Estados Unidos

Denuncian al sistema escolar de Massachusetts por segregar a estudiantes negros y latinos

Los denunciantes dicen que el diseño de los distritos reproduce patrones de vivienda, deteriora tasas de egreso y limita el acceso universitario, mientras el estado responde que no puede cambiar fronteras ni imponer cupos

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Vista frontal y lateral de un autobús escolar amarillo. Se aprecian las luces de advertencia rojas y ámbar encendidas y el número de bus 0554
Una demanda en Massachusetts denuncia la segregación escolar que afecta a estudiantes negros y latinos en distritos de alta pobreza (AP)

Una demanda presentada en Massachusetts acusa al estado de mantener un sistema escolar que segrega a estudiantes negros y latinos en distritos de alta pobreza y con menos oportunidades. Según los denunciantes, el sistema perpetúa desigualdades educativas y reproduce patrones de segregación habitacional al asignar a los alumnos según su domicilio.

El reclamo, impulsado por nueve estudiantes y cuatro organizaciones comunitarias, sostiene que el sistema estatal no garantiza en la práctica el derecho constitucional a una educación adecuada ni a la igualdad de protección para estos estudiantes.

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Un informe oficial de 2024 indica que 63% de las escuelas públicas de Massachusetts están segregadas o intensamente segregadas, lo que se traduce en peores tasas de graduación y menor acceso a la universidad para estudiantes de color, según informaron la agencia de noticias AP News y el programa PBS NewsHour.

Quiénes son los demandantes y a quiénes afecta el caso

El litigio agrupa a estudiantes y asociaciones de ciudades como Springfield, Holyoke, Boston, Lawrence, Brockton, Lynn y Worcester. Estas zonas tienen una alta concentración de población negra y latina, y colindan con distritos más acomodados y mayoritariamente blancos, a los que sus alumnos no pueden ingresar.

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En un tribunal, una mujer con gafas y cabello trenzado oscuro en un blazer azul marino en primer plano. Detrás, un hombre de traje y corbata con papeles
La demanda solicita inversión en prácticas respaldadas por la evidencia para reducir la brecha educativa sin exigir integración obligatoria (AP)

La demanda solicita que el estado elimine barreras que perpetúan la segregación y reclama la aplicación de prácticas comprobadas que beneficien a todo el alumnado, aclarando que no buscan integración obligatoria, sino inversión en prácticas respaldadas por la evidencia.

Qué responde el estado de Massachusetts

El Departamento de Educación Primaria y Secundaria de Massachusetts afirma que no tiene autoridad para modificar los límites de los distritos escolares ni para forzar la admisión de estudiantes de otras zonas. La portavoz estatal Jacqueline Reis declaró: Massachusetts lidera el país en logros estudiantiles, y nuestro compromiso es fortalecer el sistema educativo para todos los estudiantes”, según señaló la agencia de noticias AP News.

Un aula escolar vacía con pupitres y sillas azules con bases de metal organizados en filas ordenadas. Un tablón de anuncios con papeles se ve en la pared del fondo
El litigio agrupa a estudiantes de Springfield, Holyoke, Boston, Lawrence, Brockton, Lynn y Worcester, zonas con alta población negra y latina (X)

El estado sostiene que invirtió en reducir las diferencias de graduación y en buscar más recursos para los distritos pobres. No obstante, el informe del consejo asesor estatal de 2024 señaló que dichas acciones no fueron suficientes y que la supervisión oficial resultó insuficiente ante la realidad de las escuelas segregadas, como detalló el programa PBS NewsHour.

Por qué se origina la demanda

La base del reclamo es la práctica de asignar estudiantes según la residencia, lo que, según los demandantes y expertos, hace responsable al propio diseño del sistema por la segregación. Jillian Lenson, abogada de la organización Lawyers for Civil Rights, lo explicó así: “No es el potencial del estudiante, son las condiciones de sus escuelas las que explican las diferencias de resultados”, en diálogo con la agencia de noticias AP News.

La demanda sostiene que la segregación escolar surge de la combinación entre los patrones habitacionales y las políticas estatales, más que de una acción directa del gobierno. Robert Williams, profesor emérito de Derecho en la Universidad Rutgers, subrayó: “Estos casos sostienen que tener tantos distritos escolares alineados con los patrones de vivienda y leyes que exigen asistir a la escuela local equivale a segregación gubernamental”, según el programa PBS NewsHour.

Qué busca el litigio y qué alternativas propone

La demanda, presentada ante el tribunal estatal de Suffolk, exige que el estado actúe para corregir las desigualdades derivadas de las reglas de asignación escolar. GeDá Jones Herbert, consejera legal de la entidad Brown’s Promise, precisó que su objetivo no es la integración obligatoria, sino “inversión en prácticas respaldadas por la evidencia”.

Una línea de autobuses escolares amarillos idénticos, con letreros "SCHOOL BUS" y luces rojas en la parte superior, estacionados uno junto al otro
La segregación escolar deriva de las políticas de asignación por residencia y reproduce patrones de desigualdad presentes en la vivienda (AP)

Entre las alternativas, proponen ampliar la oferta de programas magnet regionales y aumentar el financiamiento para escuelas con menos recursos. Aunque existen escuelas vocacionales y transferencias voluntarias entre distritos, las opciones actuales son limitadas y complejas, lo que restringe el acceso a la mayoría de los estudiantes de color, según señalaron los demandantes a la agencia de noticias AP News y al programa PBS NewsHour.

Antecedentes y contexto en otros estados

Este caso se suma a otros litigios estatales que buscan combatir la segregación escolar a partir de la segregación residencial. En 2018, organizaciones de Nueva Jersey presentaron una demanda similar, y en Minnesota, otro proceso sostiene que la segregación en Saint Paul y Minneapolis genera desigualdad educativa. Ambos casos siguen pendientes de resolución.

El contexto federal también impacta: desde principios de los años 2000, fallos de la Corte Suprema limitaron las herramientas para la integración racial en las escuelas. Así, las constituciones estatales, que suelen garantizar igualdad y derecho a la educación, emergen como vía para combatir la segregación derivada de factores económicos y habitacionales, según el programa PBS NewsHour.

Qué sucede ahora y cuál es el posible impacto

El caso sigue su curso en los tribunales estatales mientras continúa el debate sobre la responsabilidad del estado y la urgencia de garantizar igualdad educativa.

El resultado podría sentar precedente para otros estados y reavivar demandas por equidad educativa en todo Estados Unidos. Las organizaciones que impulsan el reclamo insisten en que, más allá de los reconocimientos globales del estado, los derechos de los estudiantes siguen vulnerados bajo el sistema escolar actual.

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