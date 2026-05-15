Estados Unidos

La NHTSA llama a revisión a más de 29 millones de vehículos en Estados Unidos: Cómo saber si tu vehículo está afectado

El organismo federal notificó cerca de 30 millones de vehículos y más de un millón de equipos afectados por defectos de fábrica, solicitando a los propietarios revisar si sus productos están sujetos al proceso de reparación obligatoria

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Un mecánico con mono azul inspecciona el motor de un coche negro elevado en un taller. Se ven herramientas, un portátil y la bandera de Estados Unidos.
La NHTSA emitió en 2025 casi mil llamados a revisión o 'recalls' de seguridad para vehículos, llantas y asientos infantiles en Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Miles de automovilistas en Estados Unidos enfrentan la necesidad de comprobar si sus vehículos o equipos automotrices están sujetos a un llamado a revisión o “recall” de seguridad. La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) informó que en 2025 se emitieron 997 llamados a revisión, abarcando no solo automóviles, sino también llantas y asientos infantiles, conocidos como “car seats”. Estos retiros se deben a posibles defectos que pueden afectar la seguridad de los conductores, pasajeros y peatones.

El anuncio de la NHTSA destaca la magnitud del fenómeno. Miles de familias podrían estar conduciendo vehículos que presentan algún tipo de defecto de fábrica, sin saberlo. Por este motivo, la agencia federal ha hecho un llamado urgente a los propietarios de vehículos en el país para que verifiquen si están afectados por un retiro vigente y, en caso afirmativo, realicen las reparaciones correspondientes de inmediato.

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En el marco de esta situación, la NHTSA lanzó una campaña nacional que concluye el 8 de marzo, dirigida a sensibilizar a los automovilistas y recordarles la importancia de atender los llamados a revisión. La campaña pone a disposición de los usuarios una serie de herramientas digitales diseñadas para facilitar la consulta sobre recalls vigentes. El objetivo central es evitar accidentes o daños derivados de fallas conocidas, garantizando que los vehículos que circulan por las carreteras estadounidenses sean lo más seguros posible.

La campaña de la NHTSA insiste en que la verificación y reparación de los retiros de mercado no solo es una responsabilidad individual, sino un acto de prevención colectiva. En palabras de la agencia: “Las reparaciones por retiro del mercado son gratuitas en el concesionario del fabricante de su vehículo. Si tiene un retiro abierto, llame al concesionario inmediatamente para programar su reparación gratuita”. Esta declaración subraya que ningún propietario debe asumir costos por corregir defectos detectados oficialmente por el organismo regulador.

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Más de 29 millones de vehículos y 1,1 millones de equipos automotrices fueron retirados del mercado en 2025 por riesgos de seguridad identificados por la NHTSA
Más de 29 millones de vehículos y 1,1 millones de equipos automotrices fueron retirados del mercado en 2025 por riesgos de seguridad identificados por la NHTSA

El volumen de vehículos y equipos afectados en 2025 pone de manifiesto la dimensión del desafío. Durante ese año, se registraron más de 29 millones de vehículos retirados del mercado debido a riesgos de seguridad, una cifra que refleja la diversidad y la escala de los problemas detectados en la industria automotriz. Junto a los vehículos, se identificaron 1,1 millones de equipos relacionados con automóviles, entre ellos 745.000 asientos para niños y 145.000 llantas, todos integrados en los 997 llamados a revisión. Estas cifras documentan el alcance de la vigilancia regulatoria y la necesidad de que los usuarios estén atentos a posibles notificaciones.

Para quienes desean verificar si su vehículo, llantas o asientos infantiles están afectados, la NHTSA ha habilitado en su página web en español un sistema de consulta sencillo. El propietario puede ingresar el número de placa, el número de identificación del vehículo (VIN) o el modelo y marca del equipo automotriz para conocer si existe algún retiro de mercado pendiente. Este proceso digitalizado busca eliminar barreras y agilizar la detección de posibles riesgos, permitiendo que los usuarios actúen rápidamente.

El proceso de consulta es accesible y no requiere conocimientos técnicos avanzados. En pocos minutos, cualquier automovilista puede saber si su vehículo está implicado en un recall vigente. Si se confirma la existencia de un retiro, la NHTSA recomienda contactar de inmediato al concesionario local del fabricante para programar la reparación gratuita. Esta medida es obligatoria para los concesionarios, quienes deben asumir el costo total de la reparación, garantizando así que ningún conductor quede expuesto por razones económicas.

Un mecánico barbudo con uniforme azul observa un vehículo plateado elevado en un taller, con una bandera de Estados Unidos, estantes de neumáticos y un carrito de herramientas.
La campaña nacional de la NHTSA busca sensibilizar a los automovilistas sobre la importancia de atender los recalls vigentes para prevenir accidentes

En el caso de artículos como asientos infantiles o llantas, la recomendación es contactar directamente con la tienda donde se realizó la compra. De este modo, se asegura que los productos adquiridos fuera de los canales tradicionales de venta de automóviles también puedan ser revisados y reparados si presentan defectos de seguridad. El sistema de alertas de la NHTSA también permite a los usuarios registrarse en NHTSA.gov/Alerts para recibir notificaciones por correo electrónico sobre futuros retiros de productos que puedan afectar a sus vehículos o equipos.

La agencia subraya la importancia de seguir las instrucciones específicas proporcionadas por el concesionario, incluyendo cualquier advertencia de “no conducir” el vehículo en caso de que el defecto implique un riesgo inmediato para la seguridad. Esta advertencia puede significar la diferencia entre evitar un accidente grave y exponerse a daños personales o materiales.

Para quienes sospechan que su vehículo puede tener un defecto de seguridad que no está cubierto por un retiro vigente, la NHTSA ofrece una línea directa de seguridad vehicular (888-327-4236), disponible de lunes a viernes, de 8 a.m. a 8 p.m., hora del este. Este canal permite reportar problemas y contribuir a la identificación temprana de riesgos que podrían motivar futuros recalls.

El mecanismo de recalls en Estados Unidos busca garantizar la seguridad vial mediante la identificación, notificación y reparación gratuita de defectos en vehículos y equipos automotrices. La colaboración entre usuarios, fabricantes y autoridades regulatorias es esencial para reducir el impacto de fallas técnicas y proteger la vida de millones de personas que utilizan diariamente automóviles y productos relacionados.

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