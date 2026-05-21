Entretenimiento

Policía encuentra cocaína escondida en un envío de SKIMS: esto dijo Kim Kardashian

Un camionero polaco escondió 90 kilos de cocaína dentro de un cargamento de ropa de la famosa marca

Guardar
Google icon
Condenan a camionero que escondió cocaína mientras transportaba un cargamento de SKIMS, marca de Kim Kardashian
Un cargamento legítimo de ropa de SKIMS fue utilizado para ocultar cocaína valuada en más de 9 millones de dólares. (Composición: National Crime Agency/Instagram)

Un camionero polaco fue sentenciado a 13 años y seis meses de prisión en Inglaterra por transportar 90 kilos de cocaína escondidos dentro de un cargamento de ropa y lencería de SKIMS, la marca de Kim Kardashian. La condena fue dictada el lunes 18 de mayo en el Chelmsford Crown Court, en Essex, según informó la Agencia Nacional del Crimen del Reino Unido (NCA).

El condenado, Jakub Jan Konkel, de 40 años y oriundo de Kartuzy, Polonia, fue detenido el 5 de septiembre de 2025 por agentes de la Fuerza Fronteriza en el Puerto de Harwich, tras arribar en ferry desde Hook of Holland, Países Bajos.

PUBLICIDAD

Su camión llevaba 28 palés de mercancía de SKIMS, pero una inspección reveló que el remolque había sido modificado con un compartimento secreto en las puertas traseras donde se encontraron 90 paquetes de cocaína de un kilogramo cada uno, con un valor estimado en el mercado ilegal de aproximadamente 9.6 millones de dólares.

Condenan a camionero que escondió cocaína mientras transportaba un cargamento de SKIMS, marca de Kim Kardashian
La droga estaba escondida detrás de las puertas traseras del remolque, modificado especialmente para el contrabando.(National Crime Agency)

Según la NCA, el camión no llegó directo a su destino. Los registros del sistema de rastreo del vehículo mostraron una parada no declarada de 16 minutos durante el trayecto, un detalle que Konkel omitió en sus interrogatorios. Las autoridades concluyeron que fue en ese intervalo cuando la droga fue cargada al camión, con el conocimiento del conductor y del grupo del crimen organizado detrás de la operación.

PUBLICIDAD

Konkel inicialmente negó saber del cargamento, pero finalmente se declaró culpable. Admitió ante las autoridades que había aceptado transportar la cocaína a cambio de 4,500 euros —unos 5,243 dólares—, una suma mínima frente al valor millonario de la droga que llevaba oculta.

“Los grupos del crimen organizado utilizan conductores corruptos como Konkel para trasladar drogas de clase A, frecuentemente ocultas en cargamentos completamente legítimos como este“, declaró a la prensa Paul Orchard, gerente de operaciones de la NCA.

El cargamento de SKIMS era legítimo

Condenan a camionero que escondió cocaína mientras transportaba un cargamento de SKIMS, marca de Kim Kardashian
SKIMS negó cualquier relación con el conductor, el camión o la red criminal involucrada en el caso.(National Crime Agency)

La NCA fue enfática en aclarar que la mercancía de SKIMS no tenía ninguna irregularidad y que ni el exportador ni el importador del cargamento estuvieron involucrados en el operativo criminal. Kim Kardashian y su empresa no han sido acusadas de ningún delito.

Ante las inevitables preguntas que surgieron en medios de todo el mundo, SKIMS emitió una declaración oficial a TMZ en la que dejó en claro su posición. “SKIMS tiene conocimiento de la reciente noticia relacionada con un envío con nuestros productos”, dijo un representante de la marca. “Queremos ser absolutamente claros: SKIMS no tenía ningún conocimiento de esta actividad criminal. No tuvimos ninguna conexión con la operación de contrabando, el conductor ni el camión.”

Por su parte, Jason Thorn, director asistente de la Fuerza Fronteriza británica, también se pronunció sobre el resultado del operativo: “Estas drogas destruyen vidas e infligen miseria en nuestras comunidades. Esta importante interceptación es testimonio del brillante trabajo de la Fuerza Fronteriza, privando a las redes criminales de millones en ganancias. Continuamos trabajando sin descanso para perseguir la criminalidad, proteger nuestras fronteras y mantener estas drogas peligrosas fuera de nuestras calles.”

La NCA publicó imágenes del caso en redes sociales el 18 de mayo, incluyendo fotografías de Konkel, los productos de SKIMS recuperados y la cocaína incautada, como parte de su comunicación pública sobre el operativo.

