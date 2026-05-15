Estados Unidos

Las autoridades de Miami-Dade lanzan campaña “It is Penalty” contra tráfico humano rumbo al Mundial FIFA 2026

La administración local ha desplegado una amplia iniciativa que involucra operativos policiales, campañas educativas y materiales informativos dirigidos a la protección de comunidades vulnerables durante la llegada masiva de turistas al sur de Florida

Guardar
Alina T. Hudak, presidenta y directora ejecutiva del Comité Anfitrión FIFA Miami 2026, activa la campaña “It’s a Penalty” junto a la FIFA y autoridades locales para combatir el tráfico humano durante la Copa Mundial FIFA 2026
Alina T. Hudak, presidenta y directora ejecutiva del Comité Anfitrión FIFA Miami 2026, activa la campaña “It’s a Penalty” junto a la FIFA y autoridades locales para combatir el tráfico humano durante la Copa Mundial FIFA 2026

A poco más de un mes del inicio de la Copa Mundial FIFA 2026, Miami-Dade se posiciona como uno de los escenarios clave no solo del fútbol internacional, sino también de la prevención y combate del tráfico humano. Las autoridades locales lanzaron la campaña “It’s a Penalty”, una iniciativa internacional en colaboración con la FIFA, organismos policiales y organizaciones comunitarias, diseñada para alertar, prevenir y denunciar la explotación sexual y laboral durante el evento deportivo más grande del mundo.

Daniella Levine Cava, alcaldesa de Miami-Dade implementa anuncios digitales y folletos con códigos QR para alertar y prevenir la explotación sexual y laboral de menores y adultos
Daniella Levine Cava, alcaldesa de Miami-Dade implementa anuncios digitales y folletos con códigos QR para alertar y prevenir la explotación sexual y laboral de menores y adultos

El lanzamiento oficial se realizó en el Aeropuerto Internacional de Miami con la presencia de la alcaldesa del condado, Daniella Levine Cava, y la fiscal estatal, Katherine Fernandez Rundle. Ambas líderes subrayaron la urgencia de actuar ante el riesgo de incremento en los delitos de trata de personas, definidos por las autoridades como “la esclavitud moderna”. Esta campaña busca visibilizar el problema en el contexto de la llegada masiva de visitantes y promover la denuncia a través de canales accesibles para residentes y turistas.

PUBLICIDAD

Uno de los aspectos más inquietantes que motivan la campaña es la relación directa entre la celebración de grandes eventos internacionales y el aumento del tráfico humano. La alcaldesa Levine Cava advirtió que este tipo de acontecimientos incrementan los riesgos para las poblaciones vulnerables, especialmente mujeres y menores de edad. Según cifras de la administración condal, el 40% de las víctimas son menores de edad y el 96% de estas niñas; además, el 92% de las víctimas adultas son mujeres. Estas estadísticas colocan a Florida en el tercer lugar nacional en incidencia de tráfico humano, según las autoridades, lo que refuerza la necesidad de medidas extraordinarias ante la inminente afluencia de personas.

El Mundial FIFA 2026 traerá consigo un flujo sin precedentes de aficionados. Miami será sede de siete partidos en el Hard Rock Stadium y del FIFA Fan Festival en Bayfront Park, donde miles podrán ver partidos en pantallas gigantes entre el 13 de junio y el 5 de julio. Las proyecciones oficiales indican que el área metropolitana recibirá cerca de un millón de visitantes durante el torneo. Este contexto representa un desafío logístico y de seguridad, ya que la concentración masiva de personas es aprovechada por redes criminales para la explotación sexual y laboral.

PUBLICIDAD

Fiscal estatal Katherine Fernandez Rundle
Fiscal estatal Katherine Fernandez Rundle

Para enfrentar este reto, la Fiscalía de Miami-Dade ha consolidado una estrategia integral en la lucha contra el tráfico humano. La fiscal Fernandez Rundle recordó que el condado llegó a ocupar el primer lugar en Florida en número de víctimas identificadas, lo que impulsó la creación de una unidad especializada y una fuerza de tarea conjunta con decenas de agencias policiales. Desde su creación, la unidad ha atendido a más de 1.400 víctimas, ha presentado cerca de 1.000 casos criminales y ha respondido a más de 3.200 llamadas a la línea directa. Actualmente, el equipo operativo está compuesto por 70 oficiales de 36 departamentos policiales, abarcando agencias locales, estatales y federales. La fiscal también destacó la existencia de refugios para víctimas adultas, clínicas especializadas en trauma y un centro integral de cinco pisos dedicado a investigación y atención de sobrevivientes.

Una de las piezas centrales de la campaña “It’s a Penalty” es la estrategia de prevención en el Aeropuerto Internacional de Miami. Allí se distribuirán folletos informativos con códigos QR que enlazan directamente a la línea de ayuda y recursos de la fiscalía estatal. Además, se desplegarán anuncios digitales, videos y mensajes preventivos en distintas áreas del aeropuerto, algunos con la imagen de jugadores de fútbol que alertan sobre los riesgos del tráfico humano. Parte esencial de esta estrategia es la capacitación de trabajadores de hoteles, restaurantes, escuelas, comercios y personal aeroportuario para que puedan identificar señales de trata y reportarlas con rapidez.

