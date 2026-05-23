Estados Unidos

El U.S. Air Force SaluteFest llega este fin de semana a Miami Beach: cuáles serán las actividades para disfrutar en familia

Una propuesta gratuita en Ocean Drive para cerrar el sábado con un espectáculo nocturno abierto al público

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El Hyundai Air & Sea Show 2026 en Miami Beach reúne demostraciones aéreas, navales y actividades gratuitas para residentes y turistas (Reuters/Rob Gray-Imagn Images/File Photo)
El Hyundai Air & Sea Show 2026 en Miami Beach reúne demostraciones aéreas, navales y actividades gratuitas para residentes y turistas (Reuters/Rob Gray-Imagn Images/File Photo)

Miami Beach volverá a ser escenario del Hyundai Air & Sea Show este fin de semana de Memorial Day, con demostraciones aéreas y navales frente a South Beach y actividades gratuitas para residentes y turistas.

La novena edición se realizará el sábado 23 y el domingo 24 de mayo de 2026, con el sector de Lummus Park como punto principal de observación y un corredor de actividades sobre Ocean Drive.

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Según el sitio oficial del evento, el s

El Hyundai Air & Sea Show reunirá el sábado 23 y el domingo 24 de mayo de 2026 exhibiciones de aeronaves militares, saltos de paracaidistas y demostraciones de rescate frente a Lummus Park, además de una aldea interactiva en Ocean Drive.

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El sábado, desde las 18:00, se sumará el Fuerza Aérea de Estados Unidos SaluteFest con música, mapping 3D, un show de 1.000 drones y fuegos artificiales, según los organizadores.

Según el calendario oficial de la Ciudad de Miami Beach, el evento se desarrollará en ambas jornadas con un esquema que combina exhibiciones en la playa y actividades complementarias en el corredor costero. La municipalidad también difundió horarios y recomendaciones de zonas de observación para el show.

Horarios oficiales y zonas recomendadas para ver el show

Cinco aviones a reacción azules dejan estelas de humo en un cielo claro sobre una multitud y estructuras de evento en Lummus Park, Miami
Las exhibiciones principales del evento se desarrollan frente a Lummus Park y en el corredor de Ocean Drive durante el 23 y 24 de mayo (Greater Miami y Miami Beach)
  • Según la sección de detalles del evento publicada por los organizadores, las actividades aéreas se realizarán el sábado 23 y el domingo 24 entre 11:30 AM y 4:30 PM.
  • En ambas jornadas, la organización informó que el Display Village funcionará de 11:00 AM a 6:00 PM, con exhibiciones e instalaciones para el público.
  • La Ciudad de Miami Beach publicó que el espectáculo podrá verse desde distintos puntos de South Beach, pero recomendó áreas específicas en la playa. Según la información difundida por el gobierno local y por los organizadores, las zonas sugeridas se ubican entre 1st y 10th streets y entre 13th y 20th streets.
  • Según la organización, el Patriot Display Village se instalará sobre Ocean Drive y se presentará como un espacio de cinco manzanas con exhibiciones interactivas, equipos y activaciones vinculadas a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y agencias asociadas al evento.
  • La organización describió esa área como un punto de encuentro para conocer equipamiento, tecnología y tareas de distintas unidades.
  • En el mismo bloque de información práctica, los organizadores indicaron que habrá opciones de comida y bebida disponibles para la compra dentro del área de exhibición.
  • La Ciudad de Miami Beach también incluyó el componente gastronómico dentro de los servicios previstos durante el fin de semana, con puestos concentrados en el entorno de Lummus Park.

Aviones, paracaidistas y demostraciones anunciadas para el fin de semana

Dos F-16 Fighting Falcon de los Thunderbirds, uno derecho y el otro invertido, con esquemas de pintura rojo, blanco y azul, contra un cielo azul claro
El programa oficial confirma vuelos de Thunderbirds, F-18 y F-35, así como saltos de paracaidistas Golden Knights y British Red Devils (Greater Miami y Miami Beach)

Según los organizadores, el programa 2026 tendrá como número principal a los Fuerza Aérea de Estados Unidos Thunderbirds, el equipo de demostración aérea de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

La programación oficial publicó un listado de participaciones y demostraciones previstas, con la aclaración de que la grilla puede ajustarse por motivos operativos.

En esa lista, el evento anticipó exhibiciones con participación de aeronaves militares y demostraciones vinculadas a operaciones en el aire y en el mar.

El borrador original consignó ejercicios con aviones Armada de Estados Unidos F-18 y Infantería de Marina de Estados Unidos F-35, además de sobrevuelos y maniobras operativas. Esos elementos se mantienen como parte del anuncio general del evento, con el criterio de que el detalle por jornada puede variar por coordinación y seguridad.

La programación también incluyó la participación del Ejército de Estados Unidos Golden Knights Parachute Team y del British Red Devils Parachute Team, según la grilla oficial difundida por los organizadores.

En el mismo esquema, el evento anunció demostraciones vinculadas a rescates y a operaciones tácticas, además de despliegues de personal y equipamiento que la organización presentó como parte del homenaje del fin de semana.

En ese marco, el infante de Marina Connor Sherin dijo que la instancia de contacto con el público es su “parte favorita de todo esto” por “tener la oportunidad de conocer a jóvenes estadounidenses y líderes del mañana”.

El sargento Nelson Velez, integrante del equipo Golden Knights, afirmó: “Cada persona tiene su propia historia y, cuando conectan con alguien que busca unirse al ejército, se dan cuenta de que las fuerzas armadas ofrecen un sinfín de oportunidades de las que uno puede beneficiarse”.

SaluteFest: música, mapping y un show de 1.000 drones el sábado a la noche

Un grupo de personas, vistas desde atrás, observan hacia un cielo azul brillante donde varias aeronaves militares, incluyendo un B-2, B-1B y B-52, vuelan en formación
El SaluteFest del sábado por la noche incluye música en vivo, mapping 3D, salto nocturno del equipo Golden Knights y show de 1.000 drones (Greater Miami y Miami Beach)

Según la página oficial del Fuerza Aérea de Estados Unidos SaluteFest, el evento nocturno se realizará el sábado 23 de mayo de 2026 a partir de las 18:00, sobre Ocean Drive, después del show principal en la playa. La organización indicó que la propuesta será gratuita y abierta al público.

Según los organizadores, el SaluteFest incluirá música en vivo y un segmento de 3D projection mapping al atardecer, proyectado sobre edificios en el sector de 14th Street.

En el anuncio oficial, el evento también anticipó un salto nocturno “pyro parachute” (salto en paracaídas con pirotecnia) del Ejército de Estados Unidos Golden Knights, presentaciones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos Band y del equipo de drill, y un cierre con fuegos artificiales.

El cierre tendrá el espectáculo tecnológico: según la comunicación oficial del SaluteFest, el cierre tendrá un show de 1.000 drones operado por Hextronics, seguido por fuegos artificiales.

En la misma publicación, los organizadores confirmaron que la grilla artística incluirá a Parmalee como número principal.

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