Estados Unidos

Nuevas multas de la MTA en Queens y Brooklyn: cuánto costarán las infracciones en las rutas de autobús

La medida busca mejorar la circulación y la puntualidad del transporte público mediante el control automatizado de los carriles exclusivos para autobuses y las paradas habilitadas.

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La Autoridad Metropolitana de Transporte de Nueva York, (MTA), comenzará a aplicar desde este viernes 15 de mayo multas automáticasREUTERS/Adam Gray
La Autoridad Metropolitana de Transporte de Nueva York, (MTA), comenzará a aplicar desde este viernes 15 de mayo multas automáticasREUTERS/Adam Gray

La Autoridad Metropolitana de Transporte de Nueva York (MTA) comenzará a aplicar desde este viernes 15 de mayo multas automáticas por infracciones detectadas mediante cámaras instaladas en autobuses de Queens y Brooklyn, como parte del programa Automated Camera Enforcement (ACE).

La medida tiene el objetivo de mejorar la circulación y la puntualidad del transporte público mediante el control automatizado de los carriles exclusivos para autobuses y las paradas habilitadas.

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Según informó la MTA en su sitio oficial, el programa se desarrolla en conjunto con el Departamento de Finanzas de la Ciudad de Nueva York (DOF) y el Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York (DOT). Actualmente, el sistema ya opera en 60 rutas y beneficia a más de un millón de pasajeros durante los días laborables.

Vehicles pass Congestion Zone signage and E-ZPass readers and license plate-scanning cameras on Park Avenue on the first day of New York City’s planned congestion pricing program to charge drivers for entering the central business district in Manhattan below 60th street in New York City, U.S., January 5, 2025. REUTERS/Adam Gray
Vehicles pass Congestion Zone signage and E-ZPass readers and license plate-scanning cameras on Park Avenue on the first day of New York City’s planned congestion pricing program to charge drivers for entering the central business district in Manhattan below 60th street in New York City, U.S., January 5, 2025. REUTERS/Adam Gray

De cuánto serán las multas por invadir carriles exclusivos

Los conductores que utilicen de manera indebida los carriles exclusivos para autobuses, bloqueen paradas o estacionen ilegalmente en doble fila recibirán multas que comienzan en USD$50 y pueden llegar hasta USD$250 en casos de reincidencia.

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La sanción será enviada directamente al titular registrado del vehículo, mientras que el monto aumentará según la cantidad de infracciones acumuladas.

Qué rutas estarán afectadas por el sistema de cámaras ACE

En esta nueva etapa, las multas automáticas comenzarán a aplicarse en las rutas Q60 y B12, ubicadas en Queens y Brooklyn.

La MTA explicó que estas líneas fueron seleccionadas por su alto volumen de pasajeros y los frecuentes problemas de congestión vehicular. Además, adelantó que el programa se expandirá gradualmente hacia otros corredores considerados críticos para el transporte público neoyorquino.

Actualmente, más de 1.900 autobuses cuentan con el sistema ACE, cubriendo unas 810 millas de recorrido.

Cómo funcionan las cámaras instaladas en los autobuses

El sistema ACE utiliza cámaras colocadas en distintos autobuses para detectar infracciones de tránsito en tiempo real.

Cuando se registra una posible violación, las cámaras capturan imágenes, video, información de la matrícula, ubicación exacta y fecha y hora del hecho. Todos esos datos son enviados de manera segura al DOT de Nueva York para su revisión y procesamiento por parte de empleados municipales.

Qué está permitido en los carriles exclusivos para autobuses

La MTA recordó que los carriles exclusivos para autobuses funcionan las 24 horas, los siete días de la semana, salvo que exista señalización específica indicando horarios diferentes.

Los conductores únicamente pueden ingresar a estos carriles para:

  • realizar una subida o bajada rápida de pasajeros,
  • girar a la derecha en la próxima calle,
  • o acceder a un estacionamiento o entrada vehicular.

Además, los vehículos que permanezcan detenidos durante más de cinco minutos en un carril exclusivo y sean detectados por dos autobuses diferentes recibirán automáticamente una multa.

Primer plano de la parte frontal de un autobús blanco de la MTA con un letrero digital que muestra el aviso de multas por cámaras, junto a una cámara de seguridad en un poste.
Un autobús de la MTA con un cartel digital anunciando multas por cámaras a partir del 15 de mayo, capturado en una calle de la ciudad de Nueva York mientras el programa de cumplimiento automático (ACE) entra en vigor en Queens y Brooklyn. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo pagar una multa emitida por cámaras automáticas

Los conductores sancionados podrán pagar las multas de distintas maneras:

  • en línea,
  • mediante la aplicación móvil oficial,
  • por correo postal,
  • o personalmente en un Centro de Negocios del Departamento de Finanzas de la Ciudad de Nueva York

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