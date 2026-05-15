Estados Unidos

Detienen a un exalcalde de Kansas que votó ilegalmente por Trump en las elecciones de 2024

El exfuncionario mexicano fue capturado en Wichita, Kansas, luego de admitir que participó en elecciones como residente legal; autoridades federales evalúan su permanencia en el país

Guardar
Hombre barbudo con camisa de cuadros azul y expresión seria, frente a una bandera de Estados Unidos borrosa bajo cielo claro
La fiscalía de Kansas inicialmente acusó a Joe Ceballos de votación indebida, pero la defensa logró que se declarara culpable de una falta menor (Reuters)

Las autoridades migratorias de Estados Unidos detuvieron al exalcalde de Coldwater, Joe Ceballos, tras admitir que votó en elecciones estatales sin ser ciudadano estadounidense. La noticia reavivó el debate nacional sobre la participación de residentes permanentes en procesos electorales y la gravedad de las sanciones legales, en medio de crecientes presiones políticas para restringir el derecho al voto solo a ciudadanos.

Su situación generó un fuerte movimiento de apoyo en su comunidad y atrajo la atención nacional, según informaron la agencia Associated Press, la cadena estadounidense ABC News y la cadena de noticias CNN.

PUBLICIDAD

Quién es Joe Ceballos

Joe Ceballos nació en México y llegó a Estados Unidos a los cuatro años junto a su familia. Se instaló en Coldwater, una localidad de 700 habitantes en Kansas, donde desarrolló su vida personal y profesional.

Desde joven, Ceballos mostró interés por la vida pública. A los 18 años, durante una excursión escolar al juzgado del condado de Comanche, lo invitaron a registrarse como votante, un hecho que más tarde sería utilizado en el proceso en su contra. Ceballos relató que nunca intentó engañar al sistema, que desconocía la prohibición para residentes permanentes y que siempre emitió su voto por candidatos republicanos.

PUBLICIDAD

Hombre con barba gris, gafas de sol y gorra negra Harley-Davidson. Viste camisa azul de rayas. Fondo borroso con vehículos y un edificio
La detención de Joe Ceballos, exalcalde de Coldwater, reaviva el debate sobre la participación de residentes no ciudadanos en elecciones de Estados Unidos (AP)

La comunidad de Coldwater lo eligió alcalde en dos ocasiones. Además, sirvió como miembro del concejo municipal y en noviembre de 2025 ganó un nuevo mandato. A lo largo de los años, Ceballos estableció un negocio propio e impulsó actividades productivas y sociales.

Su amigo Ryan Swayze lo describió así: “ha podido vivir el sueño americano: venir de nada, levantar un negocio, tener trabajo y ser parte productiva de la sociedad”, según declaró a KAKE-TV.

Qué ocurrió y por qué lo detuvieron

Las autoridades de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron a Ceballos el 13 de mayo de 2026 en Wichita, Kansas. El arresto se produjo durante una cita programada en las oficinas de ICE, como parte de un proceso administrativo tras la admisión de Ceballos de haber votado sin ser ciudadano.

El caso comenzó a raíz de una entrevista en 2025, mientras Ceballos tramitaba su ciudadanía, en la que reconoció haber votado en elecciones anteriores. El fiscal general de Kansas, Kris Kobach, presentó cargos por votación indebida y perjurio electoral. Aunque la acusación inicial era grave, la defensa de Ceballos alcanzó un acuerdo con la fiscalía: en abril de 2026, él se declaró culpable de conducta indebida en el proceso electoral, una falta menor similar a alterar el orden público.

Su abogado, Jess Hoeme, señaló ante medios como la agencia Associated Press y la cadena estadounidense ABC News que “no ha sido condenado por ningún tipo de fraude electoral” y que ese antecedente no debería afectar su estatus migratorio. La administración federal decidió avanzar con el procedimiento de deportación, lo que dejó a Ceballos en situación de incertidumbre y temor ante su futuro.

Dónde y cuándo sucedió

La detención de Ceballos ocurrió en Wichita, Kansas. Pero el proceso judicial y los trámites migratorios se desarrollan tanto en esa ciudad como en Coldwater, la localidad donde Ceballos residía y ejercía funciones públicas.

La renuncia de Ceballos como alcalde se formalizó en diciembre de 2025, poco después de que se presentaran los cargos estatales.

La noticia del arresto movilizó a vecinos y simpatizantes de Ceballos en Coldwater y Wichita. Docenas de personas acudieron a la sede de ICE con pancartas y mensajes como “¡Dejen ir a Joe!” y “Fuera ICE”. El periódico local The Western Star publicó anuncios para alentar el apoyo al exalcalde.

Contexto nacional: debate sobre el voto de no ciudadanos

El caso se inscribe en un debate nacional sobre la presencia de no ciudadanos en los procesos electorales. El presidente Donald Trump y otros líderes republicanos han advertido sobre el supuesto peligro de la participación de extranjeros en las elecciones, aunque estudios realizados por funcionarios de ambos partidos coinciden en que estos casos son extremadamente poco frecuentes.

