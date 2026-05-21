Nueva York ofrecerá entradas para el Mundial a 50 dólares mediante un sorteo

Nueva York sortea 1.000 entradas para la Copa Mundial FIFA 2026 a 50 dólares entre los residentes de la ciudad

La ciudad de Nueva York vivirá uno de los momentos más esperados por los aficionados al fútbol en 2026, cuando el área triestatal reciba la Copa Mundial de la FIFA. En un contexto donde el acceso a los partidos suele estar limitado por los altos costos de las entradas, el alcalde Zohran Mamdani ha anunciado una medida que apunta a democratizar la experiencia. En una conferencia de prensa, Mamdani dio a conocer la puesta en marcha de un sorteo para que los residentes de la ciudad puedan adquirir entradas a un precio prácticamente simbólico.

El anuncio ha generado una ola de expectativas entre los fanáticos locales, ya que por primera vez en la historia reciente se ofrecerán boletos para la Copa Mundial a solo 50 dólares la unidad. Esta iniciativa contempla un número limitado de entradas, lo que ha hecho crecer el interés y la atención mediática en torno al sorteo. Se trata de una oportunidad única para miles de neoyorquinos que, de otra forma, se verían imposibilitados de asistir a uno de los mayores espectáculos deportivos del planeta debido a los costos habituales.

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El corazón de la propuesta reside en la cantidad de boletos y las condiciones asociadas a su adquisición. Según confirmó la periodista Marcia Kramer de CBS News New York, el alcalde Mamdani logró asegurar 1.000 boletos exclusivamente para los residentes de la ciudad. Cada uno de estos boletos costará 50 dólares y serán distribuidos mediante un sorteo público, cuyos detalles se darán a conocer oficialmente en una conferencia de prensa programada para el miércoles a las 10:15 de la mañana. Para participar, los interesados deberán acreditar su residencia en Nueva York, aunque aún no se han difundido los requisitos específicos ni el procedimiento exacto para la inscripción.

La iniciativa impulsada por el alcalde Zohran Mamdani busca democratizar el acceso a los partidos del Mundial de fútbol en el área triestatal (Ilustración: Jesús Aviles)

Uno de los grandes atractivos de esta oferta es que no solo incluye la entrada al partido, sino que los ganadores también recibirán boletos de autobús de ida y vuelta gratuitos. Este beneficio adicional responde a una de las principales preocupaciones logísticas de los asistentes: el elevado costo y la complejidad del transporte hacia el estadio, especialmente considerando la demanda y el volumen de público que se espera para el evento.

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La decisión de ofrecer boletos a precios accesibles llega en un momento clave, ya que el área triestatal se prepara para recibir ocho partidos de la Copa Mundial, incluyendo la final que se celebrará en julio en el MetLife Stadium, conocido en este contexto como el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey. La elección de este recinto para albergar el partido decisivo del certamen implica un despliegue operativo y de seguridad de gran envergadura, así como la llegada de miles de visitantes internacionales. Este estadio, con capacidad para más de 82 mil espectadores, será el epicentro de la atención mundial durante el desenlace del torneo.

La programación de partidos en el área triestatal no solo representa un desafío organizativo, sino también una oportunidad para consolidar la imagen de Nueva York como sede de eventos deportivos de primer nivel. La ciudad y sus alrededores se han volcado en los preparativos, con el objetivo de garantizar una experiencia segura y memorable tanto para los residentes como para los visitantes.

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El MetLife Stadium, conocido como Estadio de Nueva York/Nueva Jersey, será sede de la final con capacidad para más de 82 mil espectadores

La magnitud del evento y la limitada disponibilidad de entradas han disparado los precios en el mercado oficial y en las plataformas de reventa. De acuerdo con datos de la empresa especializada TicketData, los boletos más baratos para los partidos de la fase de grupos se cotizan en 553 dólares en los mercados de reventa, una cifra que resulta prohibitiva para la mayoría de los aficionados. La situación es aún más extrema en el caso de la final, donde el precio más bajo registrado asciende a 7.734 dólares. Estos valores reflejan la altísima demanda y la especulación que caracteriza a este tipo de citas deportivas globales.

El acceso al estadio implica también un gasto adicional en transporte. Los boletos de ida y vuelta en NJ Transit tienen un costo de 98 dólares, mientras que el viaje en autobús desde Manhattan se ofrece en 20 dólares. Estos precios, aunque reducidos respecto a las tarifas originales de 150 y 80 dólares respectivamente, suponen un desembolso considerable para quienes desean asistir a los partidos. La suma de los costos de entrada y transporte sitúa la experiencia fuera del alcance de numerosos residentes, lo que refuerza la importancia de la iniciativa municipal.

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Frente a este panorama, la administración de Mamdani ha buscado aliviar la carga económica de los asistentes mediante la inclusión de transporte gratuito para los ganadores del sorteo de entradas. Además, se anunció recientemente que el ferry de Nueva York ofrecerá servicios adicionales durante los días de partido, facilitando así el acceso al estadio y descongestionando otras rutas de transporte. Estas medidas pretenden no solo abaratar la experiencia, sino también asegurar que la movilidad no se convierta en un obstáculo para quienes resulten beneficiados con las entradas.

En suma, la iniciativa de sortear entradas a 50 dólares, acompañadas de transporte gratuito, representa un esfuerzo por acercar la Copa Mundial a los neoyorquinos y garantizar que el evento no sea exclusivo de quienes pueden afrontar los elevados costos habituales. Con el área triestatal lista para recibir a miles de visitantes y la final programada en el MetLife Stadium, la ciudad se posiciona como un epicentro futbolístico mundial y busca que la fiesta sea verdaderamente accesible para su gente.

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