Temas Relacionados

SKIMSKim Kardashian

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Jon Favreau habló sobre The Mandalorian and Grogu: “Quienes antes no tenían edad para verla, quiero que también se enamoren de Star Wars”

A siete años del último lanzamiento en salas, el director explicó que el largometraje busca sumar público joven sin perder a los seguidores históricos, con una historia inédita que amplía el universo de Din Djarin y Grogu

Jon Favreau habló sobre The Mandalorian and Grogu: “Quienes antes no tenían edad para verla, quiero que también se enamoren de Star Wars”

David Beckham se refirió a su legado: “Quiero que mi familia entre a ese estadio y sepa que papá lo construyó”

La superestrella británica y figura pública compartió el valor que otorga a sus logros familiares y cómo busca trascender en la memoria de sus hijos con gestos llenos de significado y orgullo

David Beckham se refirió a su legado: “Quiero que mi familia entre a ese estadio y sepa que papá lo construyó”

Andy García cuestionó el presente de Hollywood: “La industria apuesta cada vez más por los remakes y eso limita papeles interesantes”

En una entrevista con Deadline, el actor reflexionó sobre el rumbo creativo del cine, defendió las producciones con identidad autoral y habló sobre el impacto de las nuevas tecnologías, su experiencia en Cannes y los proyectos que aún mantiene en desarrollo

Andy García cuestionó el presente de Hollywood: “La industria apuesta cada vez más por los remakes y eso limita papeles interesantes”

“Cien años de soledad”: la segunda parte ya tiene fecha de estreno en Netflix y promete un cierre de película

Se reveló que los nuevos episodios llegarán en agosto y la historia de Macondo terminará con un capítulo especial extendido, dirigido por Laura Mora, que llevará el final a otro nivel cinematográfico

“Cien años de soledad”: la segunda parte ya tiene fecha de estreno en Netflix y promete un cierre de película

Brooke Shields reveló el secreto de las escenas íntimas en los sets y reflexionó sobre la autenticidad a los 60 años

La actriz de Hollywood compartió cómo la confianza y la autenticidad marcaron sus legendarias escenas y detalló los retos de filmar hoy en estudios colmados de tecnología y entrenadores de intimidad, lejos de los estándares impuestos

Brooke Shields reveló el secreto de las escenas íntimas en los sets y reflexionó sobre la autenticidad a los 60 años

DEPORTES

Alerta en Argentina a 26 días del Mundial: el momento de la lesión del Dibu Martínez en un dedo antes de la final con Aston Villa

Alerta en Argentina a 26 días del Mundial: el momento de la lesión del Dibu Martínez en un dedo antes de la final con Aston Villa

Chocó contra un muro de contención, salió despedido y sufrió graves heridas: el impactante accidente de un motociclista en el Mundial de speedway

El jugador 27° que Lionel Scaloni evalúa llevar en la lista de la selección argentina para el Mundial 2026

El riesgo de la apuesta de la FIFA: el Mundial creció tanto que podría volverse en su contra

Se filmó durante la convocatoria de Brasil para el Mundial, no fue citado por Ancelotti y subió el video: “Hemos decidido mostrarlo todo”

TELESHOW

Lourdes Sánchez habló tras dar positivo en un control de alcoholemia: “Fue una carnicería pública”

Lourdes Sánchez habló tras dar positivo en un control de alcoholemia: “Fue una carnicería pública”

Ana Rosenfeld apuntó contra Mauro Icardi: “Quiere la tutela de las nenas con la China Suárez”

Gilby Clarke, el ex Guns N’ Roses que forjó una amistad con Pappo entre asados y guitarras: “Es mi héroe”

Fito Páez, entre silbidos y aplausos en su concierto en Buenos Aires: “Nunca voy a olvidar esta noche”

“Yo soy team Wanda”: el inesperado apoyo de Ricardo Darín a la conductora por la polémica del Martín Fierro

INFOBAE AMÉRICA

Rodrigo Paz anunció cambios en su gabinete y la creación del Consejo Económico y Social en Bolivia

Rodrigo Paz anunció cambios en su gabinete y la creación del Consejo Económico y Social en Bolivia

Más de 33 millones de personas bajo alerta por inundaciones y lluvias extremas en Estados Unidos

Alerta por el aumento de suicidios en adolescentes y jóvenes de la región: un informe reveló datos preocupantes

Gioconda Belli: “No vamos a acabar con una dictadura con poesía”

Quiénes son los cinco militares cubanos acusados junto a Raúl Castro en Estados Unidos