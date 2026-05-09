Estados Unidos

Los trabajadores del ferrocarril de Long Island planean una jornada de acción ante la inminente huelga que obstaculiza las negociaciones con la MTA

Un paro ferroviario podría convertirse en la primera interrupción de trenes de cercanías en décadas, afectando a centenares de miles de usuarios, en medio de disputas por aumentos salariales y declaraciones opuestas entre sindicatos y autoridades

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La inminente huelga en el LIRR amenaza con paralizar el transporte de 300.000 pasajeros diarios en Long Island
La inminente huelga en el LIRR amenaza con paralizar el transporte de 300.000 pasajeros diarios en Long Island

La inminente amenaza de huelga en el ferrocarril de Long Island (LIRR) ha desencadenado una jornada de protesta organizada por los trabajadores del sector. Este movimiento sindical se produce en un contexto de negociaciones estancadas con la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA), situación que podría derivar en la primera huelga de trenes de cercanías en décadas y afectar gravemente a la movilidad de cientos de miles de usuarios diarios.

Desde la mañana del sábado, los trabajadores del LIRR, representados por cinco sindicatos distintos, se congregaron frente a la estación de Massapequa, ubicada en el condado de Nassau, como parte de una jornada de acciones colectivas. La protesta, que reunió a decenas de personas en sus primeras horas, simboliza el creciente descontento entre el personal ferroviario tras semanas de negociaciones contractuales infructuosas con la MTA.

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La tensión ha ido en aumento a medida que se aproxima la fecha crítica: si no se alcanza un acuerdo, la huelga podría iniciarse tan pronto como el 16 de mayo. Este paro sería el primero de su tipo desde junio de 1994 y tendría un impacto directo y masivo, pues el LIRR transporta diariamente a aproximadamente 300.000 pasajeros.

Estado actual de las negociaciones entre sindicatos y la MTA

Sindicatos del LIRR organizan una jornada de protesta frente a la estación de Massapequa ante el estancamiento de las negociaciones contractuales
Sindicatos del LIRR organizan una jornada de protesta frente a la estación de Massapequa ante el estancamiento de las negociaciones contractuales

El diálogo entre los sindicatos del LIRR y la MTA se encuentra en un momento especialmente delicado. Mientras los sindicatos aseguran que las negociaciones están completamente estancadas, la MTA sostiene que existe un margen considerable de avance y que las partes se encuentran más cerca que nunca de lograr un entendimiento. Esta disparidad en la percepción del proceso ha añadido incertidumbre al conflicto y ha incrementado la presión sobre ambas partes.

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En la víspera de la jornada de protesta, los representantes sindicales anunciaron públicamente la paralización de las conversaciones, argumentando que la agencia no había mostrado disposición suficiente para alcanzar compromisos. Contrario a esa versión, la MTA manifestó su optimismo y declaró estar a la espera de una respuesta sindical a nuevas propuestas presentadas recientemente.

Diferencias salariales y posiciones enfrentadas

El principal punto de discordia en las negociaciones radica en el porcentaje de aumento salarial que recibirían los trabajadores del LIRR. La MTA ha ofrecido un incremento del 3%, mientras que los sindicatos exigen una subida del 5%. Esta diferencia del 2% es, según la agencia, un asunto de gran relevancia presupuestaria, ya que podría desembocar en un aumento en las tarifas de todo el sistema de transporte metropolitano, incluyendo no solo el LIRR, sino también el Metro-North Railroad, el metro y los autobuses de la ciudad de Nueva York.

Para los sindicatos, el ofrecimiento de la MTA resulta insuficiente y no corresponde ni al costo de vida ni al esfuerzo realizado por los trabajadores durante los últimos años. Esta brecha ha sido motivo recurrente de desacuerdo y ha impedido la concreción de un nuevo convenio colectivo.

Declaraciones de representantes sindicales y de la MTA

Cartel azul y blanco "MTA New York City Subway" en el lateral de un tren plateado en una estación de metro oscura.
Representantes sindicales acusan a la MTA de falta de urgencia, mientras que la agencia sostiene su optimismo y espera respuesta a nuevas propuestas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El intercambio público de declaraciones entre las partes ha marcado el tono de este conflicto. Janno Lieber, presidente y director ejecutivo de la MTA, señaló que la situación exige seriedad y urgió a los sindicatos a no precipitarse hacia la huelga. Según Lieber, “si se declaran en huelga un solo día, literalmente están tirando el dinero a la basura para sus trabajadores”, al tiempo que expresó confianza en la posibilidad de alcanzar una solución en el corto plazo.

Por su parte, los líderes sindicales respondieron que la MTA no ha mostrado la urgencia necesaria y que, hasta el momento, no existen conversaciones oficiales programadas hasta el lunes siguiente a la protesta. Gil Lang, presidente general de la Hermandad de Ingenieros de Locomotoras, declaró: “Queríamos negociar durante los últimos 40 días... para no tener que enfrentarnos a esta situación. Desafortunadamente, no hemos encontrado un socio dispuesto”. Lieber, sin embargo, manifestó la esperanza de que pudieran celebrarse conversaciones informales durante el fin de semana, aunque no dio detalles sobre posibles avances concretos.

Plan de contingencia de la MTA ante una posible huelga

Ante la posibilidad de que la huelga se materialice, la MTA ha publicado en su sitio web un plan inicial de contingencia destinado a mitigar los efectos de la paralización del servicio ferroviario. Este plan contempla la implementación de servicios de autobuses lanzadera desde cinco ubicaciones estratégicas de Long Island hasta estaciones clave de metro en Queens.

Las rutas previstas incluyen conexiones desde Bay Shore, el Parque Estatal Hempstead Lake (cerca de Lakeview), Hicksville, Huntington, Mineola y Ronkonkoma hacia estaciones como Howard Beach-JFK A y Jamaica-179 St F. De esta manera, la agencia busca ofrecer alternativas de transporte a los viajeros habituales del LIRR, aunque reconoce que la capacidad será limitada en relación con la demanda habitual.

Impacto potencial de la huelga en los pasajeros y recomendaciones de la MTA

En caso de producirse la huelga, el impacto sobre los usuarios será inmediato y severo, con la interrupción del servicio para unos 300.000 pasajeros diarios que dependen del LIRR para sus desplazamientos laborales y personales. La MTA ha recomendado a quienes puedan hacerlo que opten por el teletrabajo durante el periodo de conflicto, con el objetivo de reducir la congestión y facilitar el acceso a los servicios alternativos disponibles.

La agencia también ha advertido que la diferencia salarial en disputa podría traducirse en un aumento generalizado de tarifas en todo el sistema metropolitano, afectando a pasajeros del LIRR, Metro-North, metro y autobuses.

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