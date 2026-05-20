Estados Unidos

La ciudad de Hialeah ofrece un año de alquiler sin costo a emprendedores para reactivar una zona comercial

El proyecto municipal tiene como meta transformar la imagen urbana y atraer negocios que brinden dinamismo, con un proceso de selección basado en propuestas que generen impacto económico y diversidad

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Edificio moderno de múltiples pisos con locales comerciales en la planta baja, una bandera estadounidense ondeando y un autobús blanco estacionado al frente
El programa “Oportunidad de Negocio Palm Centre” otorga un año de renta gratis a nuevos pequeños negocios en el este de Hialeah (City of Hialeah)

El gobierno de Hialeah (Florida) puso en marcha un programa inédito para revitalizar su zona este al ofrecer renta gratis durante un año a pequeños negocios que se instalen en el edificio Palm Centre, situado en 240 East First Avenue.

Dicha iniciativa, designada como “Oportunidad de Negocio Palm Centre”, busca atraer inversiones privadas, impulsar la economía local y reconfigurar la imagen urbana de un sector que, según las autoridades, tiene potencial de desarrollo y enfrenta desafíos como el aumento de personas sin hogar y problemas de higiene.

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El edificio Palm Centre, de propiedad municipal desde 1987, dispone de alrededor de 60.000 pies cuadrados (5.500 metros cuadrados) destinados a uso mixto y cuenta con espacio para 27 unidades comerciales, según precisó el alcalde Bryan Calvo en declaraciones para Miami Herald.

Actualmente, parte de los locales están vacíos y el resto, ocupado mayoritariamente por servicios médicos, liberará espacio en los próximos seis meses al vencer los contratos de arrendamiento de los inquilinos actuales, quienes no podrán renovar, de acuerdo con el nuevo perfil buscado por la administración local.

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Vista aérea de Hialeah con casas, árboles, calles con tráfico y edificios, y el horizonte de Miami al fondo bajo un cielo parcialmente nublado
El edificio Palm Centre, con más de 5.500 metros cuadrados disponibles, busca atraer inversiones privadas y reactivar la economía local de Hialeah (City of Hialeah)

El beneficio central consiste en que los negocios seleccionados recibirán un año sin costo de alquiler, un incentivo pensado para apoyar el periodo inicial de los emprendimientos, etapa en la que aún no suelen alcanzar la rentabilidad, explicó Calvo en CBS News: “Cubriremos la renta durante el primer año, que es cuando la mayoría aún no es rentable porque están construyendo su clientela”.

Asimismo, el alcalde enfatizó que el programa “es un incentivo temporal” dirigido a generar un mayor flujo económico en el área y reactivar espacios comerciales en desuso.

De acuerdo con Calvo en Telemundo 51, la oferta se enfoca en cafeterías, restaurantes, estudios de yoga o pilates, gimnasios, boutiques y comercios de entretenimiento o estilo de vida que puedan aportar diversidad y dinamismo.

La ciudad evaluará ahora las candidaturas para, “al concluir los actuales arrendamientos, tener listos los nuevos negocios que aporten frescura y crecimiento”, comentó el funcionario para Miami Herald. El propio alcalde indicó que entre 10 y 20 negocios serían seleccionados tras un proceso que prioriza la productividad y el impacto económico.

El procedimiento de selección exige la presentación de un plan de negocios, imágenes del producto o local propuesto, materiales de branding y el pre-registro ante el Departamento de Impuestos Comerciales de la ciudad.

Los interesados pueden enviar su solicitud mediante el portal digital del ayuntamiento, la cuenta de Instagram del alcalde o directamente en persona. La administración ya recibió varias solicitudes, pero aún ninguna fue formalmente aceptada, comunicó el municipio a Telemundo 51.

Vista frontal de edificios comerciales en Hialeah, con tiendas a pie de calle, varios autos estacionados y un árbol frondoso a la derecha. Un poste de servicios se alza en el centro
Para acceder a la renta gratis, los interesados deben presentar un plan de negocios y completar el pre-registro ante el Departamento de Impuestos Comerciales de Hialeah (Telemundo 51)

Negocios y emprendedores: un impulso decisivo en tiempos difíciles

El anuncio ya motivó la candidatura de emprendedores locales como Jessica Izquierdo, propietaria de La Playa Brew Company, dedicada a la venta de café frío y té matcha, quien relató a CBS News: “Un cliente me envió la noticia, empecé a gritar de la emoción, incluso lloré; sería una bendición para mí, mi equipo y mi negocio”.

Izquierdo destacó que la apertura de un local físico, que hasta ahora había sido postergada por la carestía, permitiría a su empresa —nacida en su cocina hace tres años— establecerse a solo 10 minutos de su domicilio. “Con esta oportunidad, es como si estuviera destinado”, afirmó.

El impacto financiero es “mínimo” para la ciudad, ya que el inmueble es propiedad municipal. Para el alcalde Calvo, el objetivo es claro: “Queremos negocios de diferentes tipos que puedan traer flujo económico a Hialeah”.

Las reacciones de la comunidad fueron diversas. Mientras algunos vecinos señalaron a Miami Herald que la medida se asemeja a una política de corte socialista, otros aplauden la intención de crear oportunidades y revitalizar el entorno.

Frente a las críticas, Calvo precisó que la iniciativa responde a una política de estímulo económico circunscrita en el tiempo, dirigida solo a una zona con posibilidades de renovación.

Un pasillo exterior cubierto de un edificio comercial con una fila de locales con grandes ventanales de vidrio y una barandilla al lado derecho
El comité evaluador del programa elegirá entre 10 y 20 pequeños negocios según su impacto económico y nivel de productividad (Telemundo 51)

Cobertura de los espacios y rápida transformación del sector

Según la información difundida por USA Today, el ayuntamiento comenzó de inmediato el proceso de revisión de solicitudes, con la meta de empezar a recibir a los nuevos negocios en cuanto queden disponibles los locales, probablemente antes de que finalice el año. Entre los requisitos se evalúan las necesidades de espacio, el horario de funcionamiento y la propuesta comercial de cada emprendimiento.

El proceso de selección cuenta con un comité evaluador, que según lo anticipado en Telemundo 51, analizará cuáles negocios ofrecen mayores perspectivas de sostenibilidad y contribución a la economía local.

La oportunidad de operar con un año de renta sin costo marca un precedente en la política comercial de Hialeah, ciudad que busca así reconvertir un área urbana que enfrentaba desocupación comercial y estancamiento, al tiempo que incentiva el surgimiento de negocios innovadores y orientados al servicio o entretenimiento.

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