El caso de Joe Ceballos evidencia el endurecimiento de las leyes migratorias y electorales, en el contexto del impulso a la Ley SAVE por parte de Donald Trump (Europa Press)
El caso de Joe Ceballos evidencia el endurecimiento de las leyes migratorias y electorales, en el contexto del impulso a la Ley SAVE por parte de Donald Trump (Europa Press)

En este clima, Trump impulsa la Ley SAVE, que busca exigir pruebas documentales de ciudadanía para registrarse y votar. Además, el gobierno federal fortaleció los mecanismos de verificación de ciudadanía en los padrones electorales. Al menos 25 estados utilizan sistemas de revisión, la mayoría bajo gobiernos republicanos.

Qué puede pasar ahora y cuál es el impacto

El futuro de Joe Ceballos depende de la decisión de un juez de inmigración, que deberá determinar si la falta menor es suficiente para justificar la deportación de un residente legal con arraigo en la comunidad. Su defensa buscará la libertad bajo fianza y sostiene que la condena por un delito menor no justifica la expulsión del país.

Por el momento, las autoridades federales no emitieron documentos públicos detallando el proceso y el Departamento de Seguridad Nacional no respondió a las consultas de los medios. La situación sigue en desarrollo y mantiene la atención de la prensa y la opinión pública.

Temas Relacionados

Estados Unidos NoticiasKansasColdwaterJoe CeballosInmigración y Control de AduanasWichitaDerecho ElectoralProcesos MigratoriosEstados Unidos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Hallaron muertos a seis migrantes en un vagón de tren en Texas

Las víctimas de México y Honduras murieron por el intenso calor mientras viajaban ocultas cerca de la frontera. Las autoridades investigan el caso como parte de una red de tráfico de personas

Hallaron muertos a seis migrantes en un vagón de tren en Texas

Los cambios en el fondo médico de Nueva York podrían afectar la atención médica infantil

Las discusiones en torno al financiamiento y las reformas propuestas al fondo estatal crean preocupación en hogares que dependen de la cobertura para el cuidado y los tratamientos de menores con lesiones neurológicas provocadas al nacer

Los cambios en el fondo médico de Nueva York podrían afectar la atención médica infantil

300.000 pasajeros podrían quedarse sin trenes por la huelga en el ferrocarril de Long Island

La paralización podría afectar la movilidad de miles de personas en Nueva York, mientras comerciantes y usuarios enfrentan retrasos, pérdidas económicas y complicaciones para llegar a sus destinos este fin de semana

300.000 pasajeros podrían quedarse sin trenes por la huelga en el ferrocarril de Long Island

Donald Trump habló tras la cumbre en China: “El presidente Xi Jinping no quiere una guerra en Taiwán”

El mandatario de Estados Unidos aseguró que su par chino “no desea una lucha por la independencia”. Y añadió: “No hice ningún comentario al respecto, simplemente lo escuché”

Donald Trump habló tras la cumbre en China: “El presidente Xi Jinping no quiere una guerra en Taiwán”

Las elecciones primarias de Georgia de 2026 comienzan con calendario definido para los votantes

El estado incorpora una serie de fechas clave, que incluyen el voto anticipado y la posibilidad de una segunda vuelta, con el objetivo de facilitar la participación ciudadana durante todo el proceso de elección de candidatos

Las elecciones primarias de Georgia de 2026 comienzan con calendario definido para los votantes

TECNO

Infobae

Se filtra el nuevo Xbox Elite Series 3: así sería el mando más avanzado de Microsoft

Cooperativa lechera de Costa Rica incorpora 80 agentes de inteligencia artificial en sus operaciones y reduce a la mitad los errores de diseño

Cómo una quemadura solar llevó al desarrollo de una nueva tecnología para almacenar energía

PlayStation anuncia descuentos: The Last of Us, GTA V y más juegos por tiempo limitado

Usuarios de YouTube Shorts ven 2.000 millones de horas de videos en TV cada mes

ENTRETENIMIENTO

Cómo la honestidad y las colaboraciones forjaron la carrera de Mariah Carey como una de las grandes compositoras del pop

Cómo la honestidad y las colaboraciones forjaron la carrera de Mariah Carey como una de las grandes compositoras del pop

Sin papel ni rastro: el método secreto de Taylor Swift para convocar a su boda con Travis Kelce

Tras una década en el limbo, la versión femenina de ‘Los Indestructibles’ vuelve a tomar impulso en Hollywood

Los Rolling Stones regresan al pasado con un videoclip revolucionario impulsado por inteligencia artificial

Llueven críticas contra Demi Moore por pedir a Hollywood que deje de luchar contra la IA: “Es propaganda fascista”

MUNDO

Friedrich Merz afirmó haber tenido una “buena conversación telefónica” con Donald Trump

Friedrich Merz afirmó haber tenido una “buena conversación telefónica” con Donald Trump

Otro ataque ucraniano dejó en llamas la refinería rusa de Riazán y causó daños en la región cercana a Moscú

La renuncia de la primera ministra de Letonia alerta por posible vulnerabilidad en el flanco báltico de la OTAN

Divisiones internas en los BRICS: no hubo consenso entre los ministros para emitir un comunicado de su reunión

Donald Trump habló tras la cumbre en China: “El presidente Xi Jinping no quiere una guerra en Taiwán”