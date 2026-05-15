La Hispanic Federation alerta sobre el riesgo de recortes en programas educativos clave para estudiantes latinos

La Hispanic Federation advierte que las nuevas políticas federales amenazan programas educativos clave para la comunidad latina en Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Hispanic Federation advirtió sobre la amenaza que enfrentan varios programas fundamentales para la educación de la comunidad latina en Estados Unidos, tras la implementación de nuevas políticas federales que, según la organización, podrían revertir avances logrados durante décadas.

Las conclusiones surgen del documento sobre educación de la Serie sobre políticas federales 2025-2026, donde la federación analiza el impacto desigual de las decisiones recientes y propone alternativas de corrección, según difundió la propia Hispanic Federation.

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En el informe se señala que las nuevas directrices federales ponen en riesgo los Programas para Estudiantes de Inglés (ELL), dirigidos a quienes el inglés no es su lengua materna.

Perla Rodríguez, directora nacional de programas educativos de la Hispanic Federation, expresó que su estudio advierte que el propósito de estos programas consiste en dar apoyo a las y los estudiantes cuya lengua materna no es el inglés. Para esto, ofrecen instrucción especializada que mejora sus habilidades en el nuevo idioma, elemento esencial para su éxito académico y para su vida en general, como consta en el documento citado por Hispanic Federation.

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Las políticas federales implementadas en 2025 han generado preocupación entre organizaciones defensoras de los derechos civiles, expertos en educación y líderes comunitarios latinos, quienes advierten que la reducción de fondos para los programas ELL y la reasignación de recursos a la educación privada pueden aumentar la brecha de equidad.

Según datos del Departamento de Educación de Estados Unidos, más de 5 millones de estudiantes en escuelas públicas participan en programas de aprendizaje de inglés, la mayoría de ellos de origen latino. La reducción de estos apoyos puede traducirse en tasas de deserción más elevadas y menor acceso a la educación superior, alertó el Consejo Nacional de La Raza, organización de derechos civiles.

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Impacto de las políticas federales en la educación latina

La posible eliminación de los subsidios CEP afectaría a más de 50.000 escuelas que otorgan almuerzos gratuitos, reduciendo el acceso igualitario a la nutrición escolar (Imagen Ilustrativa Infobae)

El periodo comprendido entre 1996 y 2021 marcó un avance para el progreso educativo latino en Estados Unidos. De acuerdo con Rodríguez, durante esos años las tasas de graduación de estudiantes latinos de secundaria reflejaron un aumento en más del 30 %.

Además, más de tres de cada 10 latinos de entre 18 y 24 años se inscribieron en educación postsecundaria, y casi seis de cada 10 que iniciaron estudios universitarios de seis años obtuvieron sus diplomas.

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Según el informe de la Hispanic Federation, estos avances resultaron del apoyo institucional, el acceso a recursos y el fortalecimiento de las Instituciones que Sirven a Hispanos (HSI), reconocidas por el gobierno federal como ejes del desarrollo académico de esta población.

En contraste, el nuevo paquete de políticas federales amenaza con debilitar los pilares que hicieron posible el avance latino en el sistema educativo. El informe identifica modificaciones en derechos civiles que, según la organización, podrían profundizar desigualdades históricas.

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Por este motivo, la Hispanic Federation solicitó la implementación de una política de desegregación en el sector de kindergarten hasta el grado 12 y exigió al Ejecutivo el cumplimiento estricto de la Ley de Derechos Civiles de 1964.

También pidió al Congreso la concesión de subvenciones a los distritos escolares que demuestren su compromiso de integrar a los estudiantes de todas las razas y orígenes étnicos y nacionales.

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Amenazas a los programas de alimentación escolar y financiamiento público

La posible eliminación de los subsidios CEP afectaría a más de 50.000 escuelas que otorgan almuerzos gratuitos, reduciendo el acceso igualitario a la nutrición escolar (Imagen Ilustrativa Infobae)

El documento también advierte sobre la amenaza a los programas CEP (Community Eligibility Provision), gracias a los cuales más de 50.000 escuelas en todo el país ofrecen almuerzos gratuitos a todos los estudiantes.

De acuerdo con la Hispanic Federation, diversas investigaciones académicas y reportes del propio Departamento de Agricultura de Estados Unidos han demostrado que estos subsidios mejoran la asistencia y la salud de los escolares, factores determinantes en el rendimiento académico de la población latina.

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La posible reducción de estos fondos, sostiene la federación, impactaría negativamente en el acceso igualitario a la nutrición y el aprendizaje.

La privatización educativa es otro de los puntos críticos del informe. El creciente desvío de fondos gubernamentales hacia la educación privada, a través de vouchers o exenciones fiscales, significa una disminución de recursos para la red estatal, que históricamente atiende a la mayoría de estudiantes latinos.

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La organización enfatizó que "la privatización representa una amenaza directa al derecho a la educación pública de calidad". Esta posición es compartida por la Asociación Nacional para la Educación de los Latinos y analistas del Centro de Progreso Americano, think tank de políticas públicas.

Acceso universitario y programas de inclusión

En cuanto al acceso a la universidad, el informe de la Hispanic Federation solicita la simplificación de trámites para acceder a asistencia financiera, reconociendo que este tipo de barreras administrativas afecta de manera desproporcionada a los jóvenes de origen latino.

Además, la organización reclama la protección de los programas de Diversidad, Equidad, Inclusión y Acceso (DEIA), que ya han sido eliminados en varias instituciones y enfrentan recortes adicionales.

Según datos recogidos por la revista educativa Education Week y el portal especializado Inside Higher Ed, la eliminación de estos programas repercute directamente en la reducción de oportunidades para estudiantes de grupos históricamente subrepresentados.

El documento sobre educación de la Serie sobre políticas federales 2025-2026 de la Hispanic Federation detalla el impacto negativo que pueden tener las recientes transformaciones legislativas sobre el acceso, permanencia y éxito académico de la juventud latina en Estados Unidos.

La federación insta a las autoridades federales y estatales a diseñar políticas que garanticen la equidad y el respeto a los derechos civiles, subrayando la importancia de preservar la inversión en educación pública y proteger los programas que han permitido el progreso de la comunidad latina.

Respuestas institucionales y futuro de la equidad educativa

Las políticas federales recientes han generado alarma entre expertos y organizaciones defensoras de los derechos civiles, quienes coinciden en la necesidad de reforzar mecanismos que garanticen el acceso igualitario a la educación y eviten retrocesos en los logros alcanzados.

El Departamento de Educación de Estados Unidos reiteró en su último informe anual su compromiso con la promoción de la equidad y el apoyo a los estudiantes más vulnerables, aunque organizaciones como la Hispanic Federation, la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados (NALEO) y la Asociación Nacional para la Educación de los Latinos insisten en la urgencia de acciones concretas frente a los cambios normativos.

El panorama educativo para la población latina, tras años de avances, evidencia la importancia de las propuestas y alertas recogidas por organismos como la Hispanic Federation, el Consejo Nacional de La Raza, organización de derechos civiles, el Departamento de Educación de Estados Unidos y publicaciones especializadas como la revista educativa Education Week y el portal especializado Inside Higher Ed.

Coinciden en señalar que la protección de los programas inclusivos, el financiamiento adecuado y el respeto a los derechos civiles serán determinantes para evitar un retroceso en la equidad educativa y garantizar el desarrollo social de las próximas generaciones.