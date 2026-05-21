Dividen el Bronx en dos comandos y suman 200 agentes para reforzar el patrullaje

El Bronx se divide en dos zonas policiales, Bronx North y Bronx South, para mejorar la seguridad y reducir la criminalidad (Reuters)

La policía de Nueva York, el alcalde Zohran Mamdani, la comisionada Jessica Tisch, la gobernadora Kathy Hochul, Bronx North, Bronx South y 200 policías protagonizan una reforma en la seguridad del Bronx. La ciudad anunció la división formal de este distrito en dos zonas de patrullaje—Bronx North y Bronx South—y el refuerzo de las calles con 200 policías adicionales.

“Por primera vez en la historia de la ciudad, dividimos el Bronx en dos comandos para llevar a este distrito los mismos estándares que Brooklyn, Queens y Manhattan”, afirmó Mamdani al presentar la medida junto a Tisch y Hochul.

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El Bronx registró cerca de 1.000.000 de llamadas al 911 en el último año, cifra que motivó la reestructuración de la vigilancia policial (EFE)

El alcalde subrayó que la medida busca un compromiso para bajar el crimen en este distrito, y aclaró que no se trata de una reacción ante el fracaso, sino de construir sobre el éxito logrado. Asimismo, remarcó que, aunque las cifras muestran una baja del 11% en los delitos del Bronx este año, la llegada del verano exige redoblar esfuerzos.

“Sabemos que cuando suben las temperaturas, suben los niveles de violencia. Pero la violencia no es inevitable. No tenemos que resignarnos a eso”, remarcó .

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Qué cambia con la nueva estructura policial

El Bronx abandona el modelo de un solo comando policial y adopta el esquema norte-sur que ya rige en otros distritos. Bronx North y Bronx South contarán con mandos propios, equipos de homicidios y unidades especializadas para delitos específicos, además de los cerca de 200 agentes adicionales que refuerzan la presencia en las calles.

El comisionado adjunto Benjamin Gurley, responsable de Bronx North, explicó que el control, los recursos y las medidas estratégicas se expanden: “Con 12 comandos divididos a la mitad, podemos concentrar los esfuerzos de manera más efectiva”.

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La policía de Nueva York refuerza las calles del Bronx con 200 agentes adicionales para afrontar el incremento de violencia en verano (CBS)

Cada zona podrá adaptar su respuesta a los patrones de delito locales, con el objetivo de reducir los tiempos de reacción y enfocar la prevención en los puntos más conflictivos. El alcalde Mamdani destacó: “El Bronx recibió cerca de 1.000.000 de llamadas al 911 el año pasado”.

La demanda supera ampliamente lo que puede gestionar un solo comando.

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Por qué se toma la decisión ahora

La reforma se informa en vísperas del verano, un período donde aumentan los hechos violentos. El alcalde Mamdani advirtió que “el fin de semana del Día de los Caídos (Memorial Day) suele marcar un pico en los índices delictivos año tras año".

En este sentido, aclaró: “Los datos muestran esa tendencia, planificamos acciones especiales para prevenir los delitos en el distrito”.

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Las autoridades insisten en que, pese a la baja en los homicidios y los robos, el Bronx sigue siendo el principal desafío para la policía local.

Qué impacto esperan las autoridades

El objetivo de la reestructuración es asegurar que los vecinos del Bronx tengan el mismo apoyo, supervisión y recursos que el resto de los distritos.

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La comisionada Tisch declaró a la cadena estadounidense CBS News: “Esto no es una respuesta al fracaso, sino una decisión para construir sobre el éxito. El Bronx lidera la reducción de delitos en la ciudad y este cambio fortalecerá las estrategias de vigilancia”.

La fiscal del distrito, Darcel Clark, opina que la mayor presencia policial ayudará a disuadir el delito: “Si la gente ve un policía, lo pensará dos veces antes de delinquir. Cuantos más policías cubran el distrito, mayor será la capacidad de prevención”.

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El despliegue policial en el Bronx incluye más de 2.600 agentes en 72 zonas conflictivas de Nueva York, con foco en las noches y madrugadas (Google Maps)

El plan incluye el despliegue de más de 2.600 agentes en 72 zonas de alta violencia en toda la ciudad, focalizando la vigilancia en los horarios de mayor riesgo, como las noches y las primeras horas de la mañana.

“Pondremos oficiales donde más se los necesita y cuando más se los necesita. Perseguiremos armas ilegales y a las pandillas responsables de la violencia”, explicó Tisch.

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La reacción local y la estrategia para el verano

Líderes comunitarios y religiosos recibieron positivamente la noticia. El activista Shah Nawaz consideró que la nueva estructura “apunta a resolver problemas como los robos menores, que afectaban la vida diaria en el barrio”.

El enfoque policial se complementa con programas para jóvenes durante el verano, desde ligas deportivas hasta actividades culturales. Mamdani insistió: “Nuestra meta es que, cuando termine el verano y los chicos vuelvan a clase, podamos medir el éxito no solo en cifras, sino en hogares donde no falte nadie en la mesa”.

Los responsables del operativo confían en que el nuevo modelo permitirá adaptar la estrategia a la realidad de cada barrio y consolidar la tendencia descendente en los índices de violencia.