Estados Unidos

El servicio de NJ Transit se reanuda en Penn Station tras el incendio forestal

La reactivación gradual del transporte ferroviario entre Nueva York y Nueva Jersey ocurrió después de que un incendio en Secaucus obligara a interrumpir por completo las operaciones y afectara significativamente la movilidad de miles de pasajeros

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Un incendio forestal en Secaucus forzó la suspensión total del servicio de trenes NJ Transit entre Nueva Jersey y Nueva York (REUTERS/David 'Dee' Delgado)
Un incendio forestal en Secaucus forzó la suspensión total del servicio de trenes NJ Transit entre Nueva Jersey y Nueva York (REUTERS/David 'Dee' Delgado)

Un incendio forestal provocó la suspensión total del servicio de NJ Transit en Penn Station, Nueva York, durante la hora punta del miércoles, alterando la rutina de miles de usuarios del transporte público. El incidente, ocurrido en un momento crítico para los desplazamientos diarios, dejó a los viajeros sin opciones inmediatas, con paneles informativos que solo mostraban la palabra “cancelado” y una multitud creciente de personas en la estación. La interrupción, además de inesperada, puso de manifiesto la vulnerabilidad de uno de los principales sistemas ferroviarios del noreste de Estados Unidos ante emergencias externas.

El origen de la crisis fue un incendio forestal de grandes dimensiones que se desató en Secaucus, una localidad situada cerca de la autopista New Jersey Turnpike. Las llamas avanzaron rápidamente y se aproximaron peligrosamente a uno de los túneles que cruzan el río Hudson, una infraestructura clave que conecta Nueva Jersey con la ciudad de Nueva York. Los bomberos desplegaron un operativo de emergencia para combatir el fuego, centrando sus esfuerzos en evitar que el incendio alcanzara las vías y los sistemas eléctricos que alimentan el servicio ferroviario.

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El impacto del incendio sobre la infraestructura ferroviaria fue inmediato y severo: todos los trenes de NJ Transit con destino y origen en Penn Station quedaron inmovilizados. El riesgo de que las llamas afectaran los túneles subterráneos y los sistemas de señalización obligó a las autoridades a suspender la circulación como medida de precaución. Esta decisión, aunque necesaria desde el punto de vista de la seguridad, desencadenó una situación de congestión y frustración tanto en Nueva York como en los puntos de origen de los trenes en Nueva Jersey.

Locomotora eléctrica plateada de NJ Transit, número 4539, en vías. Detrás, el horizonte de Nueva York con rascacielos al atardecer
Miles de pasajeros quedaron varados en Penn Station tras la interrupción del transporte ferroviario durante la hora punta del miércoles (NJ Transit)

Mientras los equipos de emergencia intentaban sofocar el incendio al otro lado del río, en Penn Station se vivían escenas de creciente impaciencia y desconcierto. Los posibles usuarios del servicio de trenes se agolpaban frente a los paneles de información, que no ofrecían detalles más allá de la cancelación generalizada. La ausencia de anuncios claros o explicaciones por parte de las autoridades de NJ Transit incrementó la sensación de incertidumbre entre los presentes. “Es un caos, ¿sabes a lo que me refiero?”, expresó Hassan Brown, uno de los afectados. Su testimonio reflejaba el sentir colectivo de una muchedumbre que, sin alternativas inmediatas, se limitaba a esperar en los andenes.

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Algunos pasajeros compartieron su frustración ante la falta de información y la imposibilidad de continuar con su jornada. “Hay un incendio forestal afuera y supongo que todos aquí estamos atrapados”, manifestó Jeanie Romano, quien se encontraba impedida de regresar a su hogar. Otros intentaban resignarse a la situación con paciencia forzada. “A veces hay que sentarse y esperar a que pase”, comentó Dennis Sagwitz, en un intento de explicar la resignación generalizada ante una emergencia fuera de su control.

La tensión en la estación fue en aumento conforme avanzaban los minutos y las horas. “Esto es ridículo. Llevo más de una hora esperando aquí. Nadie ha dicho nada. No han hecho ningún anuncio explicando lo que está pasando”, relató Deidra Welch, otra de las pasajeras varadas. La falta de comunicación clara por parte de las autoridades fue un tema recurrente en los testimonios recogidos durante la suspensión. “Me molesta, ¿sabes? Es como si algo tuviera que empezar a moverse”, expresó otro viajero, subrayando el desconcierto de quienes dependían del transporte ferroviario para regresar a casa.

La falta de comunicación clara por parte de las autoridades incrementó el desconcierto e impaciencia entre los viajeros en la estación (REUTERS/Eduardo Munoz)
La falta de comunicación clara por parte de las autoridades incrementó el desconcierto e impaciencia entre los viajeros en la estación (REUTERS/Eduardo Munoz)

Una vez que los bomberos lograron extinguir el incendio en Secaucus, la situación comenzó a normalizarse. Apenas tres horas después del inicio de la emergencia, se autorizó la reanudación paulatina del servicio de trenes entre Nueva York y Nueva Jersey. Las puertas de los vagones se abrieron y los viajeros, que habían aguardado durante horas, se apresuraron a abordar los primeros trenes disponibles. En ese momento, todos los asientos quedaron ocupados de inmediato y, en muchos coches, solo había espacio para viajar de pie. El ambiente a bordo de los trenes reflejaba tanto el alivio como el agotamiento de los pasajeros, que finalmente pudieron continuar su trayecto, aunque en condiciones poco cómodas.

La normalización del servicio no fue inmediata ni total. Aunque los trenes de NJ Transit volvieron a circular, la operadora informó que se mantenían algunos retrasos tanto en la entrada como en la salida de Penn Station durante las últimas horas del miércoles. Los efectos de la suspensión y del incendio persistieron, con demoras acumuladas y una afluencia de pasajeros mayor a la habitual, producto de la congestión generada durante el incidente. Para muchos usuarios, la jornada terminó mucho más tarde de lo previsto, con la certeza de que la vulnerabilidad del sistema ante emergencias ambientales puede alterar drásticamente el ritmo de la ciudad en cuestión de minutos.

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