo.

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Marco Rubio advirtió que Washington tiene preparado un “plan B” militar si el bloqueo persiste (Reuters)

Rubio advirtió que Washington preparó un “plan B” militar si Irán se niega a levantar el bloqueo. También sostuvo que otros países de la OTAN manifestaron interés en participar en una eventual operación para reabrir la vía marítima y que la iniciativa podría desarrollarse incluso fuera del marco formal de la alianza atlántica, según la evolución del conflicto y la disposición de los aliados.

La diplomacia se intensificó con la llegada a Teherán del jefe del ejército de Pakistán, Asim Munir, y del ministro del Interior paquistaní, Syed Mohsin Naqvi, quienes mantuvieron nuevos encuentros con autoridades iraníes. En paralelo, una delegación de Qatar arribó a la capital iraní para intentar destrabar las diferencias centrales entre las partes, en coordinación con Washington.

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Pese a la multiplicación de gestiones, Irán reiteró que no existe un acuerdo cercano y que la resolución del conflicto exigirá tiempo y compromiso de ambas partes. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, indicó que las negociaciones no abordaron aspectos nucleares y sostuvo que no habrá una conclusión si Estados Unidos insiste en discutir los detalles del uranio enriquecido en poder de Teherán.

Desde el cierre del estrecho de Ormuz, la crisis energética mundial se agudizó por la interrupción de casi una quinta parte del comercio internacional de petróleo y gas natural licuado. El bloqueo naval estadounidense redirigió decenas de buques comerciales y dejó fuera de servicio a otros cuatro, según el Comando Central norteamericano.

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El cierre del estrecho de Ormuz agudizó la crisis energética mundial (Reuters)

Por otro lado, en este contexto de la guerra en Medio Oriente, el lunes Trump comunicó que canceló ataques contra Irán a pedido de líderes de Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.

“El Emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, el Príncipe Heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman Al Saud, y el Presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, me han pedido que pospongamos nuestro ataque militar planeado contra la República Islámica de Irán, programado para mañana, ya que se están llevando a cabo negociaciones serias y, en su opinión, como grandes líderes y aliados, se alcanzará un acuerdo que será muy aceptable para los Estados Unidos de América, así como para todos los países de Oriente Medio y más allá”, aseguró Trump en su red social.

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Estados Unidos e Israel fijaron como objetivos frenar el apoyo iraní a milicias regionales, desmantelar el programa nuclear de Teherán, destruir sus capacidades misilísticas y promover un cambio de régimen.

(Con información de EFE)

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