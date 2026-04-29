Estados Unidos

El fallo sobre la SB 4 en Texas abre una nueva era de incertidumbre para migrantes y autoridades estatales

El reciente aval judicial a la ley permite arrestos por cruce irregular, pero deja abiertas preguntas legales y políticas que mantienen la tensión en la frontera texana mientras organizaciones civiles preparan nuevas estrategias

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El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito permitió la entrada en vigor de la ley SB 4 en Texas al revocar la orden que bloqueaba su implementación (EFE/Jonathan Fernández)
El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito permitió la entrada en vigor de la ley SB 4 en Texas al revocar la orden que bloqueaba su implementación (EFE/Jonathan Fernández)

La entrada en vigor de la SB 4 en Texas se encuentra próxima tras una resolución clave del Tribunal Federal de Apelaciones del Quinto Circuito.

Este fallo revocó una orden que impedía la aplicación de la ley, permitiendo que autoridades estatales arresten a personas sospechosas de ingreso irregular.

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En una votación de 10 contra 7, el tribunal concluyó que los demandantes —entre ellos Las Americas Immigrant Advocacy Center, American Gateways y el condado de El Paso— carecían de legitimación legal para impugnar la norma.

La decisión del Quinto Circuito no abordó la constitucionalidad de la SB 4 ni los argumentos de fondo, limitándose a la cuestión procesal de quién puede demandar.

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La legislación, identificada como Proyecto de Ley del Senado 4 (SB 4), tipifica como delito menor el cruce no autorizado desde México hacia Texas, autoriza a la policía estatal a efectuar arrestos y dispone que jueces estatales ordenen la expulsión a México de quienes sean detenidos bajo esta figura, en lugar de someterlos a un proceso penal tradicional.

Una patrulla texana detiene a varias personas junto a una cerca fronteriza; agentes con uniformes marrón claro y sombreros supervisan la situación en el desierto.
Agentes de la Patrulla Fronteriza de Texas detienen a varias personas junto a una cerca fronteriza en un ambiente seco y caluroso, con vehículos oficiales y señales de advertencia al fondo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El origen de la SB 4 se vincula a un periodo de cruces fronterizos en cifras inéditas, que autoridades texanas calificaron de “invasión”.

Aunque la cantidad de ingresos irregulares disminuyó, la percepción de amenaza sostuvo el respaldo legislativo a la ley, que representa un desafío directo al histórico monopolio federal sobre la aplicación de normas migratorias en Estados Unidos.

Ken Paxton, fiscal general de Texas, reaccionó de inmediato en redes sociales, calificando la decisión judicial como “una gran victoria para la seguridad pública y la ley y el orden”.

De acuerdo con Paxton, la facultad de arrestar a inmigrantes irregulares y proteger a los ciudadanos corresponde a los derechos fundamentales del estado.

Reacción de organizaciones migrantes y alcance judicial

Para entidades defensoras de migrantes, la resolución significa un retroceso en la protección de derechos. Nicolas Palazzo, director de servicios legales de Las Americas Immigrant Advocacy Center, lamentó que el tribunal evitara analizar la legalidad de la ley.

Palazzo expresó en un comunicado que la corte “tomó el camino fácil” y permitió que la SB 4 continúe “su reinado de miedo y de perfilamiento selectivo contra los migrantes y sus familias”.

Vista frontal de un tribunal federal en Estados Unidos, con columnas clásicas, la bandera de Texas y la de EE. UU. ondeando, un mazo y documentos legales.
La fachada del Tribunal Federal de Estados Unidos exhibe solemnidad, con las banderas de Texas y estadounidense ondeando, simbolizando la jurisdicción estatal y federal (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fallo del Quinto Circuito se limitó a señalar la falta de legitimación de los demandantes, sin pronunciarse sobre posibles violaciones constitucionales ni sobre el argumento de “invasión” esgrimido por líderes republicanos de Texas.

El tribunal subrayó que su resolución no abordaba el fondo del caso ni la validez de la norma.

Contexto político y dinámica del litigio federal

El gobierno del expresidente Joe Biden había presentado una demanda de inconstitucionalidad contra la SB 4; no obstante, la actual administración de Donald Trump ordenó retirar al Departamento de Justicia del proceso, dejando el litigio en manos de organizaciones civiles y gobiernos locales.

Esta decisión modificó el equilibrio del litigio, limitando la capacidad federal de intervenir directamente.

En una opinión concurrente, el juez James Ho argumentó que Texas podría tener derecho a defenderse si otros países emplean la migración como herramienta política.

Ho citó literatura que sugiere que México y otras naciones utilizaron la migración masiva como “arma” contra Estados Unidos; sin embargo, este argumento no fue adoptado oficialmente por la mayoría del tribunal.

Multitud de manifestantes sosteniendo pancartas en inglés y español frente a un edificio de piedra gris con banderas de EE. UU. y Texas.
Representantes de organizaciones civiles se manifestaron frente a un edificio gubernamental en Texas, expresando su preocupación por la SB 4 y exigiendo derechos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Implicancias y futuro inmediato de la SB 4 en Texas

La SB 4 faculta a las autoridades texanas a arrestar a quienes crucen la frontera sin autorización y obliga a los jueces estatales a ordenar el retorno inmediato a México, en vez de procesar penalmente a los detenidos.

Esta disposición desafía la tradición legal que reserva al gobierno federal la aplicación de normas migratorias, lo que generó múltiples impugnaciones por parte de defensores de derechos civiles y migratorios.

Hasta el momento, no se confirmó una fecha precisa para la entrada en vigor de la ley. El fallo judicial deja abierta la posibilidad de nuevos recursos, mientras grupos migrantes anticipan la continuidad de la batalla legal para frenar su aplicación.

El tribunal determinó exclusivamente que los actuales demandantes no pueden proseguir con la demanda, pero no descartó que futuros actores con legitimación puedan presentar nuevos litigios.

El debate sobre la legitimidad y las consecuencias de la SB 4 permanece abierto, al tiempo que el marco legal en Texas se perfila para experimentar uno de sus cambios más relevantes en materia migratoria desde la década pasada.

La implementación efectiva de la norma dependerá de la resolución de los recursos judiciales pendientes y de la capacidad de las organizaciones de defensa migrante para articular nuevas impugnaciones ante los tribunales federales.

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