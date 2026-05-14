La policía de Nueva York destruyó 200 scooters ilegales tras ola de delitos

La policía de Nueva York llevó a cabo la destrucción de 200 scooters ilegales tras un aumento de delitos vinculados a estos vehículos. Las autoridades buscan frenar el uso de motos no registradas, que han sido relacionadas con robos y otros crímenes en la ciudad. (X: @NYPDnews)

La destrucción de 200 scooters y motos ilegales realizada por el Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York junto al Departamento de Salud constituye una respuesta directa al incremento de delitos cometidos mediante estos vehículos en los últimos meses.

Las autoridades llevaron a cabo el operativo el miércoles en un depósito del Departamento de Sanidad, ubicado en Arden Heights, Staten Island. De acuerdo con la cadena local ABC 7, la acción forma parte de una estrategia más amplia, que contempla vigilancia reforzada y nuevas operaciones en los distritos más impactados.

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La autoridad policial de Nueva York eliminó físicamente 200 scooters y motos ilegales en Staten Island como parte de una política intensificada para combatir el delito, bajo el argumento de que estos vehículos se emplean recurrentemente en robos, asaltos y hechos de violencia armada.

La acción se inscribe en una estrategia que incluye confiscaciones masivas, vigilancia reforzada y procesamiento judicial en los casos de ser capturados. Según datos oficiales difundidos por el Departamento de Policía, desde el inicio de la administración Adams en 2022 y hasta mediados de 2026, se retiraron de circulación cerca de 42.000 vehículos motorizados ilegales en toda la ciudad.

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Durante 2026, la comisionada del NYPD, Jessica Tisch, informó que el departamento confiscó 5.700 scooters y mopeds ilegales, lo que supone un incremento cercano al 10% respecto al mismo lapso del año anterior, según datos oficiales presentados por el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York.

Este aumento refleja la inquietud de las autoridades y de la ciudadanía, ya que la mayoría de estos vehículos circulaba sin registro ni seguro, o portaba placas alteradas o falsas, lo que dificulta su rastreo en hechos delictivos.

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Cómo se vinculan los vehículos ilegales con la criminalidad en Nueva York

En 2026, la comisionada Jessica Tisch informó que el NYPD confiscó 5.700 scooters y mopeds ilegales, lo que representa un aumento del 10% respecto al año anterior (Captura de video: X: @NYPDnews)

Investigaciones recientes del Departamento de Policía de Nueva York han documentado el uso reiterado de scooters y mopeds ilegales en robos, asaltos y otros delitos violentos.

Autoridades indicaron que estos vehículos permiten a los delincuentes evadir a la policía gracias a su maniobrabilidad y a la ausencia de identificación adecuada, ya que operan sin placas o con identificadores falsificados.

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Uno de los episodios que ilustró la magnitud de este fenómeno ocurrió cuando sospechosos de robo intentaron huir a bordo de un scooter a través de El Bronx y solo pudieron ser localizados por la intervención de la Unidad de Aviación del NYPD, especializada en seguimiento aéreo.

El mes pasado, la muerte de una bebé de 7 meses alcanzada por disparos provenientes de una motocicleta en movimiento generó conmoción y renovó las exigencias vecinales para endurecer la regulación y el control sobre estos vehículos.

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La comisionada Jessica Tisch justificó la medida al señalar: “Cuando eliminamos las herramientas que los criminales utilizan para escapar de ser capturados, hacemos más difícil que operen desde el principio”.

El NYPD empleará todas las herramientas disponibles para incrementar la seguridad, priorizando los sectores donde la problemática ha adquirido mayor dimensión.

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Según el análisis de la Oficina del Alcalde de Nueva York, dependencia ejecutiva municipal, en informes recientes se ha vinculado la circulación de motos y scooters ilegales con el aumento de robos y violencia armada en zonas urbanas densamente pobladas.

En la primera mitad de 2024, el NYPD detectó 79 patrones de robo cometidos con scooters y mopeds ilegales, con más de 415 denuncias relacionadas, casi diez veces la cifra registrada en el mismo periodo de 2022, cuando se reportaron solo 44 casos.

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Esta tendencia ha motivado la intensificación de controles y la creación de equipos de respuesta rápida en los cinco condados de la ciudad.

Demandas vecinales en Staten Island y reacción institucional

El operativo en Staten Island responde a años de reclamos vecinales por conducción temeraria y el ruido provocados por scooters ilegales en espacios públicos (Captura de video: X: @NYPDnews)

La ofensiva del NYPD responde a años de reclamos vecinales en Staten Island relacionados con la circulación ilegal de estos medios de transporte.

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Los residentes han denunciado reiteradamente la conducción temeraria, el ruido excesivo y la presencia de scooters y mopeds en aceras, parques y espacios públicos, según funcionarios del Departamento de Transporte de Nueva York.

El presidente del condado, Vito Fossella, respaldó públicamente la operación y envió un mensaje a quienes infringen la ley: “Deben saber que sabemos quiénes son y que el NYPD irá por ustedes, así que dejen de hacer lo que están haciendo porque su vehículo podría terminar aquí en la próxima trituración”.

El fiscal de distrito de Staten Island, Michael McMahon, advirtió: “Se cometen delitos desde estos vehículos. Y si hay arrestos, habrá procesamientos, se los garantizo”. La fiscalía anunció que impulsará acciones judiciales en casos de delitos vinculados a estos medios de transporte.

En el marco de operativos interinstitucionales llevados a cabo desde marzo de 2024, se realizaron 73 operativos en peajes y accesos, con un saldo de 4.073 vehículos incautados, 39.850 citaciones y 902 detenciones relacionados con el uso de placas falsas, matrículas suspendidas y evasión de peajes, según datos del grupo de trabajo entre la ciudad y el estado, instancia coordinada de seguridad.

Estrategias de confiscación y consecuencias para la movilidad urbana

Las autoridades refuerzan la importancia de la colaboración ciudadana para identificar focos de conflicto y fortalecer los controles ante el aumento de vehículos ilegales incautados cada año (Captura de video: X: @NYPDnews)

En los últimos años, la ciudad de Nueva York ha endurecido la normativa respecto a motocicletas, scooters eléctricos y mopeds que no cumplen los requisitos legales, incrementando la frecuencia de multas y la confiscación de los vehículos.

Según datos oficiales del Departamento de Transporte de Nueva York, las zonas con mayor tráfico y los sectores con más reportes de delitos son objeto de controles específicos y patrullajes focalizados.

El uso de scooters eléctricos como medio de transporte y para servicios de entrega sigue permitido bajo estrictas regulaciones, que incluyen registro, seguro y normas de circulación.

La policía apunta que el problema se concentra en los vehículos sin documentación, que son utilizados para eludir la justicia tras cometer delitos.

El operativo en Staten Island forma parte de una táctica de mediano plazo orientada a reducir la criminalidad asociada a vehículos motorizados ilegales.

La Agencia de Seguridad Pública de Nueva York confirmó que este tipo de operativos continuará, con foco en los distritos donde la incidencia delictiva vinculada a scooters y mopeds ilegales es más elevada.

Las autoridades han reiterado que la colaboración ciudadana es clave para identificar focos de conflicto y reforzar la presencia policial, en tanto que los datos oficiales muestran que la confiscación y destrucción de estos vehículos ha ido en aumento año tras año, reflejando la determinación institucional por revertir una tendencia que impacta en la vida cotidiana de los neoyorquinos.