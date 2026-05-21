La inteligencia artificial es el nuevo jugador del Mundial: Google Gemini llegó a Times Square con la Selección Argentina

La Selección Argentina tomó Times Square: pantalla gigante, jueguitos y camisetas de Messi en el corazón de Nueva York.

Camisetas de Messi repartidas en Times Square, una pantalla gigante con la celeste y blanca, y decenas de personas haciendo jueguitos en pleno Manhattan. La escena fue el {ultimo martes, pero la jugada más importante no estaba en la calle.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y Google realizaron en Nueva York el primer evento público de su alianza con Gemini. La agenda incluyó una visita a la Google Store de Manhattan, donde directivos de ambas organizaciones avanzaron en las primeras implementaciones del acuerdo, y una serie de actividades abiertas al público en Times Square, que cerraron con la proyección de una pieza audiovisual de la Selección en una de las pantallas más vistas del mundo.

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Del recorrido participaron Florencia Sabatini, directora de Comunicaciones de Google para Hispanoamérica, y Leandro Petersen, director de Marketing y Comercial de la AFA.

Florencia Sabatini, directora de Comunicaciones de Google para Hispanoamérica, y Leandro Petersen, director de Marketing y Comercial de la AFA, durante el encuentro institucional en la Google Store de Manhattan. (Google)

El jugador sin número

La inteligencia artificial, en este Mundial, no figura en la convocatoria pero juega en todas las posiciones.

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Juega con el cuerpo técnico: Gemini va a trabajar con Matías Manna, el analista de datos del equipo de Scaloni, para análisis de rivales, cruces tácticos y proyecciones de partidos. Petersen lo confirmó cuando se firmó el acuerdo en marzo: “Esa figura de Matías como analista de datos de la Selección va a estar vinculada con Gemini.”

Juega con los jugadores: monitoreo de bienestar, horas de sueño, pulsaciones, estado físico en tiempo real.

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Florencia Sabatini (Google) y Leandro Petersen (AFA) explicaron en Nueva York los alcances de la alianza con Gemini: tecnología para el cuerpo técnico, los jugadores y los hinchas.

Y juega con la hinchada. Sabatini identifica tres usos concretos que van a cambiar cómo se vive el torneo. El primero es el análisis: con Gemini, cualquier persona mirando el partido desde casa puede cruzar el historial de un pateador de penales con la altitud de la cancha y el récord del arquero rival.

El segundo es la creatividad: memes, fotomontajes, contenido para redes. Y El tercero es la música: Lyria, la herramienta de creación musical dentro de Gemini, permite armar una canción de cancha en segundos.

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La celeste y blanca se adueñó de Times Square: la Selección Argentina y Google Gemini proyectaron una pieza audiovisual en una de las pantallas más icónicas del mundo. (Google)

Por qué Argentina

El acuerdo se firmó el 5 de marzo. Gemini es patrocinador principal global de todas las selecciones argentinas durante 2026 y 2027: la mayor, la sub-13, la sub-15, la sub-17, la femenina, la de futsal y la de fútbol playa.

Argentina no estaba en la lista original de candidatos de Google, que habitualmente piensa sus asociaciones deportivas por volumen de mercado: Estados Unidos, Inglaterra, Brasil, Alemania, Japón, México. Tres variables cambiaron el criterio: Argentina es campeona del mundo vigente, Messi mantiene un peso específico en la conversación global, y aproximadamente un tercio del debate mundial sobre fútbol en redes gira alrededor de la Selección.

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AFA y Google Gemini avanzan en la implementación de inteligencia artificial en el fútbol argentino: desde el cuerpo técnico de Scaloni hasta la experiencia de los hinchas en el Mundial 2026. (Google)

La cancha pareja

“La tecnología es la herramienta que puede igualar muchas oportunidades”, dijo Sabatini. La lógica es concreta: una pyme sin presupuesto para una agencia puede, con IA, operar al nivel de una corporación. Un hincha sin acceso a analistas puede entender el partido con la misma profundidad que un periodista especializado.