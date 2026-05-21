Murió Barney Frank, figura clave del Partido Demócrata y pionero de los derechos LGBTQ, a los 86 años

Barney Frank, pionero de los derechos LGBTQ+ y la reforma financiera en Estados Unidos, fallece a los 86 años en Maine (AP)

Barney Frank, excongresista demócrata y referente nacional en derechos civiles y reforma financiera, falleció el martes por la noche a los 86 años en su hogar de Maine, tras permanecer en cuidados paliativos por insuficiencia cardíaca congestiva, según confirmaron sus familiares a NBC Boston y AP News.

Durante su trayectoria, Frank se destacó por ser uno de los pioneros de los derechos LGBTQ y por transformar las reglas que rigen el sistema bancario estadounidense. Su muerte marca el cierre de una de las carreras políticas más influyentes de Estados Unidos, con más de tres décadas como representante de Massachusetts en la Cámara Baja.

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Quién fue Barney Frank: trayectoria política y aportes clave

Barney Frank nació en Bayonne, Nueva Jersey, en 1940. Se sintió atraído por la vida pública tras el asesinato de Emmett Till, un joven afroamericano de 14 años. Este hecho marcó profundamente su conciencia social.

Comenzó su carrera política como asistente del alcalde de Boston en 1968 y, cuatro años después, fue elegido para la Cámara de Representantes de Massachusetts. En 1980, logró un escaño federal, donde se consolidó como una voz progresista y pragmática, de acuerdo con la agencia de noticias AP News.

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La trayectoria política de Barney Frank estuvo marcada por su activismo, ingenio y defensa de los derechos sociales y económicos (AP)

En 2007, asumió la presidencia del comité de servicios financieros de la Cámara. Desde esa posición, lideró la redacción y aprobación de la Ley Dodd-Frank, normativa clave para la reforma financiera posterior a la crisis de 2008, junto al senador Chris Dodd, con el objetivo de controlar los excesos de Wall Street y garantizar la protección de los consumidores.

Esta legislación impuso nuevos requisitos y supervisión a los bancos, además de crear la Oficina de Protección Financiera del Consumidor.

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El impacto de su figura en el Congreso y la sociedad

Frank se convirtió en referente nacional por su activismo y su labor como legislador abiertamente homosexual, hecho que marcó un antes y después en la política estadounidense. En 1987, reveló públicamente su orientación sexual y en 2012 se casó con Jim Ready, lo que lo convirtió en el primer congresista en ejercicio en formalizar un matrimonio igualitario en el Capitolio.

Frank viajó en un automóvil durante un desfile del orgullo gay en San Francisco en 2014. Para entonces, ya se había retirado de su cargo público (Reuters)

Su estilo, caracterizado por un ingenio mordaz y franqueza, lo llevó a ser uno de los políticos más citados y respetados de su generación. Nancy Pelosi lo definió como “idealista al máximo”. Por su parte, Barack Obama afirmó: “Barney ayudó a aprobar una de las reformas financieras más profundas de la historia, diseñada para proteger a los consumidores y evitar otra crisis”, según informó el diario británico The Guardian.

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Controversias y desafíos

A lo largo de su carrera, Frank enfrentó tanto éxitos como controversias. En 1989, la Cámara de Representantes lo reprendió tras un escándalo personal, aunque una investigación concluyó que no tenía conocimiento de hechos ilícitos en su domicilio. Este episodio no afectó su respaldo entre los votantes ni su influencia legislativa.

Su pragmatismo también se reflejó en la política interna del Partido Demócrata. En sus últimos días, Frank defendió la necesidad de avanzar en derechos sociales sin imponer agendas divisorias y sostuvo en AP News: “la mejor manera de lograr mejoras en nuestra sociedad es mediante métodos políticos convencionales”.

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Homenajes y legado

El fallecimiento de Barney Frank generó homenajes inmediatos. La gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, ordenó que las banderas se izaran a media asta y lo describió como “un gigante de la vida pública”.

El exmiembro del Congreso de Estados Unidos, Barney Frank, saluda durante un evento público, luciendo una barba blanca y gafas, con collares de colores alrededor de su cuello. (AP)

La alcaldesa de Boston, Michelle Wu, remarcó que “la ciudad y la nación tuvieron suerte de contar con él en su esquina”, reportó el canal local NBC Boston.

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El exsecretario de Transporte, Pete Buttigieg, recordó que Frank demostró que “el coraje, el compromiso y la habilidad pueden pesar más que los prejuicios sobre lo que los votantes están listos para aceptar”, según señaló The Guardian.

Últimos días y despedida

Después de retirarse del Congreso en 2013, Frank permaneció activo en el debate político y se mostró como un crítico constante de la administración Trump.

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En una de sus últimas entrevistas, agradeció las muestras de afecto y expresó: “Enfrentar la muerte es menos deprimente cuando se compensa con comentarios tan generosos”, relató la NBC Boston.