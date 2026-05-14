Estados Unidos

Cómo una brecha en la seguridad de Denver encendió la alarma sobre los aeropuertos de Estados Unidos

Un hombre accedió a la pista y fue atropellado por un avión, lo que desató una revisión urgente de los protocolos y cuestionó la efectividad de las barreras físicas

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La fragilidad de la seguridad perimetral en el Aeropuerto Internacional de Denver permitió que un intruso accediera a la pista sin obstáculos (Reuters)
La fragilidad de la seguridad perimetral en el Aeropuerto Internacional de Denver permitió que un intruso accediera a la pista sin obstáculos (Reuters)

Una fragilidad en la seguridad perimetral del Aeropuerto Internacional de Denver permitió que un intruso accediera sin obstáculos a la pista. El hecho desencadenó un accidente que puso en riesgo directo la vida de cientos de personas y demostró que, pese a contar con sofisticados sistemas de vigilancia y kilómetros de valla, existen debilidades que pueden ser aprovechadas rápidamente por quienes lo intenten.

El hombre sorteó sensores, cámaras y vallas. Su paso expuso el quiebre de la seguridad en uno de los aeropuertos con más tráfico de Estados Unidos. Los hechos se precipitaron. Un avión de Frontier Airlines atropelló al intruso en plena carrera de despegue, el impacto desató el fuego y obligó a la salida de emergencia de doscientos pasajeros. El episodio pone en duda la utilidad de las protecciones actuales.

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Un sistema vulnerable: cómo falló la seguridad perimetral en Denver

La noche del 8 de mayo, un hombre de 41 años burló sin mayor resistencia el perímetro del Aeropuerto Internacional de Denver. El sistema de alarma se activó, pero el personal de vigilancia asumió que se trataba de la presencia de ciervos y no revisó la señal con detenimiento.

El intruso escaló en apenas 15 segundos una cerca de 2,4 metros, coronada por alambre de púas, y caminó sin ser interceptado hasta la pista principal.

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Solo se detectó la presencia del hombre después de la colisión, cuando el piloto avisó a la torre de control. Según Eric Chaffee, profesor de derecho aeronáutico de la Universidad de Dayton, el accidente evidencia que “la seguridad presenta una falla grave“.

Ficha policial de un hombre con cabello oscuro y barba, mostrando vista frontal y de perfil. Viste una camisa verde acolchada. Incluye el logo de Policía de Colorado Springs
El avión de Frontier Airlines atropelló al intruso y desencadenó un incendio que obligó a evacuar a bordo a 231 personas (Montezuma County Sheriff's Office)

Jeff Price, experto en seguridad aeroportuaria de la Universidad Estatal Metropolitana de Denver, apuntó que las violaciones de perímetro no son inusuales en Estados Unidos y que ninguna barrera física garantiza impedir accesos frente a la determinación de una persona. El propio Phillip Washington, director general del Aeropuerto Internacional de Denver, admitió que reforzar la altura de la valla o instalar sistemas más agresivos no garantizaría impedir futuros accesos no autorizados, como analizó la NBC.

El accidente y sus consecuencias inmediatas

El avión de la aerolínea estadounidense Frontier Airlines corría por la pista a 241 km/h y transportaba 231 personas a bordo cuando impactó al intruso, quien falleció en el acto. El choque provocó un incendio en uno de los motores, lo que obligó a evacuar a todos los pasajeros y tripulantes. 12 personas sufrieron lesiones leves y cinco fueron trasladadas a hospitales.

Vista dividida: a la izquierda, un avión comercial con el texto "FRONTI" en su fuselaje, estacionado en la pista con escaleras; a la derecha, una imagen difusa y luminosa
Expertos en seguridad aeroportuaria destacaron que las vallas del aeropuerto suelen estar diseñadas para frenar animales más que detener el acceso humano (X)

La oficina forense del condado clasificó la muerte como suicidio. Por su parte, dos firmas legales especializadas en aviación anunciaron la presentación de una demanda colectiva por más de USD 10 millones, alegando "fallas múltiples" en el sistema de seguridad perimetral de la terminal.

Respuestas oficiales y revisión de protocolos

Tras el incidente, los directivos del Aeropuerto Internacional de Denver prometieron revisar sus procedimientos de seguridad, aunque defendieron la calidad de su programa y recordaron que Denver obtuvo “calificaciones perfectas” en las inspecciones federales más recientes. La Administración Federal de Aviación solo reportó dos incidentes menores en la última década, ambos sin relación directa con el acceso físico a las pistas.

Avión de Frontier Airlines gris y verde volando en cielo azul. Tren de aterrizaje desplegado, logos de Frontier y flyfrontier.com visibles. Animales en la nariz y cola
El incidente reabrió el debate sobre el equilibrio entre invertir en seguridad perimetral y la baja frecuencia de incidentes graves en aeropuertos estadounidenses (Reuters)

Jim Hall, exjefe de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos, advirtió que la situación podría repetirse y recomendó aumentar la vigilancia y el número de trabajadores dedicados específicamente al monitoreo y la supervisión de las cercas perimetrales.

El contexto nacional: debilidades y desafíos

La mayoría de los expertos consideran que la principal función de las vallas perimetrales es evitar el ingreso de animales, y no necesariamente frenar los intentos humanos. Steven Wallace, exdirector de investigaciones de accidentes de la Administración Federal de Aviación, calificó el incidente como un “evento aislado”, pero reconoció que muchas cercas pueden ser superadas con relativa facilidad, ya que no existen normas uniformes para su construcción en todos los aeropuertos.

Según Jeff Price, en Estados Unidos ocurren decenas de violaciones de perímetro cada año, aunque la gran mayoría no representan una amenaza directa para los vuelos comerciales ni los pasajeros.

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