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CapCut llega a la app de Gemini: ahorrarás horas de edición de video y fotografías

Los usuarios se evitarán saltar entre aplicaciones móviles, ya que muchas funciones con IA estarán disponibles en la plataforma de Google

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Los usuarios podrán ingresar a las funciones de CapCut en la app de Gemini. (CapCut / Google)
Los usuarios podrán ingresar a las funciones de CapCut en la app de Gemini. (CapCut / Google)

CapCut se asocia con Gemini de Google para que los usuarios puedan editar imágenes y videos directamente dentro de la app de Gemini.

La integración busca recortar pasos en el proceso creativo: en lugar de generar una idea en Gemini, exportar archivos y pasar a otra plataforma, la edición quedará incorporada al mismo flujo conversacional, con ajustes más rápidos y menos fricción entre borradores.

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A medida que los flujos de trabajo creativos se vuelven más conectados y fluidos, la apuesta apunta a un modelo donde crear, corregir y publicar sea parte de una misma experiencia.

En ese escenario, la creación tiende a ser más conversacional e intuitiva: el usuario pide cambios, prueba versiones y afina el contenido sin romper el ritmo por cambios de aplicación.

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Los usuarios podrán editar más fácil sus videos en Gemini. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Los usuarios podrán editar más fácil sus videos en Gemini. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Funciones: qué se podrá hacer dentro de Gemini

La asociación permitirá acceder a funciones creativas y herramientas avanzadas de edición de CapCut desde Gemini para trabajar sobre imágenes y videos.

El objetivo es que la edición deje de ser una etapa separada y pase a integrarse al proceso desde el primer borrador, con iteraciones más rápidas y ajustes directamente vinculados a lo que el usuario solicita en la conversación.

Disponibilidad: cuándo llega la integración

Por el momento, el anuncio adelantó que la edición dentro de Gemini estará disponible “pronto”, sin una fecha confirmada ni un calendario detallado.

La integración se presentó como el inicio de una estrategia más amplia: conectar herramientas y experiencias para que la creación ocurra en un entorno único, con funciones integradas de manera inteligente entre plataformas.

Gemini es la IA de Google. REUTERS/Carlos Jasso//File Photo
Gemini es la IA de Google. REUTERS/Carlos Jasso//File Photo

Mientras llega la integración de CapCut a la app de Gemini, la plataforma de Google ya permite realizar algunas ediciones de fotografías con inteligencia artificial. Entre las opciones más habituales figura la posibilidad de modificar elementos de una imagen a partir de una instrucción en lenguaje natural, como ajustar colores o retocar detalles puntuales para probar variantes sin necesidad de abrir un editor externo.

Por ejemplo, el usuario puede pedir cambios de estilo —como probar un color de pelo distinto— y solicitar ajustes sobre partes específicas de la imagen para comparar resultados y elegir la versión final gracias al modelo de IA Nano Banana.

En video, Gemini también ofrece capacidades de creación asistida, orientadas a generar clips a partir de instrucciones y materiales proporcionados por el usuario.

Qué es Nano Banana en Gemini

Nano Bananaen Gemini es un modelo avanzado de generación de imágenes con inteligencia artificial desarrollado por Google e integrado directamente en la plataforma.

Google lanza Nano Banana 2, su sistema de generación de imagen con IA más avanzado hasta la fecha.
Google lanza Nano Banana 2, su sistema de generación de imagen con IA más avanzado hasta la fecha. (Google)

En sus versiones más recientes —conocidas como Nano Banana 2— permite crear imágenes a partir de descripciones escritas (prompts) y combinar estilos de distintos universos visuales, desde estética de animación hasta referencias de videojuegos populares, entre otras aplicaciones.

El modelo permite generar imágenes personalizadas a partir de una consigna que describa el personaje, el estilo visual y los detalles de la escena.

Por ejemplo, un usuario puede pedir cómo se vería un personaje conocido con una estética similar a la de Fortnite o GTA, y la IA produce una imagen que integra ambos mundos de forma consistente.

Dos capturas de pantalla verticales de un smartphone con interfaz oscura, mostrando texto explicativo y un diagrama ilustrado del ciclo del agua
Nano Banana puede crear infografías en cuestión de segundos. (Gemini)

Según la información disponible sobre el despliegue del modelo en el ecosistema de Google, Nano Banana está disponible de forma gratuita en Gemini y también puede encontrarse en otras plataformas de la compañía, como el buscador, AI Studio, Google Cloud y Google Ads.

El sistema responde con rapidez a las instrucciones y puede apoyarse en conocimiento del mundo real; incluso puede recurrir a imágenes recientes disponibles en la web para construir representaciones más precisas y actuales, de acuerdo con la configuración y disponibilidad de la función.

Entre sus funciones avanzadas, puede generar texto legible dentro de las imágenes —una capacidad útil para maquetas, tarjetas y piezas de diseño—, adaptar ese texto a distintos idiomas y componer elementos visuales con alto nivel de detalle.

Además, las imágenes generadas incluyen identificadores y credenciales de contenido orientados a aportar transparencia sobre el origen del material y el proceso de creación mediante inteligencia artificial.

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