Estados Unidos

Día de los Caídos en Nueva York: así funcionarán los servicios públicos, los medios de transporte y supermercados

Las oficinas gubernamentales, escuelas y servicios de recolección domiciliaria verán alterados sus horarios durante la fecha

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Los neoyorquinos deberán prestar atención al funcionamiento de los servicios públicos, medios de transporte y comercios. REUTERS/Evelyn Hockstein
Los neoyorquinos deberán prestar atención al funcionamiento de los servicios públicos, medios de transporte y comercios. REUTERS/Evelyn Hockstein

El Día de los Caídos (Memorial Day) se conmemora el próximo 25 de mayo en Estados Unidos y varias actividades estarán suspendidas. Los neoyorquinos deberán prestar atención al funcionamiento de los servicios públicos, medios de transporte y comercios en caso de que precisen realizar actividades.

De acuerdo al sitio oficial del Gobierno de Estados Unidos, específicamente la rama federal, el Día de la Conmemoración de los Caídos originalmente se recordaba solamente a quienes murieron en la Guerra Civil.

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Tras la Primera Guerra Mundial, esto cambió y desde entonces, el día de Memorial Day homenajea a todo el personal militar de Estados Unidos que ha fallecido sirviendo a su país en combate, según la web oficial. En 1971, el Congreso decretó el último lunes de mayo como día festivo federal.

El Día de los Caídos (Memorial Day) se conmemora el próximo 27 de mayo en Estados Unidos y varias actividades estarán suspendidas. REUTERS/Shannon Stapleton
El Día de los Caídos (Memorial Day) se conmemora el próximo 27 de mayo en Estados Unidos y varias actividades estarán suspendidas. REUTERS/Shannon Stapleton

Servicios públicos durante el Memorial Day

Las oficinas públicas de la ciudad, incluyendo atención al cliente y oficinas administrativas, permanecerán cerradas el 25 de mayo por el feriado de Memorial Day. La atención habitual se reanudará el martes 26 de mayo, según el portal oficial de la Ciudad de Nueva York, nyc.gov.

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Servicio de recolección de basura

No habrá recolección de basura, reciclaje ni compostaje domiciliarios ese día. El Departamento de Saneamiento de la ciudad de Nueva York indicó que los materiales pueden dejarse en la acera desde la noche del lunes para su recogida a partir del martes 26 de mayo. Puede haber demoras en los servicios posteriores debido al retraso generado por el feriado.

Vista de un cementerio con decenas de lápidas grises en un césped verde; muchas están adornadas con banderas de Estados Unidos, y árboles al fondo
El Día de los Caídos (Memorial Day) se conmemora el próximo 25 de mayo en Estados Unidos y varias actividades estarán suspendidas. (NYLandmarks)

Transporte y cortes de calle

El sistema de transporte público de la Autoridad Metropolitana de Transporte, MTA, opera bajo el esquema de horario de día festivo durante Memorial Day. Se recomienda consultar el sitio oficial de la MTA en la misma jornada para corroborar horarios y posibles desvíos por desfiles o eventos.

Varias calles estarán cerradas temporalmente por desfiles con motivo de Memorial Day, especialmente en Brooklyn y Queens. Quienes circulen por la ciudad podrán ver más detalles y ubicaciones en Preliminary NYC DOT Weekend Traffic Advisory, disponible en el portal oficial de la Ciudad de Nueva York, nyc.gov.

El sistema de transporte público de la Autoridad Metropolitana de Transporte, MTA, opera bajo el esquema de horario de día festivo durante Memorial Day.REUTERS/Matt McClain
El sistema de transporte público de la Autoridad Metropolitana de Transporte, MTA, opera bajo el esquema de horario de día festivo durante Memorial Day.REUTERS/Matt McClain

Servicio de cementerios

El Cementerio Nacional de Cypress Hills informó desde su sitio oficial que estará cerrado los días festivos federales, excepto el Día de los Caídos y el Día de los Veteranos.

Los cementerios públicos y privados habitualmente abren en su horario habitual o extienden el acceso de visitantes para permitir homenajes a los caídos en combate y a familiares.

Supermercados y comercios

Los supermercados en Nueva York funcionarán con normalidad durante el Memorial Day. Cadenas principales como Trader Joe’s, Whole Foods Market, Target y Wegmans abrirán sus puertas.

Educación y oficinas postales

Durante Memorial Day, las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York (NYC DOE) permanecerán completamente cerradas para estudiantes y personal docente. Esta pausa otorga un fin de semana largo de 3 días a toda la comunidad educativa.

De acuerdo con el Servicio Postal de Estados Unidos, USPS, las oficinas postales permanecerán cerradas durante el Memorial Day.

En relación a los servicios postales privados, FedEx cerrará su servicio regular de correo postal; no obstante, FedEx Freight (logística de cargas), FedEx Logistic (soluciones logísticas) y FedEx Custom Critical (servicios aduaneros especializados federales), continuarán operativos.

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