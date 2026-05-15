Detienen a un exalcalde de Kansas que votó ilegalmente por Trump en las elecciones de 2024

La fiscalía de Kansas inicialmente acusó a Joe Ceballos de votación indebida, pero la defensa logró que se declarara culpable de una falta menor (Reuters)

Las autoridades migratorias de Estados Unidos detuvieron al exalcalde de Coldwater, Joe Ceballos, tras admitir que votó en elecciones estatales sin ser ciudadano estadounidense. La noticia reavivó el debate nacional sobre la participación de residentes permanentes en procesos electorales y la gravedad de las sanciones legales, en medio de crecientes presiones políticas para restringir el derecho al voto solo a ciudadanos.

Su situación generó un fuerte movimiento de apoyo en su comunidad y atrajo la atención nacional, según informaron la agencia Associated Press, la cadena estadounidense ABC News y la cadena de noticias CNN.

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Quién es Joe Ceballos

Joe Ceballos nació en México y llegó a Estados Unidos a los cuatro años junto a su familia. Se instaló en Coldwater, una localidad de 700 habitantes en Kansas, donde desarrolló su vida personal y profesional.

Desde joven, Ceballos mostró interés por la vida pública. A los 18 años, durante una excursión escolar al juzgado del condado de Comanche, lo invitaron a registrarse como votante, un hecho que más tarde sería utilizado en el proceso en su contra. Ceballos relató que nunca intentó engañar al sistema, que desconocía la prohibición para residentes permanentes y que siempre emitió su voto por candidatos republicanos.

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La detención de Joe Ceballos, exalcalde de Coldwater, reaviva el debate sobre la participación de residentes no ciudadanos en elecciones de Estados Unidos (AP)

La comunidad de Coldwater lo eligió alcalde en dos ocasiones. Además, sirvió como miembro del concejo municipal y en noviembre de 2025 ganó un nuevo mandato. A lo largo de los años, Ceballos estableció un negocio propio e impulsó actividades productivas y sociales.

Su amigo Ryan Swayze lo describió así: “ha podido vivir el sueño americano: venir de nada, levantar un negocio, tener trabajo y ser parte productiva de la sociedad”, según declaró a KAKE-TV.

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Qué ocurrió y por qué lo detuvieron

Las autoridades de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron a Ceballos el 13 de mayo de 2026 en Wichita, Kansas. El arresto se produjo durante una cita programada en las oficinas de ICE, como parte de un proceso administrativo tras la admisión de Ceballos de haber votado sin ser ciudadano.

El caso comenzó a raíz de una entrevista en 2025, mientras Ceballos tramitaba su ciudadanía, en la que reconoció haber votado en elecciones anteriores. El fiscal general de Kansas, Kris Kobach, presentó cargos por votación indebida y perjurio electoral. Aunque la acusación inicial era grave, la defensa de Ceballos alcanzó un acuerdo con la fiscalía: en abril de 2026, él se declaró culpable de conducta indebida en el proceso electoral, una falta menor similar a alterar el orden público.

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Su abogado, Jess Hoeme, señaló ante medios como la agencia Associated Press y la cadena estadounidense ABC News que “no ha sido condenado por ningún tipo de fraude electoral” y que ese antecedente no debería afectar su estatus migratorio. La administración federal decidió avanzar con el procedimiento de deportación, lo que dejó a Ceballos en situación de incertidumbre y temor ante su futuro.

Dónde y cuándo sucedió

La detención de Ceballos ocurrió en Wichita, Kansas. Pero el proceso judicial y los trámites migratorios se desarrollan tanto en esa ciudad como en Coldwater, la localidad donde Ceballos residía y ejercía funciones públicas.

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La renuncia de Ceballos como alcalde se formalizó en diciembre de 2025, poco después de que se presentaran los cargos estatales.

La noticia del arresto movilizó a vecinos y simpatizantes de Ceballos en Coldwater y Wichita. Docenas de personas acudieron a la sede de ICE con pancartas y mensajes como “¡Dejen ir a Joe!” y “Fuera ICE”. El periódico local The Western Star publicó anuncios para alentar el apoyo al exalcalde.

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Contexto nacional: debate sobre el voto de no ciudadanos

El caso se inscribe en un debate nacional sobre la presencia de no ciudadanos en los procesos electorales. El presidente Donald Trump y otros líderes republicanos han advertido sobre el supuesto peligro de la participación de extranjeros en las elecciones, aunque estudios realizados por funcionarios de ambos partidos coinciden en que estos casos son extremadamente poco frecuentes.

El caso de Joe Ceballos evidencia el endurecimiento de las leyes migratorias y electorales, en el contexto del impulso a la Ley SAVE por parte de Donald Trump (Europa Press)

En este clima, Trump impulsa la Ley SAVE, que busca exigir pruebas documentales de ciudadanía para registrarse y votar. Además, el gobierno federal fortaleció los mecanismos de verificación de ciudadanía en los padrones electorales. Al menos 25 estados utilizan sistemas de revisión, la mayoría bajo gobiernos republicanos.

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Qué puede pasar ahora y cuál es el impacto

El futuro de Joe Ceballos depende de la decisión de un juez de inmigración, que deberá determinar si la falta menor es suficiente para justificar la deportación de un residente legal con arraigo en la comunidad. Su defensa buscará la libertad bajo fianza y sostiene que la condena por un delito menor no justifica la expulsión del país.

Por el momento, las autoridades federales no emitieron documentos públicos detallando el proceso y el Departamento de Seguridad Nacional no respondió a las consultas de los medios. La situación sigue en desarrollo y mantiene la atención de la prensa y la opinión pública.

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