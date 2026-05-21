El sur de Florida registra más proyectos en la construcción de centros de datos: cuáles son las zonas elegidas

El crecimiento de centros de datos en el sur de Florida impulsa nuevos proyectos en Miami-Dade y Palm Beach County (CBRE)

El avance de los centros de datos vinculados a la inteligencia artificial y la computación en la nube ya se traduce en nuevos proyectos en el sur de Florida, donde hay obras en Miami-Dade y una propuesta de más de 9 hectáreas en Palm Beach County, según Miami Herald. La expansión responde a una demanda nacional en alza, pero también abrió disputas por consumo eléctrico, uso de agua, ruido y falta de información a los vecinos.

Actualmente en Estados Unidos hay más de 1.500 centros de datos en distintas etapas de desarrollo y alrededor de 3.000 instalaciones ya existentes, con bajas tasas de vacancia, de acuerdo con un análisis reciente del Pew Research Center citado por el medio local. En Florida operan 120 y hay ocho más planificados.

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Joshua Forman, abogado de Greenberg Traurig que representa a propietarios, desarrolladores, operadores e inversores de centros de datos, aseguró en Miami Herald que esa baja vacancia muestra una oportunidad para los inversores.

También sostuvo que la demanda creció primero con la pandemia, cuando se volvió habitual la videoconferencia, y después con la IA generativa, que exige gran capacidad de cómputo para su entrenamiento.

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Desde la firma Greenberg Traurig manifestaron las grandes oportunidades para inversores (REUTERS/Andrew Kelly)

Miami-Dade concentra nuevas obras

El condado de Miami-Dade no es un sitio ideal para centros de datos de tipo hiperescalar porque el suelo es caro y escaso, y porque riesgos ambientales como huracanes e inundaciones desalientan desarrollos de gran tamaño, según Miami Herald. Aun así, en el área de Miami hay 27 instalaciones ya construidas o en obra, de acuerdo con la base de datos en línea Data Center Map.

En el barrio de Westview, una comunidad no incorporada del noreste de Miami-Dade, Iron Mountain construye un centro de datos de 150.000 pies cuadrados (14.000 metros cuadrados), apenas más pequeño que una tienda Walmart Supercenter. La compañía de gestión de información con sede en New Hampshire lo define como una instalación “lista para IA”.

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En el borde de los Everglades, también en un área no incorporada de Miami-Dade, la empresa Metrobloks construye otro centro de datos de 112.900 pies cuadrados (10.500 cuadrados), con finalización prevista para más adelante este año. Más al sur, el medio informó que se anunció un microcentro de datos dentro de un complejo de oficinas en South Miami-Dade, el primero para esa zona.

El centro de Miami tuvo su primera gran instalación de este tipo en 2001: un complejo de 70.000 metros cuadrados que funciona como nodo informático para buena parte de América Latina, detalló Miami Herald. La nueva ola de desarrollos en el sur de Florida se concentra en áreas con zonificación industrial y, en varios casos, en inmuebles de escala más reducida.

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Proyectos como el centro de datos de Iron Mountain, impulsan el auge de la inteligencia artificial en el sur del estado (Iron Mountain)

Consumo de agua y energía alimenta la oposición vecinal

Casi el 40% de los estadounidenses cree que los centros de datos perjudican al medio ambiente y elevan el costo de la energía en los hogares, mientras que el 30% considera que afectan la calidad de vida de quienes viven cerca, según datos de Pew publicados este año. El medio señaló que estas instalaciones requieren grandes cantidades de electricidad y agua para funcionar.

Uno de los ejemplos citados por Miami Herald es un proyecto de USD 2.600 millones en Polk County, en el centro de Florida, que consumiría unas 50.000 galones de agua por día. Entre las quejas vecinales más frecuentes figuran la presión sobre las redes locales de servicios y el ruido persistente de los sistemas de enfriamiento.

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El gobernador de Florida Ron DeSantis, a quien Miami Herald describió como un crítico abierto de la IA y de los centros de datos, promulgó a comienzos de este mes una ley orientada a impedir que esas instalaciones trasladen sus costos energéticos a los residentes cercanos. La norma también incluye disposiciones que permiten a los municipios bloquear desarrollos de este tipo.

Nick Tsinoremas, profesor de ciencias de la computación de la University of Miami, aseguró en Miami Herald que el rumbo actual de la IA “requiere demasiada energía y demasiados recursos”. A la vez, planteó que el progreso tecnológico probablemente hará que estos centros sean más eficientes y necesiten menos agua y menos electricidad para operar.

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Miami-Dade y Palm Beach, con inversiones millonarias y desafíos de aceptación social (Reuters)

Diferencias en el avance por zonificación del suelo

En Westview, vecinos cuestionaron en una reunión de una asociación de propietarios realizada en abril cómo el proyecto de Iron Mountain avanzó casi sin que la comunidad lo advirtiera, señaló el portal de Miami. El centro de datos inició obras en febrero de 2025 y estaba en preparación desde 2023.

Funcionarios de Miami-Dade County explicaron en esa reunión que las notificaciones solo se enviaron a propiedades situadas dentro de un radio de 150 metros del desarrollo porque el terreno no requería rezonificación. Ese perímetro incluía únicamente inmuebles industriales, no las viviendas sobre Northwest 27th Avenue ni un complejo de apartamentos cercano.

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El código de zonificación de Miami-Dade County clasifica los centros de datos como “hubs de telecomunicaciones” y los permite en distritos industriales. Como el terreno ya tenía ese uso y además pertenecía a Iron Mountain, donde antes funcionaba una instalación de almacenamiento, el desarrollador no necesitó una autorización especial para construir.

Naiya Lynn, vecina que vive a unos dos kilómetros del proyecto, afirmó a Miami Herald: “No creo que hayan sido deshonestos. Simplemente no creo que hayan sido transparentes. Y creo que hay una gran diferencia”.

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Mientras que Trameka Rios, residente de Little River Farms, afirmó al medio que hace falta mayor rendición de cuentas de parte de los funcionarios electos y agregó: “Al final del día, se trata de nuestra calidad de vida”.

Iron Mountain levanta en Westview un centro de datos “listo para IA” que promete transformar el entorno tecnológico local (Iron Mountain)

En Palm Beach County, el avance de Project Tango quedó frenado mientras su impulsor busca la rezonificación del predio. La propuesta contempla un centro de datos casi 9 hectáreas y medidas adicionales para depósitos en un terreno de 202 acres (81.000 hectáreas), en el oeste del condado, a unos 35 kilómetros de Mar-a-Lago, la residencia del presidente Donald Trump, según el medio.

Jorge Navarro, abogado especializado en uso del suelo de Greenberg Traurig, planteó en Miami Herald que le parece razonable zonificar estos proyectos como depósitos porque son “compatibles” con otros edificios industriales.

Caso contrario al de vecinos, quienes creen que deberían recibir un tratamiento diferente porque consumen mucha más energía que un depósito convencional, y afirmó que los municipios deben preguntarse si cuentan con la capacidad eléctrica necesaria antes de aprobarlos.

Project Tango planea instalar un centro de datos de 93 mil metros cuadrados junto a casi 185 mil metros cuadrados de almacenes en Palm Beach (Project Tango)

Entre los proyectos identificados por el informe detallado por Miami Herald figuran: Project Tango en 20125 Southern Blvd. en Palm Beach County, Metrobloks en 500 NW 137th Ave. en Miami-Dade County, Iron Mountain en 2925 NW 120th Ter. en Miami-Dade County y el proyecto “Fishbowl” de ReadySetFundGrow en 23095 S. Dixie Hwy. en Miami-Dade County.