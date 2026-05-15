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Cómo es Al Qarawiyyin, la universidad más antigua de África

Fundada en el siglo IX por dos hermanas, sigue en funcionamiento continuo y es reconocida por la UNESCO como el centro educativo activo más antiguo del planeta

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La universidad fue pionera en impartir ciencias naturales, matemáticas, física, química y lenguas extranjeras junto a teología y derecho islámico (Wikimedia Commons)
La universidad fue pionera en impartir ciencias naturales, matemáticas, física, química y lenguas extranjeras junto a teología y derecho islámico (Wikimedia Commons)

La Universidad de Al Qarawiyyin, situada en la ciudad de Fez, Marruecos, es reconocida como la institución universitaria más antigua de África y la universidad en funcionamiento continuo más antigua del mundo, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Fundada en el año 859, su trayectoria demuestra la visión de sus fundadoras y el papel central de la educación en el Magreb y el mundo.

Durante 1.150 años de historia, la Universidad de Al Qarawiyyin ha sido un referente en la transmisión y preservación del conocimiento en el ámbito del mundo islámico, con una influencia decisiva en la formación académica en África, Europa y el mundo árabe. Desde su origen, ha impartido ciencias naturales, matemáticas, física, química y lenguas extranjeras, además de disciplinas tradicionales como teología y derecho islámico, adelantándose a modelos posteriores de educación universitaria.

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La universidad fue fundada por Fátima al-Fihriya, nacida en Túnez, quien emigró a Fez con su familia e invirtió su herencia en la creación de una madrasa y una mezquita. Su hermana, Mariam, participó en la edificación de la mezquita universitaria. Según detalla la revista National Geographic, ambas mujeres destinaron sus recursos a establecer una institución que integró dimensiones religiosas y académicas, posibilitando el desarrollo de un centro intelectual en el norte de África en un contexto social donde esto resultaba excepcional.

Historia y expansión académica

El origen de la Universidad de Al Qarawiyyin se remonta a 859, cuando Fátima al-Fihriya y Mariam fundaron una madrasa y mezquita que, en sus primeros años, se dedicó a la enseñanza del Corán y, gradualmente, introdujo áreas como astronomía, gramática, derecho, música y medicina. Esto estableció un modelo para la educación superior en la región, propiciando la diversificación del conocimiento.

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La biblioteca de la universidad, fundada junto al centro académico, alcanzó gran proyección durante la dinastía Benimerín en 1359, incorporando 20.000 manuscritos que abarcaban desde exégesis coránicas hasta tratados de ciencias. Tras la destrucción de otros centros bibliográficos en la región por conflictos armados, según la UNESCO, la biblioteca de Al Qarawiyyin se consolidó como una de las más importantes del mundo árabe.

Entre los egresados y visitantes de la universidad sobresalen figuras como Ibn Jaldún —autor de la Muqaddima y considerado uno de los precursores de la sociología— y Averroes, reconocido por sus comentarios a Aristóteles, cuyas ideas influyeron en la filósofa europea medieval. Estas trayectorias ilustran el alcance y la diversidad de saberes cultivados en la institución.

Infografía horizontal que muestra el patio de la Universidad de Al Qarawiyyin y dibujos de su fundación, historia, legado cultural y biblioteca.
Al Qarawiyyin continúa siendo un referente académico y patrimonial, sobrevivió a guerras y mantiene una actividad ininterrumpida desde hace más de mil años (Imagen Ilustrativa Infobae)

Transformaciones sociales y evolución institucional

Aunque la Universidad de Al Qarawiyyin fue fundada por mujeres, la matrícula femenina estuvo restringida durante siglos, en sintonía con las normas religiosas y sociales en los territorios árabes. La revista National Geographic indica que solo en las últimas décadas se autorizó la incorporación de mujeres como alumnas, ampliando el acceso de género a la educación superior.

En 1947 (incorporación estatal), la universidad pasó a formar parte del sistema educativo nacional marroquí y en 1965 (adopción del nombre actual), adoptó oficialmente su denominación actual. Desde entonces, la admisión se abrió a estudiantes de distintos orígenes y géneros, reflejando cambios sociales internos y externos.

La actualización de la oferta académica incluyó la integración de disciplinas científicas y humanísticas junto a los estudios religiosos. Ejemplo de su apertura es la presencia actual de alumnado femenino activo y la impartición de nuevas áreas del conocimiento, en consonancia con las demandas contemporáneas de la región.

La Universidad de Al Qarawiyyin en Fez es reconocida por la UNESCO como la universidad activa más antigua del mundo y de África (Wikimedia Commons)
La Universidad de Al Qarawiyyin en Fez es reconocida por la UNESCO como la universidad activa más antigua del mundo y de África (Wikimedia Commons)

Patrimonio cultural y reconocimiento internacional

La Universidad de Al Qarawiyyin ha sobrevivido a guerras, cambios dinásticos y alteraciones políticas profundas, manteniendo su actividad educativa y preservando su biblioteca, que alberga miles de manuscritos, incluidos ejemplares originales difíciles de encontrar por las pérdidas sufridas en otros centros culturales durante los conflictos bélicos.

El reconocimiento de la UNESCO como la universidad en función continua más antigua del mundo subraya su lugar en la historia de la educación mundial. “La historia de Fátima al-Fihriya y Mariam, dos hermanas que desafiaron los límites de su época, sigue inspirando a generaciones de estudiantes y académicos en África y más allá”, afirma la revista National Geographic.

En la actualidad, la Universidad de Al Qarawiyyin permanece como punto de referencia para el estudio de ciencias naturales, matemáticas, física, química y lenguas extranjeras en el norte de África.

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