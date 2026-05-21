Policía encuentra cocaína escondida en un envío de SKIMS: esto dijo Kim Kardashian

Un cargamento legítimo de ropa de SKIMS fue utilizado para ocultar cocaína valuada en más de 9 millones de dólares. (Composición: National Crime Agency/Instagram)

Un camionero polaco fue sentenciado a 13 años y seis meses de prisión en Inglaterra por transportar 90 kilos de cocaína escondidos dentro de un cargamento de ropa y lencería de SKIMS, la marca de Kim Kardashian. La condena fue dictada el lunes 18 de mayo en el Chelmsford Crown Court, en Essex, según informó la Agencia Nacional del Crimen del Reino Unido (NCA).

El condenado, Jakub Jan Konkel, de 40 años y oriundo de Kartuzy, Polonia, fue detenido el 5 de septiembre de 2025 por agentes de la Fuerza Fronteriza en el Puerto de Harwich, tras arribar en ferry desde Hook of Holland, Países Bajos.

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Su camión llevaba 28 palés de mercancía de SKIMS, pero una inspección reveló que el remolque había sido modificado con un compartimento secreto en las puertas traseras donde se encontraron 90 paquetes de cocaína de un kilogramo cada uno, con un valor estimado en el mercado ilegal de aproximadamente 9.6 millones de dólares.

La droga estaba escondida detrás de las puertas traseras del remolque, modificado especialmente para el contrabando.(National Crime Agency)

Según la NCA, el camión no llegó directo a su destino. Los registros del sistema de rastreo del vehículo mostraron una parada no declarada de 16 minutos durante el trayecto, un detalle que Konkel omitió en sus interrogatorios. Las autoridades concluyeron que fue en ese intervalo cuando la droga fue cargada al camión, con el conocimiento del conductor y del grupo del crimen organizado detrás de la operación.

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Konkel inicialmente negó saber del cargamento, pero finalmente se declaró culpable. Admitió ante las autoridades que había aceptado transportar la cocaína a cambio de 4,500 euros —unos 5,243 dólares—, una suma mínima frente al valor millonario de la droga que llevaba oculta.

“Los grupos del crimen organizado utilizan conductores corruptos como Konkel para trasladar drogas de clase A, frecuentemente ocultas en cargamentos completamente legítimos como este“, declaró a la prensa Paul Orchard, gerente de operaciones de la NCA.

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El cargamento de SKIMS era legítimo

SKIMS negó cualquier relación con el conductor, el camión o la red criminal involucrada en el caso.(National Crime Agency)

La NCA fue enfática en aclarar que la mercancía de SKIMS no tenía ninguna irregularidad y que ni el exportador ni el importador del cargamento estuvieron involucrados en el operativo criminal. Kim Kardashian y su empresa no han sido acusadas de ningún delito.

Ante las inevitables preguntas que surgieron en medios de todo el mundo, SKIMS emitió una declaración oficial a TMZ en la que dejó en claro su posición. “SKIMS tiene conocimiento de la reciente noticia relacionada con un envío con nuestros productos”, dijo un representante de la marca. “Queremos ser absolutamente claros: SKIMS no tenía ningún conocimiento de esta actividad criminal. No tuvimos ninguna conexión con la operación de contrabando, el conductor ni el camión.”

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Por su parte, Jason Thorn, director asistente de la Fuerza Fronteriza británica, también se pronunció sobre el resultado del operativo: “Estas drogas destruyen vidas e infligen miseria en nuestras comunidades. Esta importante interceptación es testimonio del brillante trabajo de la Fuerza Fronteriza, privando a las redes criminales de millones en ganancias. Continuamos trabajando sin descanso para perseguir la criminalidad, proteger nuestras fronteras y mantener estas drogas peligrosas fuera de nuestras calles.”

La NCA publicó imágenes del caso en redes sociales el 18 de mayo, incluyendo fotografías de Konkel, los productos de SKIMS recuperados y la cocaína incautada, como parte de su comunicación pública sobre el operativo.

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