La coordinación policial es otro pilar de la campaña. La Unidad de Tráfico Humano de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade, bajo el mando de la jefa Rita Rodríguez, mantendrá operaciones conjuntas con agencias estatales y federales para detectar víctimas y arrestar a los responsables. Rodríguez enfatizó el compromiso de las autoridades de trabajar sin descanso para proteger tanto a residentes como a los visitantes durante el evento. Además, estará disponible la línea telefónica 305-FIX-STOP (305-349-7867) para denunciar actividades sospechosas de inmediato.

El precedente más relevante de este tipo de campaña en Miami fue durante el Super Bowl 2020, cuando las autoridades locales, junto con la organización “It’s a Penalty” y el comité anfitrión, implementaron medidas similares. Según Rodney Barreto, copresidente del comité anfitrión de la FIFA en Miami, la experiencia previa permitió estructurar ahora un plan más robusto, respaldado por la aprobación de 1,5 millones de dólares por parte de la fiscal general de Florida para fortalecer las acciones preventivas y de divulgación antes y durante el Mundial. Las operaciones encubiertas se han intensificado, y en semanas recientes se realizaron arrestos de 15 hombres acusados de intentar pagar por sexo con menores de 13, 14 y 15 años.

El llamado final de la jornada fue para la comunidad. La presidenta del Comité Anfitrión FIFA Miami 2026, Alina T. Hudak, y otras autoridades insistieron en que todos los sectores deben involucrarse en la prevención y denuncia del tráfico humano. Destacaron la responsabilidad colectiva de medios, residentes y visitantes para proteger a las víctimas y erradicar uno de los delitos más graves y silenciosos de la actualidad.

Temas Relacionados

FloridaMiamiMiami DadeCopa Mundial de la FIFAFIFAEstados UnidosEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las elecciones primarias de Georgia de 2026 comienzan con calendario definido para los votantes

El estado incorpora una serie de fechas clave, que incluyen el voto anticipado y la posibilidad de una segunda vuelta, con el objetivo de facilitar la participación ciudadana durante todo el proceso de elección de candidatos

Las elecciones primarias de Georgia de 2026 comienzan con calendario definido para los votantes

Cayó un avión sobre una casa y desató un incendio en Ohio: hay dos muertos confirmados

La aeronave impactó en una zona residencial de Akron, ocasionó la muerte de quienes viajaban a bordo y obligó a evacuar viviendas cercanas mientras equipos de emergencia trabajaban para controlar las llamas y asegurar el perímetro

Cayó un avión sobre una casa y desató un incendio en Ohio: hay dos muertos confirmados

La Embajada de Estados Unidos en La Habana emitió una alerta de seguridad por apagones y protestas en Cuba

Advirtió sobre la creciente inestabilidad del sistema eléctrico y la presencia de una fuerte represión policial tras las manifestaciones del 13 de mayo. El país se quedó sin petróleo tras agotarse el combustible enviado por Putin

La Embajada de Estados Unidos en La Habana emitió una alerta de seguridad por apagones y protestas en Cuba

Calendario lunar 2026: estas son las fases de la luna de la semana en Estados Unidos

Cada semana trae nuevas etapas en el ciclo de la Luna. Descubre que nos depara en las siguientes noches

Calendario lunar 2026: estas son las fases de la luna de la semana en Estados Unidos

Los senadores aprueban suspensión de sueldos durante cierres del gobierno federal

La cámara alta de Estados Unidos estableció que sus miembros dejarán de percibir retribuciones económicas cuando la administración central permanezca inactiva, con la medida aplicable tras las próximas elecciones presidenciales, excluyendo a los representantes

Los senadores aprueban suspensión de sueldos durante cierres del gobierno federal

TECNO

OpenAI vs. Apple: por qué la integración de ChatGPT en Siri podría terminar en los tribunales

OpenAI vs. Apple: por qué la integración de ChatGPT en Siri podría terminar en los tribunales

Criptomonedas: valor de las principales divisas digitales hoy viernes 15 de mayo

Del aprendizaje personalizado a la dependencia emocional y los deepfakes: cómo acompañar a los niños en el uso de la IA

Cómo elegir tu próxima laptop gamer: lo que importa y lo que no

Google Traductor sumaría traducción de voz sin conexión a Internet

ENTRETENIMIENTO

Los Rolling Stones regresan al pasado con un videoclip revolucionario impulsado por inteligencia artificial

Los Rolling Stones regresan al pasado con un videoclip revolucionario impulsado por inteligencia artificial

Llueven críticas contra Demi Moore por pedir a Hollywood que deje de luchar contra la IA: “Es propaganda fascista”

Jack Ryan regresa en formato de película con estreno global

Profesor de educación física, estudiante de comunicación y cómico: el pasado de Hugh Jackman antes de brillar en Hollywood

Después de más de 10 años, Adam Sandler reunirá al elenco original en “Son como niños 3”

MUNDO

Friedrich Merz afirmó haber tenido una “buena conversación telefónica” con Donald Trump

Friedrich Merz afirmó haber tenido una “buena conversación telefónica” con Donald Trump

Otro ataque ucraniano dejó en llamas la refinería rusa de Riazán y causó daños en la región cercana a Moscú

La renuncia de la primera ministra de Letonia alerta por posible vulnerabilidad en el flanco báltico de la OTAN

Divisiones internas en los BRICS: no hubo consenso entre los ministros para emitir un comunicado de su reunión

Donald Trump habló tras la cumbre en China: “El presidente Xi Jinping no quiere una guerra en Taiwán”