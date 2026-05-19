Una alerta por calidad del aire se emite en Massachusetts por récord de altas temperaturas

La alerta de calidad del aire en Massachusetts se emitió por temperaturas récord y riesgos para la salud pública, según MassDEP (REUTERS/Sophie Park)

Una alerta de calidad del aire fue emitida este martes en Massachusetts debido a la previsión de temperaturas récord en la región. El Departamento de Protección Ambiental de Massachusetts (MassDEP) ha comunicado que la alerta afecta a Boston, el noreste y partes del sureste del estado, y estará vigente desde las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche. La medida responde a la combinación de condiciones meteorológicas extremas y el aumento de contaminantes atmosféricos, lo que ha llevado a las autoridades a advertir sobre riesgos para la salud pública, especialmente entre los sectores más vulnerables.

El anuncio del MassDEP subraya la gravedad de la situación: las previsiones meteorológicas para el martes anticipan que Boston experimentará el día más caluroso de la reciente ola de calor, con temperaturas que podrían alcanzar los 35 ℃. Esta cifra supera el récord histórico para esa fecha, que era de 32,2 ℃, establecido en 2017. El área metropolitana de Boston y regiones circundantes estarán bajo la influencia de este fenómeno durante al menos doce horas, según el departamento estatal.

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La alerta de calidad del aire tiene su origen en la alta concentración de ozono a nivel del suelo, un contaminante que constituye el componente principal del esmog. El MassDEP advirtió: “Debido a los elevados niveles de ozono, se prevé que la calidad del aire en estas zonas sea perjudicial para la salud de los grupos sensibles”. El ozono, aunque es beneficioso en las capas altas de la atmósfera donde protege contra la radiación ultravioleta, puede ser dañino cuando se acumula cerca de la superficie. La Agencia de Protección Ambiental explica que el ozono a nivel del suelo se origina por reacciones químicas entre óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles en presencia de luz solar, proceso que se acelera en días calurosos y soleados, como el de hoy.

Boston y áreas circundantes enfrentan temperaturas máximas de 35 ℃, superando el récord histórico y favoreciendo la formación de ozono (REUTERS/Sophie Park)

El ozono es especialmente peligroso porque irrita las vías respiratorias y puede provocar síntomas agudos, como tos, dificultad para respirar, opresión en el pecho y agravamiento de enfermedades pulmonares crónicas. Durante los episodios de alta temperatura y fuerte radiación solar, este contaminante alcanza sus valores máximos, incrementando el riesgo para la salud pública. Los expertos advierten que la exposición a estos niveles puede afectar a toda la población, pero los efectos son más graves en determinados sectores.

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El Departamento de Protección Ambiental de Massachusetts ha identificado a los grupos vulnerables: personas con enfermedades cardíacas o pulmonares, quienes padecen asma, adultos mayores, niños, adolescentes y personas que realizan actividades físicas al aire libre. Para todos ellos, el MassDEP recomienda reducir el esfuerzo físico intenso o prolongado en exteriores, tomar más descansos y optar por actividades menos exigentes. Es fundamental, según el organismo, que quienes padecen asma sigan de manera estricta sus planes de acción y tengan a mano medicamentos de alivio rápido. También se insta a la población a mantenerse alerta ante la aparición de síntomas como tos, dificultad para respirar o sensación de opresión torácica.

El mensaje de las autoridades es claro: “El Departamento de Protección Ambiental de Massachusetts recomienda a las personas de grupos vulnerables que reduzcan el esfuerzo físico intenso o prolongado al aire libre, que tomen más descansos, que realicen actividades menos intensas, que sigan los planes de acción para el asma y que tengan a mano medicamentos de alivio rápido”. Además, piden especial vigilancia ante cualquier signo de malestar respiratorio para buscar atención médica si fuera necesario.

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El ozono a nivel del suelo, principal componente del esmog, alcanza concentraciones perjudiciales durante la ola de calor en Massachusetts (REUTERS/Sophie Park)

La situación se agrava por el contexto meteorológico actual en la región. Para este martes, se espera que Boston experimente temperaturas máximas de 35 ℃, superando ampliamente el promedio para la época y estableciendo un posible nuevo récord. El calor extremo no solo incrementa el riesgo de enfermedades relacionadas con la temperatura, como el golpe de calor, sino que también favorece la formación de ozono y el deterioro de la calidad del aire.

El pronóstico para el miércoles indica que el calor continuará, aunque con una leve disminución: se prevé que la temperatura llegue a 33,3 ℃. Sin embargo, la llegada de un frente frío hacia la tarde y noche podría cambiar el panorama, trayendo consigo chubascos y tormentas eléctricas dispersas, lo que eventualmente contribuiría a refrescar el ambiente y mejorar la calidad del aire. Las autoridades meteorológicas recomiendan monitorear los reportes oficiales y estar atentos a nuevas actualizaciones, especialmente para quienes residen en áreas urbanas donde el efecto de isla de calor puede agravar la situación.

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La combinación de temperaturas extremas y altos niveles de ozono convierte a este martes en una jornada de riesgo para la salud pública en Massachusetts. Las autoridades insisten en la importancia de seguir las recomendaciones y de limitar la exposición al aire libre, en particular durante las horas de mayor calor y contaminación. El MassDEP continuará monitoreando la calidad del aire y actualizando las alertas a medida que evolucionen las condiciones meteorológicas en la región.