Cerraron accesos cercanos al aeropuerto de Los Ángeles mientras reparan una fuga de gas y tuberías dañadas

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles recomendó a los viajeros planificar su llegada con anticipación y monitorear el estado del tráfico hacia el aeropuerto LAX (REUTERS/Mike Blake)

Una fuga de gas y la rotura de una tubería principal de agua cerca del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) alteraron el tránsito la noche del miércoles y amenazan con extender el impacto sobre los accesos al aeropuerto durante la jornada del jueves, en el arranque de los viajes por el fin de semana del “Día de los Caídos”, según informaron medios locales como NBC Los Angeles y Fox LA.

El conducto de gas dañado era una tubería de acero de 6 pulgadas. El problema comenzó poco después de las 21:00 horas del miércoles en la cuadra 9600 de Sepulveda Boulevard y 96th Street, en Westchester, de acuerdo con la portavoz del Departamento de Bomberos de Los Ángeles Jennifer Middleton, citada por Telemundo 52.

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El Departamento de Bomberos de Los Ángeles informó, según NBC Los Angeles, que el tránsito quedó congestionado después de que ambas líneas fueran golpeadas durante trabajos de construcción. La agencia pidió a los viajeros salir con anticipación y revisar el estado del tráfico antes de dirigirse a la zona del aeropuerto, según NBC Los Angeles.

Una fuga de gas y la rotura de una tubería principal de agua alteraron el tránsito cerca de LAX en pleno inicio de viajes por Memorial Day (ABC 7)

Cierres viales afectan uno de los accesos directos al aeropuerto

Los carriles en dirección norte de Sepulveda Boulevard a la altura de Imperial Highway fueron cerrados, al igual que los carriles en dirección este y oeste sobre 96th Street, según el Departamento de Bomberos de Los Ángeles, citado por NBC Los Angeles. Imágenes del lugar mostraron vehículos policiales junto al área de obras mientras ayudaban a desviar el tránsito.

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La cadena CBS LA describió el punto afectado como un acceso directo al aeropuerto y advirtió que el cierre bloquea la llegada por Sepulveda en sentido norte y también los movimientos desde Imperial Highway y 96th Street. Además, se sugiere que quienes tengan vuelos, deben salir más temprano porque el tráfico se ve afectado para entrar al aeropuerto.

Estos desplazamientos hacia y desde el aeropuerto de Los Ángeles se encontrarán gravemente afectados hasta que se completen las reparaciones temporales, según Fox LA. La portavoz de los bomberos reiteró sobre la alerta oficial para que los viajeros “prevean tiempo adicional de traslado y revisar el tráfico antes de dirigirse a la zona”.

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Las autoridades cerraron los carriles norte de Sepulveda Boulevard a la altura de Imperial Highway y ambos sentidos de 96th Street por el incidente (ABC 7)

Reparaciones temporales en marcha y sin orden de evacuación

El daño fue causado por un tercero que realizaba trabajos de servicios públicos, dijo Erick Rivas, portavoz de SoCalGas, a City News Service, según consignó Fox LA. Rivas también precisó: “Este trabajo de un tercero no estaba relacionado con ningún trabajo de SoCalGas. En este momento, no creemos que haya interrupciones en el servicio de gas. Las cuadrillas de SoCalGas se encuentran actualmente en el lugar realizando reparaciones temporales”.

En la respuesta al incidente participaron varias agencias, entre ellas el Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles y SoCalGas. Mientras que el Departamento de Policía de Los Ángeles confirmó que no se habían ordenado evacuaciones, señaló el informe de Fox LA.

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Representantes de Southern California Gas estimaron que la tubería de gas y la línea principal de agua podrían quedar reparadas para la mañana del jueves, según Telemundo 52. De este modo, las cuadrillas de SoCalGas pasaron a reparaciones permanentes en la mañana del 21 de mayo una vez aseguradas las soluciones temporales.

El acceso directo hacia el aeropuerto de Los Ángeles quedó bloqueado por los cierres viales, lo que complicó la llegada de pasajeros por Sepulveda en sentido norte (CBS News)

El tiempo exacto para la restitución total de los servicios y la reapertura completa de las calles no fue aclarado, según NBC Los Angeles. Sumado a esto, este episodio fue la segunda gran alteración del día miércoles para los viajeros de LAX, después de que se informara de un socavón cerca de la autopista 105 en otro acceso al aeropuerto.

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