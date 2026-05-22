Phil Collins no descarta volver a los escenarios: “Ahora me siento más sano que en bastante tiempo”

Tras años marcados por operaciones y problemas de movilidad, Phil Collins reapareció con un mensaje esperanzador sobre su salud. (Montaje realizado por Infobae)

Phil Collins rompió su bajo perfil con una aparición en BBC Breakfast en la que ofreció un alentador parte médico y dejó abierta la puerta a un posible regreso a los escenarios. El músico británico de 75 años, quien se retiró de las actuaciones en vivo tras la gira final de Genesis en 2022, reconoció que su salud ha mejorado de manera notable en los últimos meses, aunque fue cuidadoso al momento de hacer promesas.

“Ahora me siento más sano que en bastante tiempo”, declaró Collins durante la entrevista. “Los últimos 18 meses han estado bien. Antes de eso, no tanto”.

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“Todo lo relacionado con mi salud me alcanzó al mismo tiempo. Todo lo que podía salir mal, salió mal, pero ahora todo está bien”, señaló en la entrevista.

Entre los problemas más persistentes figuran sus lesiones de rodilla, que derivaron en varias complicaciones sucesivas. “Tuve problemas con mi rodilla, que tenía desde hace un tiempo, pero seguí tocando, seguí de gira. Pero eventualmente tuve que operarme cinco veces porque la rodilla seguía infectándose o se rompía”, relató al medio británico.

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El músico británico afirmó que los últimos 18 meses fueron mucho más estables después de un complicado periodo de salud (REUTERS/Gus Ruelas/File Photo)

A eso se sumó una lesión en la columna vertebral sufrida en 2007, que le provocó daños severos en los nervios y derivó en una condición llamada “pie caído”, consecuencia de una operación de espalda que le dificultó seriamente la capacidad de caminar. Hoy Collins se desplaza con la ayuda de muletas u otros apoyos.

Las complicaciones renales también formaron parte del cuadro. El músico admitió haber desarrollado problemas en los riñones a raíz de un consumo excesivo de alcohol. “Probablemente estaba bebiendo demasiado, y mis riñones estaban dañados. No era uno de esos tipos que se quedaban bebiendo toda la noche. Bebía durante el día, pero supongo que fue demasiado”, confesó en declaraciones recogidas por Entertainment Weekly en enero de este año.

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Como resultado de esos meses críticos, Collins pasó largas temporadas hospitalizado. Actualmente lleva dos años de sobriedad y cuenta con una enfermera permanente en su hogar.

No podrá actuar en la inducción al Salón de la Fama

El artista rechazó cantar en la ceremonia del Salón de la Fama porque considera que todavía no recupera la condición necesaria para actuar (Captura de video)

Collins integra la clase de 2026 del Rock and Roll Hall of Fame, distinción que recibirá el próximo 14 de noviembre en Los Ángeles. Será su segunda inducción al Salón de la Fama, luego de haber ingresado en 2010 como miembro de Genesis. Sin embargo, el músico confirmó que no cantará esa noche, y explicó con detalle por qué.

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“Me preguntaron si actuaría y dije que no, porque hay que estar en forma para algo así”, sostuvo Collins. “No puedes simplemente subir al escenario: tienes que ensayar, y para ese momento, si no has estado cantando, tu voz va a estar destrozada, y eso no va a ser bueno. Así que prefiero no hacerlo”.

A pesar de las limitaciones físicas, Collins dejó en claro que su cabeza no ha dejado de trabajar. Cuando le preguntaron si tenía canciones rondando en su mente, respondió con cautela: “Muchas ideas líricas que anoto. Y hay cosas a medio formar y un par de cosas terminadas. Hay cosas en las que puedo hincarle el diente para empezar a trabajar”.

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Sobre la posibilidad de volver a presentarse en vivo algún día, Collins mostró esperanza. “Lo contemplaría, sí”, respondió escuetamente. “Me digo todo el tiempo que tengo que volver a mi estudio en casa”.

Phil Collins participó en el aniversario de la fundación The King’s Trust. (Instagram)

La entrevista en BBC Breakfast se produce semanas después de que Collins hiciera una aparición pública en el Palacio de Buckingham junto a su exesposa Jill Tavelman y a Rod Stewart, con motivo del 50.º aniversario de The King’s Trust, organización benéfica de la que Collins fue el primer embajador hace cuatro décadas.

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