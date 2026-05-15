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Así salió volando un hombre arrastrado por el fuerte temporal en India que dejó 117 muertos

Las autoridades del estado indio reportaron pérdidas humanas y materiales tras el paso de una tormenta con vientos y lluvias intensas, que además provocó la muerte de más de cien cabezas de ganado en zonas rurales

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Un hombre sale volando por los vientos en India

Un fuerte temporal arrasó el estado de Uttar Pradesh, al norte de India, el miércoles y provocó un episodio extremo cuando Nanhe Miyan, un hombre de 50 años, fue elevado quince metros tras aferrarse a una cuerda sujeta a un techo metálico que terminó desprendido por la tormenta. El hombre sobrevivió a la caída, sufrió fracturas y fue hospitalizado, según informó la cadena india NDTV.

El antecedente inmediato de este hecho es la magnitud excepcional del sistema meteorológico que golpeó a Uttar Pradesh. Press Trust of India (PTI) reportó que al menos 89 personas murieron y 53 resultaron heridas a causa de la tormenta, que también provocó la muerte de 114 cabezas de ganado y destruyó decenas de viviendas y comercios en ciudades como Prayagraj, Fatehpur, Mirzapur y Bareilly. El impacto estructural de estos temporales ha generado una respuesta estatal sin precedentes recientes, con el ministro principal de Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, ordenando reportes periódicos y una aceleración de indemnizaciones a las familias afectadas.

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Las autoridades locales atribuyeron la gravedad de la situación al carácter inusual del fenómeno, que combinó tormentas eléctricas, vientos violentos y lluvias intensas en pocos minutos. Este episodio se produjo en un salón de bodas en construcción, donde la víctima intentaba protegerse de las ráfagas. El intento de sujetar la cuerda fue infructuoso: el viento arrancó la estructura y lo desplazó hasta hacerlo caer en un campo cercano. El incidente fue documentado en video y se viralizó en redes sociales, reforzando la percepción de vulnerabilidad ante eventos extremos en la región, según NDTV.

El momento viral amplificó la dimensión humana del desastre

Las imágenes difundidas captaron cómo Nanhe Miyan permaneció suspendido junto al techo flotante en medio del temporal, hasta precipitarse al suelo. El hombre relató desde el hospital: “Estaba sostenido a una altura de alrededor de 15 metros. No sé dónde caí. Me desplacé también a una larga distancia”. El episodio ilustra la combinación de precariedad en las construcciones y falta de protección ante fenómenos atmosféricos de esta magnitud.

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Un hombre sale volando por los vientos en India
Un hombre sale volando por los vientos en India

Récord de víctimas y daños estructurales en Uttar Pradesh

La tormenta de esta semana elevó la cifra de fallecidos a 89 e hirió a 53 personas, sumando a los daños económicos y pérdidas de ganado. La ola de acontecimientos llevó al gobierno local, según PTI, a acelerar procedimientos de apoyo y fortalecer los protocolos de emergencia, mientras equipos de rescate y asistencia recorrieron los distritos más afectados.

Un funcionario del gobierno local destacó que las autoridades visitaron al hombre accidentado y comprometieron asistencia estatal: “Las autoridades le proporcionarán toda la ayuda posible”, respondió un representante consultado por medios indios. La respuesta institucional se coordinó junto con la supervisión directa del ministro Adityanath, quien exigió presentación de reportes periódicos para agilizar la compensación a las víctimas.

La afectación al ganado resultó especialmente grave, con la muerte confirmada de 114 animales, y amplificó la dimensión económica del desastre en zonas rurales de Uttar Pradesh.

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